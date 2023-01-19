2022年，投資者關心美通脹怎漲，2023年投資者關心美通脹怎跌。因為美通脹跌，可以減息嘛！看美通脹怎跌，不可能單看經濟分析師的預期，因到他們發布，已晚了。要提前做偵察，就得扒到前線(貨架)上去，不可以等響槍了才反應。

（shutterstock）

先了解2022年的美通脹，是怎樣漲起來的。看圖一，有圖有數據，過去2022年一年，漲得最多的是學生飯堂膳食費用，漲了254.1%，燃油漲了65.7%，雞蛋漲了49.1%，其他的自己看好了。

計入美CPI調查的有337項，而增幅最多的前十項見表一。

美儲局用加息遏通脹

美儲局用加息來遏通脹（圖二），請看這十項，有哪一項是可以用加息把價格壓下去的？沒有。那麼為甚麼美儲局仍要狂加息？今次美儲局加息之速是自1988年以來，歷次加息最急進的，為甚麼明知加息遏通脹沒甚麼大用，美儲局仍要狂加息？這是因為美儲局的加息是另有目的。這日後談。

儘管加息遏不了當前的美通脹，但美通脹在2023年終要下，兩個原因:

(1)2023年計算美通脹是在2022年的高基礎上計算，50元物價上升了50元是升了100%；在100元物價上再升50元；是只升了50%，增幅自然小了。

(2)去年一些增價較多的項目，有其增價的特殊性，2023年未可重複。如學生食堂膳食費增了254.1%，是因為美政府取消了對學生食堂的津貼。津貼取消了，無再取消可能，只有回加津貼可能，一加，膳食費用就降，通脹壓力也可緩。但膳食津貼是否有，不是「息」事，是「政」事。

2023年的美通脹，就站在2022年的高基礎上，一定會下來的。2022年美通脹是在2022年3月起升，到6月見出升9.1%的高位。可以預期在2023年3月起，美通脹的增長率可望有較大幅放緩了，屆時美儲局在軟通脹數據前，美儲局是不能不緩加息，以至要減息了。因此2023年第四季至2024年首季，美息減，是大概率事。

在望美儲局減息途中，有隻黑天鵝，就是油價。在美國，油價不單影響不少物價，估不到的是油價可以對美食品價有64%的牽動，為甚麼？因為能源價牽動肥料生產成本，這又牽動糧食/飼料價，這便牽動食品的生產成本了。圖三是自1970年來，美國食品價與油價走勢對比，高度相關呢！再看看圖一和表一有多少項是跟食品有關的。

今時怎樣的油價會把食品價扛上去，看表二。2022年時油價高至93美元/桶，在2023年、2024年，只要油價不高於93美元/桶，則美通脹是會自動緩下；但如爆升逾100美元/桶，以至120美元/桶時，美國通脹就坐不住了，減息也無望了！

2023年通脹與美息是如上看了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





