  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

20/01/2023

回顧與前瞻

#日圓 #回顧前瞻
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　虎去兔來，做個回顧與前瞻，翻查筆者在虎年文章，2022年4月的一篇《一YEN知秋》（圖一），應可既作回顧，亦可作前瞻。

 

 

　　日YEN2022年七月入秋，十二月便入深秋，日息升，日圓升，日圓是套利交易的資金來源，筆者稱之為:炒家的奶媽，2023年日息，滙俱升，等同奶媽斷奶，炒家市場能不波動？2023年的金融市場危机，是YEN入冬，日息滙升。

 

　　2022年日圓大跌，兌美元由3月初的115跌至4月中的128(美元兌日圓，如兌得日圓愈多即日圓弱，兌得日圓愈少即日圓強；圖二)。這個跌速，使到美財長耶倫在G20會上，也和日財相商議，要減緩日圓的跌勢，即是要干預日外滙市場。

 

 

　　90年代，美德央行(是，無搞錯，當年未有歐元還有馬克，德央行是BUPA)，在某個日本星期一早上，跨境干預日滙。日本星期一早上，即是德國仍在睡夢時，德央行已開工，顯見其干預之決心，結果就一干便成。講這舊事，是，且看美日今次有幾大決心，去抗炒家。

 

　　當日圓利率是零或近零，而美十年債息是升近3厘時，以外滙對沖費用是2%至2.5%計，借入零息的日圓，買入3厘息的美十年債，用2%去做對沖，還有1厘利潤。炒家只要有Credit line，打個電話就可以輕易地賺1厘，如不對沖，就可賺3厘，自然有不少日圓會被沽，日圓兌美元便跌。

 

（istock）

　

日圓弱不利美國經濟

 

　　除了這個金融炒賣外，日圓弱，對美國經濟有重大衝擊。90年代，美國佳士拿車廠瀕臨破產，美國政府要救佳士拿(因為美坦克車是用佳士拿引擎，所以佳士拿又算不算是國企？)找來Iacocca做其總裁，他允收1元薪酬，到佳士拿賺到錢後，才拿足額薪酬。佳士拿是被救下來了，但不全是他功勞。他計過造車成本，只要日圓在110下，美國汽車就有競爭力，如日圓弱即日圓在111，美國汽車就沒有了競爭力。所以自他提出這個110理論之後，美國就一直把日圓壓在這水平左右。

 

　　這個110隨物價變化是有所變化，但原則一樣，日圓不可過弱。如日圓是長期(指一年以上)在115至120左右，美國汽車或其他與日本有競爭的產品，就會輸給日本貨。為了要保障美國貨(尤其是汽車)的銷量/經濟，美國一定要日圓強，最好是升至100日圓或以下。所以耶倫要出馬了，能否成功？一句:賠錢生意無人做，殺頭生意有人幹，利之所在，便是炒家之所向。

 

　　要增加炒家成本，日息要加便是，加至3厘息吖，就會再無人借YEN去買美債，果真出現，耶倫又會歡喜嗎？

 

　　一直以來外資是美國國債的主要買家（圖三），這些外資，又以歐、英、加、日資金為主。由於近月通脹升，歐洲的債息亦見上升，而歐央行亦擬退市，這亦會吸納了歐元資金，此即會少了資金去買美債，這部分解釋了近日美債息急升之因。

 

 

　　耶倫要面對的，是買美債資金減少，但又要遏止炒家沽日圓來買美債，不易吧！

 

　　另一個方法是，美債息回下，回至2厘下，才可以遏止膽小而又要做外滙對沖的炒家。但美債息要短期內回下，可以嗎？

 

　　對俄羅斯油氣禁運是於4月21日才開始，屆時油價會升還是跌？已有大行估，會升至185美元/桶（圖四）。

 

 

　　除油價外，糧價在之後一、兩年也一定會升。烏克蘭是歐洲的糧倉，左看右看，戰事不易在5月便完結。此即據烏克蘭農業部的耕種時間表，薏米、粟米、黍、米、大豆、葵花籽的下種期都會被錯過（圖五），到年底能有幾多收成？不好估。

 

 

　　一個量度大宗原料價格的大宗商品指數(CRB index)在今年就升爆錶，是自1915年以來最高的升144%（圖六）。

 

 

　　這些都是實體價格的上升，QE、QT都控不來，唯一會脫韁的，是美國的債息。

 

　　一YEN知秋，看美日怎應對日圓的走弱了。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#日圓 #回顧前瞻

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk