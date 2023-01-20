虎去兔來，做個回顧與前瞻，翻查筆者在虎年文章，2022年4月的一篇《一YEN知秋》（圖一），應可既作回顧，亦可作前瞻。

日YEN2022年七月入秋，十二月便入深秋，日息升，日圓升，日圓是套利交易的資金來源，筆者稱之為:炒家的奶媽，2023年日息，滙俱升，等同奶媽斷奶，炒家市場能不波動？2023年的金融市場危机，是YEN入冬，日息滙升。

2022年日圓大跌，兌美元由3月初的115跌至4月中的128(美元兌日圓，如兌得日圓愈多即日圓弱，兌得日圓愈少即日圓強；圖二)。這個跌速，使到美財長耶倫在G20會上，也和日財相商議，要減緩日圓的跌勢，即是要干預日外滙市場。

90年代，美德央行(是，無搞錯，當年未有歐元還有馬克，德央行是BUPA)，在某個日本星期一早上，跨境干預日滙。日本星期一早上，即是德國仍在睡夢時，德央行已開工，顯見其干預之決心，結果就一干便成。講這舊事，是，且看美日今次有幾大決心，去抗炒家。

當日圓利率是零或近零，而美十年債息是升近3厘時，以外滙對沖費用是2%至2.5%計，借入零息的日圓，買入3厘息的美十年債，用2%去做對沖，還有1厘利潤。炒家只要有Credit line，打個電話就可以輕易地賺1厘，如不對沖，就可賺3厘，自然有不少日圓會被沽，日圓兌美元便跌。

（istock）

日圓弱不利美國經濟

除了這個金融炒賣外，日圓弱，對美國經濟有重大衝擊。90年代，美國佳士拿車廠瀕臨破產，美國政府要救佳士拿(因為美坦克車是用佳士拿引擎，所以佳士拿又算不算是國企？)找來Iacocca做其總裁，他允收1元薪酬，到佳士拿賺到錢後，才拿足額薪酬。佳士拿是被救下來了，但不全是他功勞。他計過造車成本，只要日圓在110下，美國汽車就有競爭力，如日圓弱即日圓在111，美國汽車就沒有了競爭力。所以自他提出這個110理論之後，美國就一直把日圓壓在這水平左右。

這個110隨物價變化是有所變化，但原則一樣，日圓不可過弱。如日圓是長期(指一年以上)在115至120左右，美國汽車或其他與日本有競爭的產品，就會輸給日本貨。為了要保障美國貨(尤其是汽車)的銷量/經濟，美國一定要日圓強，最好是升至100日圓或以下。所以耶倫要出馬了，能否成功？一句:賠錢生意無人做，殺頭生意有人幹，利之所在，便是炒家之所向。

要增加炒家成本，日息要加便是，加至3厘息吖，就會再無人借YEN去買美債，果真出現，耶倫又會歡喜嗎？

一直以來外資是美國國債的主要買家（圖三），這些外資，又以歐、英、加、日資金為主。由於近月通脹升，歐洲的債息亦見上升，而歐央行亦擬退市，這亦會吸納了歐元資金，此即會少了資金去買美債，這部分解釋了近日美債息急升之因。

耶倫要面對的，是買美債資金減少，但又要遏止炒家沽日圓來買美債，不易吧！

另一個方法是，美債息回下，回至2厘下，才可以遏止膽小而又要做外滙對沖的炒家。但美債息要短期內回下，可以嗎？

對俄羅斯油氣禁運是於4月21日才開始，屆時油價會升還是跌？已有大行估，會升至185美元/桶（圖四）。

除油價外，糧價在之後一、兩年也一定會升。烏克蘭是歐洲的糧倉，左看右看，戰事不易在5月便完結。此即據烏克蘭農業部的耕種時間表，薏米、粟米、黍、米、大豆、葵花籽的下種期都會被錯過（圖五），到年底能有幾多收成？不好估。

一個量度大宗原料價格的大宗商品指數(CRB index)在今年就升爆錶，是自1915年以來最高的升144%（圖六）。

這些都是實體價格的上升，QE、QT都控不來，唯一會脫韁的，是美國的債息。

一YEN知秋，看美日怎應對日圓的走弱了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



