昨港股開了個紅盤,升了幾百點,加上節日氣氛,投資者或渾忘了今時市場甚囂塵上的「衰退論」。投資者不妨看看有「華爾街預言家」之稱的邁克爾.伯瑞(Michael Burry)對「衰退」有甚麼看法。

著名對沖基金經理伯瑞今年1月初預測,美國經濟可能會在今年下半年衰退,而美儲局也會減息。為甚麼伯瑞的看法值得重視?2008年金融海嘯爆發之前,他因眼光獨到,賣空(Sell Short)了房地產按揭證券而聲名大噪,電影《孤注一擲》(Big Short)的主角更是以他為原型。

伯瑞本月初在Twitter表示,通脹已見頂,但不會是今次通脹周期最後一次。消費者物價指數(CPI)很可能下滑,甚或於今年下半年轉為負數,屆時美國也將陷入衰退。美儲局可能會減息,以刺激經濟。其後,通脹將再次升,這周期都與美國總統或美儲局無關。

伯瑞:今年差過海嘯

伯瑞去年已預告,2023年將比金融海嘯的2008年更差,甚至堪與科網股泡沫爆破的2000年相比。2021年初,伯瑞也曾預言美股將持續下跌。結果,當年11月美股果然持續下跌,與他估計脗合,但似乎又未至像他說的1929年大蕭條或科網爆破的程度。

不過,自去年11月起,各大科技、金融企業已停止招聘,甚至裁員似乎是訊號:亞馬遜裁1.8萬人,Meta裁1萬人;微軟裁約1萬人,Salesforce裁約7000人,Twitter去年裁3700人。伯瑞說2023將比2008年更差,因他看到2000年似曾相識的「冧市」戲碼在重演:「Just remember I was feeling greedy on the long side in 2000。」並指當年所有科網股的估值都因熱錢而升得「瘋狂」而無視「冧市」已漸近,他說:「Free cash flow totally on sale and ignored while former momentum stocks are coming down but not far enough. Value was about to take off for years despite more crash on the way。」其實大部分科網股都沒有實際盈利支持,其後泡沫爆破,股價都跌9成以上,包括亞馬遜。

當年科網股跌,還影響到其他上市公司一起下跌,大市就像戲院火燭,投資者會慌不擇路,也要踩著其他人才有生路。

今時與當年雖然有被動投資與主動投資的分別,前者是指透過ETF或指數基金等工具,其中又以程式買盤為主的投資,而被動投資的泡沫,在過去10年不斷膨脹,但無論主動或被動,結果同樣會是:泡沫陸續爆破。

嚴冬將至?

伯瑞的說法有甚麼根據?有分析認為,從以下3項可知情況不妙:

資產泡沫:截至2022年11月,美國房地產及股票兩大資產的總值已逾80萬億美元,而美國GDP卻僅約25萬億美元。從經濟的規模來看,「冧市」遲早出現,是以持股、樓或其他資產重貨者,必須額外留神(圖一)。

美國不斷加息,會令資產價值會跌。以前許多固定資產可獲利是因減息,息口持續下降導致的。40年的減息時代(圖二),加上疫情,造就了資產泡沫,減息愈多,資產價格升得愈多;今時加息,利息愈升,資產價格愈跌(圖三)。2022年11月資產與GDP比率仍高於金融海嘯前泡沫最頂峰的時候,也高於2000年,故資產泡沫隨時會爆。

現在加息初步放緩,影響才剛浮現,預期失業率亦引致經濟衰退。除美國外,其他國家已預警會有衰退,包括英國。

能源:石油輸出國組織(OPEC)宣布減產200萬桶(圖四),令油價回升。如果未來油價大幅上升,推動美通脹,繼而打擊美國經濟。

美國人平均儲蓄水平:美國人沒有多餘錢,存款遠低於約8%的平均儲蓄水平,與2008年前3.2%同樣低(圖五)。不過,民眾沒有餘錢消費,對遏止通脹可能是件好事,消費者手緊,負擔不起「可自由支配的支出」,即非必需品的支出,會有助降低通脹。

形勢凶險,投資者怎麼辦?建議揸現金。雖然大家都不願荷包縮水,但現在時勢,似乎現金會比買股好,因它可讓你生活、投資等都更有靈活性。正是:留得青山在,哪怕無柴燒?只要有機會,便可投資,也要謹記:不熟不買。即使看到個別股票升得厲害,如果不熟就不要買,免自掘墳墓。若認為自己熟悉,也要勤做功課,覷準機會再買。如果你像伯瑞一樣好眼光,在2008年大賺,今時更要準備好荷包,等待時機。正如伯瑞說,想成為一個成功投資者,你必須長期投資,而不是炒短綫投資。這句似曾相識?因股神巴菲特也如是說。

能解美資產此困的,是美儲局或美財政部再QE,而中港股市又是另一故事,容後再談。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)