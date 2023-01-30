中港股市的2022年11月1日起上升，已升了近三個月，現時要買乜好？

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未買之前，先研判大勢，中港股市現已是在升市中的哪一階段，才可估計之後股市怎走。

國內的國泰君安證券於2023年1月16日有個好分折:

對於擴內需政策的預期交易或將延續。短期來看，由於經濟數據在1、2月份可能缺乏驗證，市場對於政策預期的交易可能仍會延續。此外，港股大多數企業都與國內經濟和內需相關，而與出口關聯度較低。政策端在擴內需層面的邊際變化，例如地產需求端、居民大宗消費等，仍將是港股市場短期的主導因素之一。在此過程中，政策出台的節奏和力度或不及預期，可能導致相關行業出現階段性調整。策略上，現階段建議分散籌碼、逢低加倉，或可取得較高的勝率和期望收益。

目前處於港股牛市「三級火箭」第二階段，未來仍有較大修復空間。第一階段，11月以來，恒指從估值陷阱轉換至價值窪地，也就是到達兩萬點附近，這個過程已經結束。到了第二階段，海外流動性在加速修復，同時國內疫情衝擊影響已過至暗時刻，有望開啟經濟復甦之路，預計短期上漲空間為4%至9%。第三階段，仍可期待宏觀條件改善後所帶來的恒指盈利增速預期上修，將打開港股進一步上升空間。

內資:醫藥、製造業、互聯網

這次升市，資金來自外資和內資。他們的買賣重點不一樣，但都有一個共通點，就是買了是為有利潤時就沽。他們進銳退速，轉身一慢就會吃虧。國內的國信證券於2023年1月15日有個很好的外資和內資布局情況，投資者買賣前先看看雙方陣勢然後決定買哪個板塊。

2023年開年以來，按照港股通淨買入佔流動股本的比例來看，股價上漲最受內資驅動的一級板塊有醫藥生物、電力設備、基礎化工、石油石化、計算機；按照港股通淨買入佔成交量的比例來看，股價上漲最受內資驅動的板塊有家用電器、美容護理、石油石化、建築材料、商貿零售。

內資流入速度最快的二級行業是數字媒體。醫藥生物中，醫療服務和中藥兩個二級板塊受益於內資流入的程度較大。

外資:消費、製造業、中小內銀

2023年開年以來，以外資券商淨增持股量佔流通股本的比例來看，板塊受益於外資流入程度最大的板塊有社會服務、機械設備、有色金屬、家用電器、電子；以外資券商淨增持股量佔成交量的比例來看，受益於外資流入程度最大的板塊有機械設備、電子、家用電器、環保、石油石化。

二級板塊中，外資流入速度較快的有酒店餐飲、遊戲、計算機設備、股份制銀行等。

共識:家電 石油 計算機 遊戲 醫療服務

一級板塊中，內外資共同看好的有家用電器、石油石化、計算機；關注程度均不高的板塊是紡織服飾和綜合。

二級板塊中，內外資共同看好的有遊戲和醫療服務；在看空方面，外資和內資沒有形成共識。

分歧:製造業 金融 互聯網 消費 硬件科技

一級板塊中，內資快速買入，而外資正在賣出的，主要是電力設備和商貿零售兩個板塊。內資正在賣出，但是外資流入速度比較快的，主要是機械設備、電子、有色金屬、鋼鐵等板塊。

二級板塊中，內資看好，但是外資賣出的，主要是航空機場、醫藥商業(互聯網電商為主)、數字媒體、保險、中藥、生物製品。內資正賣出，但外資買入速度較快的有股份制銀行、光學光電子、證券、半導體、汽車零部件、工業金屬、電力。

空頭:平倉仍在進行中

國信證券認為，做空的力量主要是外資。在空頭倉位方面，2023年以來空頭平倉量較大的一級板塊有綜合、公用事業、煤炭、環保、傳媒、房地產、社會服務、鋼鐵；平倉速度較快的二級板塊有互聯網電商、個護用品、股份制銀行、電力、紡織製造等板塊。

選好板塊後，就選股。無論是外資或內資，都不會買太小型之股，因為他們成交少，入貨走貨不易，日成交在億元幾上者，才可易進出，這個成交額，可在《經濟日報》的「經濟通」查到。在每個板塊中，除有特殊消息刺激外，買前三的龍頭股便可。另個要查的，是有關股票的盈利前景。今時環球經濟有下行壓力，無盈利的股票，易受壓，能派息3.5厘上的更好。

一言括之，今年買股，要看股之實力(盈利、派息)，再不能只講前景，市夢率更不可取了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



