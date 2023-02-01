今周美儲局議息，對加減息事，他們一直說是按數據說話。可真？最近有兩個重要數據，對今周美儲局議息，會有意義嗎？

（istock）

第一個數據是上周公布的第四季度美GDP增長，第二個是一個備受爭議的就業數據。

上周公布的美第四季GDP增長2.9%，是高於市場預期(73位經濟學家估只增1.2%至3.9%)，但是低於去年第三季的增3.2%（圖一）。這個2.9%的GDP增長是強是弱？筆者看是弱增長，應減息，但美儲局卻透過其御用發言人Nick Timiraos謂美儲局仍要「鷹」。





美第四季GDP的增長主力是:

(1)庫存(inventory)增；

(2)消費增；

(3)政府消費增；

(4)企業投資增。

在減的主力是:

(1)房屋；

(2)出/入口（圖二）。

庫存方面是石油、煤及化工原料、礦產，及建築材料（圖三）。

庫存增對經濟言是好事還是壞事？應是壞事。賣不動，才有庫存增；貨如輪轉時，怎會多了貨在倉？庫存增對之後的經濟活動更有個拖後腿效應，你庫存已增多了，還要再下單買新貨？不出新訂貨單之後的物料生產商又是否要緩下生產？這對未來一兩季的美經濟有所遏抑。

消費增，是在健康醫療服務方面，這是長久以來都升的，暫不具指導性。

拖低美GDP的是單一家庭住屋、建築及中介佣金，加息推高了樓按利息，自然會削弱中、低下房屋的需求。

再細看個人消費數據，這個佔2.9% GDP數據約一半的數據，報1.42%。是低於上季度的1.54%，遠低於市場預期的2.9%，亦低於年率化的2.1%。一字括之:差、差、差（圖四）。如斯差，美儲局的御用發言人，還要唱這個GDP數據是好？

不過美儲局這個御用發言人，是市場給的，他是在美儲局在議息期前兩星期的禁聲期間，出來「代」儲局講話，去管理市場預期。他不是官方，但市場當他是官方而已！有講錯，是因為你信錯。

美儲不按經濟形勢加息

2021年第三季至2022年第四季的GDP強弱變化見圖五，能謂2022年第四季GDP好，就真是……！

真的假不了，假的真不了。就算是美儲局御用發言人，也不能不指出美國私人消費，在減去政府消費後，是大大地萎縮了（圖六），政府消費多，必然的，因為要送軍火予烏克蘭嘛。軍火生產商加班生產，對政府消費必有促進。這是經濟學上的典型消費矛盾處:大炮還是牛油？大炮是軍火，牛油是民生，大炮消費多，牛油消費萎縮，是經濟好了還是壞了。

今周五(3日)有非農數據，就業數據有幾真，筆者早前有文分析過，指出，自去年3月以來，美國勞工部透過統計上的漏洞，誇大增加270萬個職位。至去年12月連費城儲局的研究也指出，自去年3月至同年6月，美國勞工部誇增了110萬個職位（圖七）。

美儲局的「誤用」假數據來支持其加息論，今時是不被市場接受。華爾街智慧是不要與美儲局對著幹(Don't Fight the Fed)，但今次美儲局加息是不按經濟形勢而加時，市場的反對聲音/行為是壓不下去的。

不過怕官又怕管，投資者，如非超級大戶，也無必要去螳臂擋車，車來了，便避一避；車過後，又可炒過。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)