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15/02/2023

市場點賭昨晚美CPI

#CPI
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　　市場都知昨晚(14日)的美CPI可以玩假，假還假，市場點都要take position。要造好？要造淡？憑甚麼？

 

（istock）

　

　　就是憑你數據造假，怎說？周一，美股基本升（圖一）。

 

 

　　這個市升，是依著市場預期美儲局最終息率會升至較高水平的預期而升（圖二），此即是:民不畏死，奈何以死畏之。放在今時華爾街，是:市不畏你美儲局加息，奈何以加息畏之。為何美股不畏美儲局加息？

 

 

　　圖三顯示，自2022年8月起，隨著市場一路預期美儲局終極加息水平的提升，而一直下跌。但到去年10月中起，美股便回升，而市場對美儲局終極加息的水平預期就基本不變。此即是:市場睇死你美儲局，你加得幾多吖！市場夠膽睇死美儲局加不了多少息，是因為市場認為美通脹已在下降趨勢，故美儲局加息將有限。市場相信股市是走在事情(經濟、通脹的升跌)6個月之前，美股於2022年10月中起，與估美儲局終極息口水平背道而走，是市場估到2023年4月中(2022年10月加多6個月)美國的通脹會呈較大幅下跌，遏止了美儲局大升息之手。

 

 

　　去年美國6月CPI升上9.1%，筆者2022年7月15日有文《美9.1% CPI是頂？》（圖四），8月11日重刊。當時是估，今時回看也確如是（圖五），無論是美政府用舊的CPI計算法，還是新的CPI計算法，自2022年6月之後，CPI就一直走下，至2022年10月，美CPI走下的速度加快，這便解釋了圖三美股於去年10月中起步走高的原因，市場已賭美儲局加不了太多息了。

 

 

 

美國通脹是強弩之末

 

　　市場今時估美政府的新CPI計算法，仍可能見昨晚公布的CPI在6.2%水平，跟1月公布的CPI(即2022年12月的CPI)，或有所升（圖六），但亦不過是強弩之末，升得幾多吖。

 

 

　　今時美股水平跟去年12月CPI公布時的水平相若（圖七），期內美股跌了下去，是因為美儲局的議息會後聲明大放鷹詞，而把美股打了下去。但就恰恰給在月前公司公布業績後，公司回購不再受制約，可以再大手作公司回購，而買了上去。

 

 

 

 

　　好了，如昨晚美股因通脹增長高於6.2%時，美股可能下跌，但跌到一定水平，公司回購又可能將美股買回上去。反之如美國通脹增長低於6.2%，美股反可能先升但後跌，因為周一及之前買了貨的人套利。

 

　　昨晚尚有個數據要留意，就是零售額，如零售額大升，即通脹真正熱，不多加息不行；但如零售額走低，即通脹稍冷，加息可稍緩。甚麼叫多，甚麼叫少，美國銀行的估測，可作參考（圖八）。

 

 

　　總結:美儲局的「息箭」，是強弩之末，市場怕你乜。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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