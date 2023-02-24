財政預算案建議，向中醫藥發展基金(詳見「中醫藥基金促發展」)再注資5億元，以開展更多項目，提升行業能力，進一步推動中醫藥發展。政府以撥款，進一步實際推動中醫藥發展，值得一讚。因中醫和中藥，不單可透過基層醫療發揮「節流」的作用，若長遠發展成另一經濟產業，更可為香港「開源」。

政府擬自本年度起，支持中醫藥發展基金就策略性主題，委託大型培訓、研究及推廣；加強中醫藥在基層醫療中的參與角色；進一步促進與大灣區城市及海外的交流；深化科技應用及新一代對中醫藥的認識等。同時，為首間預期於2025年投入服務的中醫醫院(詳見「中醫院設住院及門診」)做好準備。

與類似架構相比，例如數碼轉型支援先導計劃(預留5億)或科技企業投資基金(增資4億)。政府今次「加碼」中醫藥發展基金，顯示了對中醫藥發展的重視，撥款如能恒常化就更理想。

開支原來為節流

明明是政府開支，為甚麼要看作是「節流」？以今個財政年度看，在8大項目中，「醫療衞生」的開支高達1,248億，僅次於社福支出。隨著本港人口老化及醫療通脹，「醫療衞生」開支只會有增無減。

市民健康未來的挑戰正從「生存」，轉移至「如何活得更好」，而醫學界的挑戰也將不再是醫治，而是預防疾病。中醫「治未病」的概念，正好為政府減輕公共醫療的財政負擔。以中醫藥概念防病、保健、養生，還在於教育，其中又以學校教育的影響會比公眾教育為深遠。14歲的學生在課堂上認識中醫藥，早點在黃金歲月保健康，總比已患長期病、處「亞健康」狀態的40歲中年人保健更好吧？

不過，筆者這個「從14歲青少年開始」的想法恐已嫌遲。去年浙江省已成為試點，要將中醫納入小學5年級課程，並逐漸會向全國推廣。可見中醫藥文化將正式走進內地的校園，乃至課堂。但它不是必修科，也不會進行考試，只讓學生了解一些基礎的中醫知識，同時培養學生的學習興趣。在不考試的情況下，認識中醫將較趣味性，更重要的是讓學生認識一些草藥、植物，了解大自然，並藉著中醫的概念，保健、養生。

中醫商機 其實很多

有人或會質疑，年輕人認識山草藥，除了亂「噏」之外，還可以有甚麼前途？2015年，中國科學家屠呦呦憑青蒿素抗瘧疾的貢獻，奪諾貝爾醫學獎。而她正是從晉代葛洪的《肘後備急方》中獲得靈感，才成功萃取青蒿素。

（istock）

政府發展中醫藥產業，長遠來說，還可為本港公共財政開源。近年亞洲有醫療旅遊，香港找個小島，例如滘西洲島上高地已有高爾夫球場，就在下方沿海邊建度假村(或橋咀島也可)，搞中醫旅遊又有沒有商機？此外，上屆政府曾提及加快成立永久的政府中藥檢測中心，使香港發展成為中藥檢測和品質控制科研的國際中心，這在資本市場又有沒有吸引力？前提是本地中醫藥業界的專業性還須進一步提高。

執筆時喝著杯菊普。翻查資料，小小一朵菊花竟大有學問:菊花是菊科植物菊的乾燥頭狀花序，均屬栽培，主要產於安徽、浙江、河南、四川、河北、山東等地。藥材按產地、加工方法的不同，分為毫菊、滁菊、貢菊、杭菊和懷菊、川菊。菊花味辛、甘、苦，性微寒。歸肺、肝經。功效疏散風熱、平肝明目、清熱解毒。臨床用名有菊花、菊花炭。

不過，非經栽培的野菊，就治癰腫疔毒，瘰癧眼息，野菊須生搗療瘡，以及「養眼血，收眼淚翳膜，明眼目」。菊花顏色不同，功效又有別:白菊花平肝明目，保護眼睛，紓緩眼部疲勞；黃菊花疏散風熱、清熱效果較強，適用於風熱型感冒或是肝火大患者。

筆者重申，我不是有牌醫師，並非有任何中醫藥建議。禿筆抄書，只是想從菊花指出，中醫藥學的博大精深，其精微妙處不少還須經科學實證，確定其臨床療效，以供醫生實際診治之用。為市民提供以「循證醫學」為本的中醫基層醫療服務，或中西醫協作治療，都是十分值得繼續探索的方向。

中醫藥基金促發展

由5億元啟動的中醫藥發展基金於2019年成立，至今已推出十多項資助計劃，惠及中醫藥界不同從業員及機構。資助範疇涵蓋人才培訓、設備及質量提升、中成藥註冊、中醫藥推廣及研究等。促進本地中醫藥發展，提高業界整體水準。基金由中醫藥處統籌，生產力局為基金的執行機構。

在新冠疫情期間，基金支援社區中醫師，為離院和康復人士提供遙距及復康診療。

中醫院設住院及門診

中醫醫院及中醫檢測中心預期會於2025年落成，並於同年第二季分階段投入服務。中醫院位於將軍澳百勝角，設有400張病床，提供住院及門診服務。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

