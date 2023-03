這兩天美港股市俱跌,原因是鮑威爾又再鷹。

鮑「鷹」已不是陌生事,但為甚麼市場近兩周一直被鮑「鷹」誅殺?最近一次是今年2月22日,筆者在23日有文《災了?》,見下文。

大家看《災了?》舊文會找到,當時災的成因,跟周二(7日)美股、周三(8日)港股的災因是相同的,都是美儲局「出乎意料的」鷹了。但真的是出乎意料嗎?不是,是因為投資者輸了,又不肯認衰,才謂是出乎意料。用「意外」來掩飾自己的誤判,這是交了學費,卻學不了日後不再錯的機會。

筆者和一些分析者都認為,美儲局為所謂的遏通脹而加息之舉是錯誤之舉(這留待以後談)。不少華爾街人和環球投資者也是這樣想的,所以他們明明白白地跟美儲局對著幹,不怕跌,買買買。

(istock)

美儲局加錯息

筆者又怎樣?

認識到美儲局是做錯嘢、加錯息,但美儲局是揸弗大佬嘛,你怎能不理他講乜?最多是陽奉陰違,而不是陽違。

在美儲局未認識其錯誤而要急減息前(一如一年前美儲局不認識通脹已來,而仍不肯及時加息),投資者在不能依美儲局的錯誤方向而行時,就最好用上毛澤東的游擊戰十六字真言。

● 敵進我退

美儲局將有人發表言論,便是平倉或做好對沖。所以筆者在周三中午的「午市閒談」中便講先平倉,因我不知周三晚鮑「鷹」有幾「鷹」。

● 敵退我進

見到在估到有悲觀數據出現時,便揸些少貨。筆者會於今午回揸少少貨,因估今晚(9日)美國的待聘職位名額會大幅減少,即是企業放棄請人,原因?明天(10日)談。

● 敵駐我擾

在美儲局議息會議前兩星期,美儲局官員要噤聲,即是再無「鷹」言來擾亂市場。唯一要擔心的那位在《華爾街日報》的美儲局喉舌,會放冷槍。

● 敵疲我打

如迭連出現兩三個利淡美儲局加息的局面出現時,就可以較大膽地跟美儲局對著幹,買上。

筆者一直認為鮑威爾是隻披著鷹毛的鴿,因為美國的經濟數據真的不好(見昨文:《摩通都話美數據假》及周一文:《假可成真?》)。再加上美息倒掛是40年來最大,及美債上限臨爆煲時,怎怕你美儲局口硬,到今年6月或之後,看美儲局搵乜來遮醜。但在此之前,筆者會堅持毛澤東打游擊的十六字真言:

敵進我退,敵退我進,

敵駐我擾,敵疲我打。

---------------------------------

【舊文新讀】災了?

今年2月22日文《三月股災?》,估不到2月21日晚美股就小災了。之後再災不災,看來還有些可跌。

周二晚(2月21日)美市場大跌,股跌、債跌、金跌,只得美滙升(圖一)。股跌還跌得很徹底,NYSE的Tick Index(上升的跳動與下跌的跳動)基本上自開市起就是只跌不升(圖二),而小股是周二晚最大的跌家,而納指就是第二大跌家。

標普500就跌穿4000並下試200天線支持(圖三、圖四),而道指就跌回了今年以來的升幅(圖五)。而無盈利的科技股就跌到了自1月26日以來的水平,亦是自2月高位下跌了16%(圖六)。

在美息方面,美國的公司債ETF價則跌至今年來的低位(圖七)。十年期美債息則急速上升至幾達4%,也是自去年11月10日美國公布CPI時的高位(圖八)。

美滙則見回升(圖九),比特幣則基本橫行(圖十)。而金價則基本走下(圖十一)。

為甚麼美國金融市場會一下子反艇?

高盛有講,在近數月,有不少沽空者要冚倉,激使美股迭連上升,但……

市場擔心息升 當前美股勢危

But by the end of last week, things showed some signs of stalling. It felt like the tone of the market pivoted to renewed concerns around rates, growth and recession. Last week saw the biggest selling by hedge funds in seven weeks, we began to see tactical shorts being reset as well as larger index hedges being laid out and we saw a marked and sizeable turn in relation to non profitable tech, retail favorites and higher beta segments of the market.

繙譯過來是:市場又再擔心息升,美經濟增長不繼及衰退將來,不少對沖基金開始沽貨,是近7個星期以來沽得最兇的,所有散戶熱衷的無盈利之科技股、高頻波動股都跌。

周二(2月21日)美股之跌是必然之選,因為昨文(2月22日)已指出了,當前的美股是勢危,星星之火,足以燎原。

美股所經歷的,對中港股市也有拖後腿作用,至於會拖多少,看阿爺怎管控國內經濟了。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)