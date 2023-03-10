鮑威爾本周連續兩天的言論，內容看似相同，但市場認為他周二（7日）的「鷹」言，到周三（8日）已轉「鴿」氣，影響大有分別。他周三的講話，不再像周二般令市場恐懼，美股只稍跌58點，納指還微升了0.4%。

市場關注焦點在何時停止加息。自上月初美儲局加息四分一厘以來，市場一直期望美儲局放緩加息步伐和力度，但周二被指是鮑威爾自Jackson Hole以來最「鷹」的講話，卻令市場的憧憬幻滅。

鮑威爾說，如果其後的經濟數據繼續像2月份般「爆」，美儲局不光會延長加息期，還可能會加息半厘，甚至更高，而終端利率也可能會高於市場預期。隨著周三晚公布的ADP就業數據超出預期，顯示勞動力市場仍緊張，美儲局也似揭開了猛加息的帷幕。

俗稱「小非農」的美國ADP數據顯示，2月份私人職位增24.2萬個，不單比預期20萬個多，更比1月的11.9萬多逾倍。今晚的非農就業數據，以及JOLT、CPI、PPI、零售等經濟數據，似亦難以逆轉美儲局繼續加息的傾向。不過，美國經濟真的如一眾數據顯示般好？

經濟繁榮 人民輪米？

《華盛頓郵報》近日報道，美國自3月起，取消疫情期間所有福利，包括食物援助，導致低收入人士苦候9個小時，在公路上輪候免費食物的車龍，長達一英里（圖一）。有輪候者表示，他們夫婦每月會有兩天，從凌晨4時驅車出發，以確保他們可獲得一些主糧。有些輪候者說，他們每天只能吃一餐；另一些則說，像肉類這樣的貴價食物，會留給發育中的子女吃。

如果美國經濟像數據顯示般好，民眾需要這樣為生活掙扎嗎？相信這也只是冰山一角，正如《華郵》所說，這或已預示了數百萬美國人將會遇到甚麼經濟困境，但鮑威爾無視經濟現實，堅持繼續加息，低收入人士及家庭便首當其衝，陷入水深火熱的絕境之中。

筆者自去年6月起，一直說美國就業數據造假，詳見周三蕪文《摩通都話美數據假》。高盛認為，美國官方的數據不再反映現實，而JOLTS職位空缺有誤，是因為：一、疫情期間的季節性因素可能令空缺在12月份增加了30萬至40萬個，但對1月份職位空缺水平的影響，就應可以忽略不計；二、被訪者對JOLTS調查的回應率從2019年略低於60%，暴跌至2022年12月的31%，這便可能出現數據在方向上的偏差。

高盛：空缺少80萬

高盛認為，美國政府公布的職位空缺有大幅回落的空間，並預測空缺將減少80萬個，至1020萬個水平，而JOLTS下跌80萬個職位亦將迅速重新反映在緊縮政策上。

本周二，鮑威爾暗示加快加息步伐後，美股應聲下挫。道指跌574點或1.7%，標指及納指亦跌逾1%，而美國經濟亦非像數據顯示般好，是否意味著美股大跌已在倒數中？86歲的格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）經歷過許多牛熊周期，他的看法值得參考。



Grantham是投資管理基金GMO的共同創辦人之一，看他的分析是因他曾成功避過史上3大泡沫：一、1980年代，身處日本資產泡沫高峰，卻避免投資股市和房地產；二、2000年，科網泡沫爆破前，避免投資科技股；三、2008年，避過金融海嘯，又成功預測去年股市下跌。最重要的是，他活到這個年紀，去到這人生階段，分析相信會更客觀、中肯，見解會更精闢獨到。

選舉周期 「單天」保美股

Grantham有此觀察：今時美股是靠3大因素支撑著，才不致「冧市」，包括：市場對美儲局減息有期待；疫情期間，美國政府大派福利，以及美總統選舉周期。

鮑威爾最近兩次「鷹」話，令市場憧憬今年減息的好夢成空。市場原本「睇死」美儲局會減息，以為只要捱得過今時加息的寒夜，等到黎明，曙光（停止加息，乃至減息）終會出現；不料迎來無邊黑暗，加息半厘的機會更大增，遂放棄「明天會更好」的期望，支撑美股的動力大減。

此外，自2020年起，美儲局大量印鈔以度難關，但疫情過去，政府停派福利，銀紙印少了（圖二），加上美國人過剩儲蓄存款量逐漸減少，去年第二季已從高位下跌了25%（圖三），床頭金盡，美股怎不岌岌可危？

至於美總統選舉周期，Grantham認為與美股表現有密切關係。他統計過90年來美股的表現，發現美股在新一屆總統任期的第二至三年間，回報超過25%（圖四）。嘉信（Charles Schwab）也有類似研究，指1933至2015年間，選舉後的第三年，美股增長達16.3%，比其餘3年的5.8%至6.7%多約10%。今時這個因素對美股更顯重要，「單天保至尊」，美股走勢自不待言。

美儲局加息，除美國經濟原因外，還有其政治原因，其旨在吸天下之財，以支撑國內財政，但債務上限今夏將到頂。如債務上限之頂不被抬上，鮑威爾能恣意加息嗎？這正是市場賭美儲局「鷹」極有限的原因。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）





