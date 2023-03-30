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30/03/2023

阿里(09988)革命

#阿里巴巴 #中概股 #阿里重組
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　　3月28日阿里巴巴集團(09988)董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啟動「1+6+N」組織變革。

 

　　信的第一句是：

 

　　「惟有自我變革，才能開創未來。」

 

　　信的結尾語是：

 

　　「未來屬於更堅定、更敏捷、更擁抱未來的人！」

 

　　根據全員信也披露了新的組織架構，張勇在擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO的同時，兼任阿里雲智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖繼續擔任菜鳥集團CEO；蔣凡任國際數字商業集團CEO；樊路遠任大文娛集團CEO。其他公司也將獨立經營管理。

 

　　《科創板日報》了解到，本次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。這輪變革從集團頂層入手，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。

 

　　2020年，張勇開始推動過經營責任制改革，又以四大板塊分立實現阿里巴巴多元化治理，成立多家獨立經營的環路公司。

 

　　去年1月，阿里宣布成立4個業務板塊，分別由4個大總裁代表集團分管。隨後，盒馬等業務分別成為獨立的環路公司，有自己單獨的薪酬、福利、預算和員工期權激勵機制。而淘特、淘菜菜等新業務也成長迅速。

 

　　這一切的背後，是近兩年競爭日益激烈的電商賽道。抖音、快手的電商業務快速崛起，京東、拼多多依舊緊追不捨。尤其在今年初，劉強東和馬化騰頻繁露面，京東(09618)、騰訊(00700)也做了多層面的大調整。

 

　　這意味著阿里巴巴要面對的競爭形勢愈來愈緊迫。

 

　　在予員工信中有這一段：

 

　　面向未來，每個業務集團和公司，都必須積極面對市場的瞬息萬變和技術的日新月異，形成各自的發展戰略，快速決策、努力進取、勇於創新，直面市場的考驗。每一位阿里人，不論你身處哪個業務集團或者業務公司，都必須讓自己回歸到一個創業者的狀態再出發，以自身的激情和實力接受市場的洗禮，創造屬於自己的明天。我們相信，市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

 

　　張勇是希望借此激發業務的機動能力，重整阿里巴巴業務的競爭力。

 

阿里價值憧憬釋放

 

（AP）

　

　　市場對阿里革命憧憬是他們潛在價值的釋放，就好似阿媽嫁女（上市）收禮金。但這六個女是否能嫁得出，禮金是否豐厚，還要看這六個女（及以後可能還有的女）是否爭氣，各自打拼出條金光大道來。

 

　　阿里到今年才宣布要培養出革命兒女，是個好事，因為軟銀之前已沽了不少阿里股份，還持有多少，不知。但起碼是在阿里股價回升途中，少了些阻力。圖一是阿里巴巴周線圖，後市要上破於122元區的雙頂，才有望破樊籠，這就要看之後兩三周的表現了。不過長期以來要沽阿里的人有他們的算盤，他們會否就此收手不沽？不知。他們如收手，OBV應有很大幅的上升。

 

 

　　講了阿里，就要講騰訊（圖二），他昨天（29日）是陪太子讀書，但整體言，騰訊是在逐步向好中。上破430區的上阻力，就應可也上破了OBV的第2條下降軌，之上就可以有較大上升空間。

 

 

　　恒指仍是受制於23000區（圖三），去年一直講的22622，上破並不易，在今年或有望可上破了。為甚麼今年可上破？不是美儲局減息不減息，而是中資股隨著中國國策的改變，而站起來了，這點以後談。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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