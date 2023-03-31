  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

31/03/2023

居安思危，危中尋機

#美股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　從美國矽谷、標誌銀行爆煲，到瑞信、德銀等相繼「出事」，這些美、歐銀行規模不同、字號有老有嫩，今時都出了「一些狀況」。即使市場仍傾向相信，這些金融亂象並不會造成更廣泛的影響，但很難不令投資者憂慮，世界正重蹈08年融海嘯的覆轍。

 

（AP）

　

　　如預視到暴風雨之將臨，通常會有人示警。自去年3月，美儲局啟動加息周期以來，便一直有人警告，經濟未必能夠承受，加息遏通脹所造成的負面影響。樓市是加息的受害者，如看到經濟學家的警示，便乖乖離開或不進入樓市，應可避過這劫。

 

　　去年7月，美政府公布同年6月通脹高達9.1%，是以至去年8月，美國已加息4次，更是連續兩次狠加息四分三厘（其後又再加了兩次四分三厘息，這是後話）。當時，美國樓市便急走下坡（圖一），「冧市」了，在經濟衰退的陰霾下，穆迪更悲觀認為，美國有部分地區的樓價被高估達75%，若一旦出現衰退，這些地區的樓市將首當其衝，並預測今年樓價平均會跌兩成！

 

 

美樓今年跌？

 

　　穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）去年5月已看淡美國樓市，指全美413個最大的區域性樓市中，有183個被高估25%以上，有些甚至高估達75%。美儲局加息，不但令美國有陷入衰退的危機，也令按揭成本變得愈來愈貴。房地美（Freddie Mac）數據顯示，去年8月下旬，30年期貸款的利率就升至5.13%。買家不願入市，賣家就難以放售，樓市怎會好？

 

　　除了穆迪之外，經濟顧問公司Pantheon Macroeconomics同樣悲觀，並指去年新樓銷售量，創近7年來最低紀錄。惠譽則為看好，預計今年樓價最多下跌15%。

 

　　美國樓市至今幸未如以上權威所料般大「冧市」。因美30年期平均按揭利率自去年11月份7.08%的高峰開始回落（圖二），稍利樓市。不過，今時只處首季，至年底埋單是否也無風浪，尚待觀察。即使加息未令樓市這個煲未爆，甚至不爆，但眼前美、歐銀行這已爆，似將「更爆」的煲，可如何看待？在已「小爆」，或有「大爆」的煲中，投資者又可如何自處？

 

 

是沽貨　或續存？

 

　　獨立投資策略研究機構Evercore ISI的高級董事總經理伊曼紐爾（Julian Emanuel）指出，加息令銀行體系出現壓力，顯示了投資環境的不確定性很高。他指矽谷銀行倒閉後，2年期美債息急跌：3天內由5.08%降至近期低谷3.99%。

 

　　伊曼紐爾說，如果這是貨幣緊縮政策後果的「第一槍」，美國將陷入衰退，但他預測經濟溫和衰退，美股重返去年10月低點。

 

　　大摩的策略師威爾遜（Michael Wilson）曾準確預測美股去年下跌並於10月反彈，乃華爾街最看淡的策略師之一。他建議投資者，若美政府支持銀行而令美股上升，便要趁機沽貨，最少等到熊市創下新低，才再作打算。

 

　　威爾遜認為，銀行要上調存款利率，存戶才會把資金留在傳統銀行，否則便會將資金投入有較高收益股、債市場，這反過來會導致銀行利潤下降，可能減少放貸，而收緊信貸供應便會對小型股造成更大壓力。

 

　　《彭博》引述業界指出，不少存戶因擔心小型銀行危機蔓延，早已轉移存款到美國幾家「大到不能倒」的銀行。摩根大通吸收了數十億美元存款，花旗和富國（Wells Fargo）兩家銀行吸引到的存款也比平日多。

 

應貪婪　還是避險？

 

　　錢即使不存入銀行，但避險情緒高漲，散戶明顯會傾向保守謹慎，捨股、債，或轉投貨幣市場基金。那巴菲特趁危機入市，在「別人恐懼時要貪婪」的做法，又可適用？

 

　　Smead資本管理創辦人史密德（Bill Smead）說，投資者現在「應該興奮，因為市場動盪會產生贏家和輸家」，又指機會成本會殺死投資者，因為投資者原本可以用一筆資金去投資，若錯失了機會，他們便會痛不欲生。

 

　　史密德建議，投資者今時可買入價格划算、過去10年來未被關注的股，例如能源、商場及建房股。他指今時情況有點像1970年代的通脹環境，股、債表現都不佳，而能源庫存量則愈來愈少，遂令他自2019年後，便對能源股改觀。目前能源股雖只佔標普500指數的4.5%，但他預期未來10年，能源股有機會升至10%以上。

 

　　對於美國在疫後仍生存的購物商場，史密德認為它們有優勢，因為投資者怯於過去零售市道，短期內不太傾向建造新商場，意味著暫不會有新的對手進入市場競爭。至於史密德推薦的建房股，則指起樓股。他解釋，建造商並不擁有土地，只負責起樓，意味著毋須承受土地資產減值的風險，PE有望提高。

 

　　看史密德的選股的原則也不外民生日用、疫後倖存（少了競爭者），以及輕資產，最重要還是性價比要高，今時都很有參考價值。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美股

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk