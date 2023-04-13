周二（11日）筆者提出「忘記非農，記住Cash flow」（現金流）；今早（13日），筆者又續提出「忘記CPI，記住Cash flow」。

不單筆者提出要留心現金流，就連彭博電視前晚，也拿「Is Money Too Tight？」來做主題談論，找來了UBS的Gerry Fowler來討論（圖一）。Fowler話今時只有輕微的波動，未見大缺錢，則見美債由2年期至30年期債息均上升，息升，怎不是錢會緊？

彭博「Is Money Too Tight」節目，是因應市場有此問。紐約的Mellon銀行反映，最近美國的銀行危機使到流入去買美國國債的資金少了（圖二、三），這是國際上的資金對美債不感興趣，主因是怕你美國會突然變臉，充公了我的錢。當然這個「我」不是我等小民，而是很富很富的大戶和國家級，是常買美國國債的大戶。他們今時不買美國國債了，是短暫性的，還是有根本性變化？不知，要走著瞧。無論如何，買美債的錢是緊了。

第一共和銀行、矽谷銀行，以及其他三千多間的美國地區性銀行，他們總共做了逾60%的美國商業房產融資。當這些銀行阿媽出事，其子女（有關行業的借貸者）都將缺奶缺水，這是必然會出現的事，而從有關的貸款資料上又確出現了（圖四、圖五）。

中小企缺錢 信心必回下

缺錢了，美國中小企業的信心必回下（圖六），具體的信心指標都全面走低（圖七）。中小企業所能得到的貸款亦見大萎縮，縮至2002年12月以來最低位（圖八），錢緊自然是利息升（圖九）。在這種情況下，沒有甚麼企業認為是擴充營業的好時機。事實上，這個不是好時期去擴充的表態是回至1980年6月以來的最低沉位（圖十）。

此文十張圖說明甚麼？就算今時CPI不肯回低，估計在美國中小企經營困難之時，美國的就業、經濟都將回下。原因？No Money No Talk。

美聯儲局不會看不到此文的十張圖，美聯儲局可以繼續鷹鳴，最好就是加多幾厘息，加到爆煲就不用再煩去討論：美聯儲局加息不加息，減息不減息了。大家不是都聽到厭？在大波浪中談小漣漪，是否嘥gas。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）





