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14/04/2023

為何非農CPI已OUT

#非農 #CPI #美國經濟 #聯儲局
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　　筆者周二（11日）文：《忘記非農，記住Cash Flow》，周四（13日）文又提忘記CPI，記住Cash Flow，更進一步謂「錢．錢．錢」。為何非農、CPI今時已OUT？

 

　　上周五（31日）的非農報告，分析師的評語，大家已聽得多，都是千篇一律。但且看看ChatGPT的分析，看完之後，各分析師，包括筆者，都是早另謀出路好啲。

 

（istock）

　

　　高盛交易員Richard Privorotsky以ChatGPT來分析上周的就業報告，他對電腦輸入就業數據資料，問有關數據反映經濟是增長，還是減弱，回答如下：

 

　　1. 職位減少中

 

　　私人職位空缺，2023年2月與2023年1月對比是減少了59.9萬個，職位空缺減少，即求職者少了就業機會。

 

　　2. 聘用減少

　
　　私人職位招聘減少14.5萬個，反映公司對擴充人手有顧慮，可能是經濟放緩前奏。

 

　　3. 炒人減少

　
　　炒人減少，或是經濟向好之兆，因此即失業率會減，但如連同職位減少一併來看，可以是公司擔心在放緩的經濟中，對如一旦要招聘新手，會有困難，故不過度炒人。

 

　　Richard Privorotsky再問：大企業和小企業的招聘，職位人手有分別嗎？

 

　　ChatGPT回應，有：

　
　　1. 職位空缺

 

　　小企業（1至9人者）人手在2023年2月與1月對比，有很明顯的空缺減少，減19.8萬個職位，空缺率則減了1%。大企業（1000至4999人者）則有小量空缺增加，職位空缺率增0.1%。

 

　　2. 新招聘

 

　　以2023年2月與1月對比：

 

　　●　小企業（1至9人者）職位增加了1.7萬個；

 

　　●　大公司（50至249人）及（250至999人）者，則見減少職位17.4萬及9.4萬個。

 

　　3. 炒人

 

　　小企業（1至9人）炒人數目縮減了11萬個，大企業（50至249人）則見炒人數目減少了10.3萬個。

 

　　ChatGPT這個細分析，是否較一般言，職位稍減（圖一），有更精確的指引供投資者參考？

 

 

　　ChatGPT這個分析提醒，投資者不要只看籠籠統統的增呀！減呀！而應要細看各分項，才可得出美國就業的較明確面，看圖二，特別是看紅框項，你會對上周的美就業數據有甚麼印象，是強勁？是差？美儲局應要加息定減息？

 

 

　　打工仔最怕是有汗出，無糧出或少出糧，Rich Privorotsky只給了ChatGPT上周的就業數據。如他給較長期的就業和工資數據，ChatGPT應會告知：喂！美聯儲局，工人的工資增長已跌回至2020年3月水平（圖三），工資增長回跌至2020年水平，CPI增長則升至不知哪一年的高位，經濟會怎好？

 

 

堅持加息勢令美銀行危險

 

　　就業數據整體趨差必然時，要留心就業數據做乜？

 

　　那麼為甚麼又不用留心CPI，美儲局不是謂要看CPI嗎？哎，無乜好看呢？

 

　　整體CPI是回下的，因為去年CPI有高基準，今年與之一比，必跌（圖四）。

 

 

　　但跌來跌去，美國服務業（特別是醫療部分）價格能跌嗎？（圖五）就算會跌，怕亦只是跌少少，要回到2022年以至2020年水平就認真講笑。鮑威爾，你的人工可以回至2020年水平嗎？如不會，其他服務業者的工資又怎可能跌得回2%水平？

 

 

　　筆者一直認為美聯儲局加息，目的不在遏通脹，因為加息是遏不到豬牛羊肉蛋的供應會增加，而使其減價的。美聯儲局如堅持要加息，將會使美國的中小型銀行更缺資金運作，直到BANG為止。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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