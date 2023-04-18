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18/04/2023

老有所居

#房協 #豐頤居 #長者安居樂 #長者
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　　一般是講老有所養，那是老來靠子女養。但今時，子女不啃老，已算老嘢執到寶。現實生活是，老有所居，才是真的好。

　
　　房協近來推出「豐頤居」，是其長者安居樂政策的延續。第一個推出的長者安居樂是在坑口的「樂頤居」，是房協主席鍾瑞明在任時推出的。開幕前筆者有去參觀，問鍾瑞明可否申請，他謂未可，因為筆者仍太後生。

 

　　鍾瑞明跟筆者是大學同學，據聞他考ACCA（會計師試）是環球第一，IQ當然高，所以高人出高策，有了長者安居樂這政策。問其之後發展，他謂可推廣至內地建屋以居長者。不過，在一些認為河水不可溝井水的政官大員來講，這個內地建屋以居長者，是一定行不通。但這個可以老有所居的計劃，對長者是否好呢，大家看看今時房協推出的「豐頤居」才說。

 

　　筆者要申報利益，筆者外母，自加拿大回流後，申請了坑口的樂頤居。又要申報，筆者無找房協大佬幫手申請，幸運得接納，入住時要交40多萬，有一房一廳可以住終身，她申請了與工人同住。但只住了5年許就去世，房協退回20多萬，計算下來，約是3000多元一個月。

 

港人口老化　宜老有所居

 

　　在這5年，外母住得十分開心，屋苑打理得好，又有醫護服務，自己煮食又得，不然去屋苑飯堂食飯或叫上房食又得。老有所居，合皮也。

 

　　隨著港人口老齡化，老人愈來愈多，多些老有所居之所是否好？政府如做不來，撥資源交房協做好了。政府撥資源，不要看計劃，看成果，房協的乜乜居、物物居，尚有逾百房屋項目，包括愛民邨、愛秩序灣邨、北角健康邨等等，都有辦你睇。

 

　　香港房屋協會（房協）3月14日公布，位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居（圖一至圖四），已於3月17日起開放現樓示範單位，歡迎「長者安居樂」計劃的申請人及公眾人士參觀，預計首批住戶最快今年年中入伙。

 

 

 

 

 

　　房協總監（物業發展及市場事務）楊嘉康表示：「豐頤居以實踐『居家安老』為目標，為中產長者提供住屋、康樂及醫療護理集於一身的居所。項目從單位設計及配置、住戶設施及服務，以至公共空間的設備，均仔細考慮了長者的生活需要，致力提供一個優質、安心和自主的居住環境。豐頤居同時設有護理安老院舍和復康服務，為住戶和社區提供所需的支援，讓住戶安居無憂、樂享豐盛頤年。」

 

　　豐頤居提供312個單位，超過一半屬一房單位（168個），實用面積由375至403平方呎；其餘為開放式單位（144個），實用面積由235至256平方呎。項目樓高29層，當中24層為住宅層，每層提供13個單位；設施佔5層，當中包括空中花園、住客會所及護理安老院舍。

 

　　豐頤居的設計亦與時並進，加入多項貼心的長者友善及安全元素，除了設有大門高低位雙防盜眼、全屋低門檻、趟門洗手間、防滑地磚及扶手、無火煮食和每戶獨立消防火警燈等，還包括全新增設的廚房活動式地櫃、窗戶攪動開關，以及樓層加入主題顏色設計，方便長者辨認。屋苑亦設有「智能樂齡緊急支援系統」，住戶只要按動配有定位功能的隨身裝置，於屋苑範圍內便可得到適時協助。

 

　　在長者服務方面，豐頤居的護理安老院舍、醫療中心和復康中心均由專業服務機構營運，為長者提供一站式全面及專業的護理服務，包括身體檢查、健康生活指導，以至情緒輔導等支援。屋苑設有逾一萬平方呎的戶外空中花園，提供農圃和戶外健體康樂設施。住客會所附設各式娛樂消閒設施、閱讀區及室內健身區，住戶可參與多元化的興趣班及社交活動，同時享受居家安老及躍動精采的銀齡生活。

 

　　「長者安居樂」計劃的所有項目，均採用終身租住模式，住戶只須繳付一筆租住權費，日後便毋須再繳付租金。租住權費金額視乎申請人的年齡及所選單位而定（表）。

 

 

　　「長者安居樂」住屋計劃適合年滿60歲或以上的單身或二人組合長者申請，並採用單一輪候冊編配安排，適用於所有「長者安居樂」項目，包括已經落成的豐頤居、彩頤居和樂頤居，以及此計劃日後落成的項目，申請人不用重複遞交申請。

 

　　豐頤居的現樓示範單位於3月17日起開放予「長者安居樂」輪候冊上的申請人優先參觀。公眾參觀安排則由3月25日開始，並須透過豐頤居網頁進行預約，可以瀏覽豐頤居網頁或致電熱綫2839 8299。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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