Liquidity：流動性

筆者上周有兩篇文，呼籲：「忘記非農，記住Cash Flow」、「忘記CPI，記住Cash Flow」。講的，就是今時要講「錢．錢．錢」。日前，美儲局的褐皮書也在大講Liquidity（圖一）。原因？美國企業，特別是中小微企業，都在缺水。

缺水，會帶來甚麼？對今次褐皮書（圖二）的總結說得清楚。要多點資料。

簡譯過來的是：

（1）汽車銷售平穩；

（2）旅遊基本有上漲；

（3）製造業持平至回下；

（4）貨運持平至回下；

（5）房屋銷售有較大幅回下，商業租賃持平至回下。

（istock）

美企業借貸無門

之所以有上述五個情況，是因為企業借貸無門。

簡譯過來是：

（1）借貸收緊，中小型銀行的信貸減少，信貸門檻亦收緊，存款利息要提升，但借貸利息有收窄，住宅及商業房貸的壞帳有上升；

（2）信貸量減少；

（3）有些區域收緊信貸門檻。

這個收緊信貸門檻有幾普遍？

由於都是「緊」一個字，不逐一譯過來了。

這個錢緊，有幾緊？如與3月的褐皮書對比，就知真有大差異，3月的褐皮書重點在兩個字：Inflation、Slow（圖三、圖四、圖五）。

Inflation、Slow、Liquidity三者，哪個最攞命？Liquidity再緊多兩三個月，衰退能不來臨？三興四旺五窮，六絕是否會如期而至？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）