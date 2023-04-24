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24/04/2023

美債

#美債
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　　由今周起，美國國債到頂，美國會要怎提高這個債上限，會成為全球投資者的關注點。雖然美債上限一定會被提高，但民主共和兩黨的黨爭，會否弄出個美國政府停擺，以致再來一次債務違約，不好說。
 
　　投資市場最不喜不明朗，會否在這不明朗情境下，美國投資市場要不要跌一跌？走著瞧。

 

(iStock)


 
　　美國國債的問題，不是光提高國債上限就可以解決。此一如A君的信用卡碌爆額，是否提高了信用卡額度就OK，當然不，要想法賺多些錢，去還息、還本才可。但如了解下美國的國家收入和支出，就知，美國要還本、還息，真不易。
 
　　圖一是美國政府在2021年的收入和支出，有赤字27750億元(美元.下同)，2022年的收支要今年稍後才有。

 



　　由於2020年後美債息一路走低，故美債息支出便減。但2021年起的加息，扭轉了美政府少付債息的情況，美政府的債息支出於2024年後會逐步增加（圖二）。

 

 

 
　　圖二的估計債額，在2022年時是估只28兆元，但到今時已爆升至近32兆元。為甚麼會大增，又打仗（支援烏克蘭），又派福利，咁就瓜得。如繼續下去，債息一直升，怎辦？
 
　　我不會關心美政府怎去辦，又印錢便是，但美元價值會否繼續堅挺？有疑問，美國政府為使美匯堅挺，在今時環球去美元化時，美國一定會在環球搞事，逼使環球資金流去美國避難，香港會是其放火點之一。
 
　　歷史表明，凡美債上限起爭執，美金融市場就會起波瀾（圖三）。

 

 
　　標普500近日在4000點附近反覆，美國有分析者（唔記得是美銀還是大摩的）指，標普企4150上是好世界（圖四）。

 

 
　　至於恒指（圖五）和期指（圖六），走勢亦劣，兩者均跌出保歷加通道中軸，4月13日的低位可以是3月上升以來，在20800區的雙頂的頸線。如後市明確跌破4月13日低位（恒指19885、期指19896），即雙頂頸線，量度跌幅可以有800點左右。大不大？看閣下有無貨。五窮，要改為四窮？Sell in May，要改為Sell in April？

 

 
　　一句講晒，小心。


 　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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