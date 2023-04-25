去美元化近日成熱議，不少人認為人民幣的去美元化，就是要人民幣在這世界上替代美元。哈哈哈！太看得起人民幣目前的實力，也太小看了中國領導人的長遠大局智慧。

假如歐元之父蒙代爾在世，他應可以好好地分析下當前的局勢。

當1971年美國宣布跟黃金脫勾，蒙代爾已想到了連串之後必然會發生的事，向意大利央行行長建議要辦研討會討論全球經濟在美元毁棄了發鈔約束力後將何去何從。

美元跟黃金脫勾頭幾年，美元的情況很不好，美元兌日圓、歐洲各國貨幣都下跌，因為大家都知美國會濫發鈔，其匯價必跌。

1970年之前的50年間，美元現鈔發行量只有700億美元。在1971到2007年，增長到8500億美元。2008年美國金融危機之後3年，美元已經增長到2.3萬億美元。1971年全球M2供應約2萬億美元，目前已接近60萬億美元。

（iStock）

美國會狂印鈔，是很必然的事，因為美元之所以要跟黃金脫勾，就是因為美元多印，印到多於其黃金儲備，才不能不跟黃金脫勾。有謂一件污，兩件髒，做得初一，不妨做埋十五，美國一於「出口美元」到各國去「換貨」。

過去二十多三十年，由於美國狂消費，各國包括中國則狂生產去滿足美國消費者，以換匯。這在第三世界發展初期，美國出口美元予各國，各國出口貨物予美國，是個不能不接受的現實。因美元是世界通貨，N種商品都是以美元定價、交易，各國都要美元去做世界貿易。

貨幣三大功能 去美元化不易

隨著各國的經濟發展起來，各國都有了點積蓄，這點積蓄要放在哪兒？這要講貨幣的三種功能：

（1）貿易／交易功能；

（2）金融買賣／炒賣功能；

（3）儲藏財富功能。

由於美元有極廣泛的貿易交易功能，故各國以至個人，都有極大誘因去以美元作為儲藏財富的功能。儲財到了一定數量，美國金融界就創造出了N種炒賣工具。

以股票為例，就有了股票基金、股票期權、不同的股票指數、ETN、ELN。在華爾街人的無限創意下。可炒賣的項目，多式多樣，亦多姿多采，但萬變不離其宗，就是散戶九成是輸了給莊家。但散戶（其實是賭徒）是樂此不疲，因為人人想靠投資（其實是賭）來發達。

今時不少投資專家鼓吹被動收入，即是躺著，不用工作也有收入，生活優游。想真下，就是I sell you a dream。人人不工作，你去餐廳有誰去煮食予你？不過不勞或不太勞而多獲，是人人都想的，這就是華爾街吸引人之處，華爾街亦完整了美元出口轉化為入口的循環（圖一）。

這個美元出口，回流循環一直使大家「合皮」，一如本港馬迷年年輸錢，仍年年支持馬會一樣，直到有日馬會謂你可落注，但馬會不會派彩。

馬迷還會支持馬會嗎？香港的馬會當然不會不派彩，但美國這個「馬會」已對某些國家不派彩了N年。這就是N年前美國充公了阿富汗的美元資產，近年充公了俄羅斯的美元資產，美國不單不派彩，還抄你家，你要怎做？

簡單，俄羅斯見阿富汗美元資產被充公之時，就開始拋售及不再持有美元。其實法國總統戴高樂在60年代，見到美元的狂印鈔去應付美貿赤，就知美國的黃金儲備是應付不了，美金遲早變美「完」。戴高樂夠硬朗、夠Guts、有遠見。直到最近不少國家跟做，就被人稱為去美元化，對不起，講錯了。

戴高樂是真的去美元化，他要黃金，完全不要美元這紙幣，這是因為當時美國仍未是環球政府的儲備貨幣和投資貨幣，但今時諸國可以做到的，是不要美元作為交易貨幣這一功能。至於美元作為儲值貨幣和投資貨幣的功能，仍未完全拒絕，只有當N國不再以美元作為

（1）貿易／交易功能

（2）金融買賣／炒賣功能

（3）儲藏財富功能。

才可以叫做去美元化，咁阿爺又點諗？明天談談筆者的瞎想，是瞎想，因為筆者無內線。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）





