BANK BANG bang

明天(27日)始續談去美元化,今天(26日)先談美國銀行業bang不BANG。

3月17日,筆者有文《Bank Bank BANG》(圖一),是講矽谷銀行後向,估計是BANG,結果不光矽谷銀行之後BANG,連瑞士的瑞信也之後BANG了。跟著筆者有《BBQ Party》及《BANK BANK BANK》文(圖二),提出要留心美國第一共和銀行(First Republic Bank)。

前晚(25日)第一共和銀行公布其第一季度業績,每股收益(EPS)1.23美元,高於市場預期的0.72美元,淨利息收益同比下降19%至9.23億美元,高於預期的8.899億美元。

公布業績前的周一(24日),第一共和銀行收漲12.3%,但周二業績公布後,曾重挫逾20%。為何業績好,第一共和銀行股價仍挫?(圖三)

原因是,第一共和銀行的存款大降,存款對銀行言,是血液,是生命;失血過多,遲早瓜。第一共和銀行會不會瓜,現未知,故只用上小楷的bang,如日後真瓜了就會用大楷的BANG。如第一共和銀行BANG,美銀行業和美股會BANG BANG。

為甚麼第一共和銀行舉足輕重?筆者在《BBQ Party》一文中有分析過。

美國第14大銀行──第一共和銀行(First Republic Bank,美:FRC),是家零售、商業銀行,提供信託和財富管理服務。主要面向低風險、高淨值客戶,一言括之,a good bank。不然美銀也不會在過去二十年,逐步增持其股份。

近日第一共和銀行被信貸評級機構下調其評級,便出事了。但不怕,有11家美大銀行,包括摩根大通、美銀、花旗、Wells Fargo、高盛、摩根士丹利、U.S. Bancorp、Truist、PNC、State Street、BNY Mellon(一定要列出名單,唔係大家都唔知第一共和銀行的重要性),天將神兵共出300億元(美元.下同)。(嘩!美儲局、美財政部、FDIC日前話只出250億去救注入全美銀行㗎。)

銀行大佬注入這300億元,條件極之優厚:

1. 只收取與第一共和銀行存戶等齊的利息,即是真嗰種兩脅插刀來義助,並無落井下石、食你的意圖。

2. 是以存款形式存入,存120天,這即是謂,你班散戶去擠提啦!這裏有300億元頂住。

300億元一晒冷,周四晚第一共和銀行股份由跌近30%反彈,並以升收市。人人都額手稱慶,道指彈升幾百點,不少分析者謂炸彈拆除,危機過。

但……

存戶不買帳 第一共和危

華爾街的11大金剛都來加持,但仍保不了第一共和銀行的危機繼續發酵,明顯地是美國投資者、存戶不買帳。因為錢是我的,存哪銀行,安全不安全也是我看的算。

截至一季度末,第一共和銀行的存款僅有1045億美元,較去年末1765億美元環比減約720億美元,降幅近41%。這個存款淨流出超市場預期,Street Account的預期是仍有1450億美元,FactSet分析師預期仍有1530億美元。如剔除那11金剛注入的300億美元,第一季度第一共和銀行實際流失的存款超過1000億至1020億美元。(圖四)

銀行存款流走,即是失血,無血怎生存?人,只能靠輸血,銀行只能靠借,怎借?第一共和銀行自己講了:

「In response to the unprecedented deposit outflows, the Bank enhanced its financial position through access to additional liquidity from the Federal Reserve Bank, the Federal Home Loan Bank and JP Morgan Chase & Co. Total borrowings peaked on March 15, 2023, at $138.1 billion. At that time, the Bank had $34.0 billion of cash on its balance sheet. Total borrowings totaled $104.0 billion, and cash and cash equivalents totaled $10.0 billion as of April 21, 2023. This includes $25.5 billion of long-term advances with the Federal Home Loan Bank, compared to $7.3 billion as of December 31, 2022.」

Other sources of funding at March 31, 2023 included secured short-term borrowings from the Federal Reserve, securities sold under agreements to repurchase, and short-term and long-term FHLB advances, which totaled $105.9 billion.

不詳譯了,只講一點第一共和銀行沒有講的,是這些輸血(借錢)是要成本的,平均借入的息率是5%。這個支出一持久,是足以將第一共和銀行的利息收益9.23億美元全吃掉。如此一來,第一共和銀行的股東會怎應對?簡單,沽。若是,圖三的第一共和銀行股價,將是低處未算低了。

第一共和銀行怎可以不BANG,靠美儲局快快開啟QE、減息,但易嗎?

第一共和銀行的首季成績表已交了,投資者認為不妥。第二季的成績表將如何?待觀察,如無大起色,再下去,估計一至兩年後,第一共和銀行會BANG,後果是嚴重的。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)