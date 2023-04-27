不少愛國者，熱熱熾熾地謂人民幣去美元；不少恨國者，單單打打地謂人民幣去美元是奢望。筆者認為今時這兩個講法都是不合時宜，筆者認為較合適的講法應是溫水煮蛙去美元。

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美元霸權，一直是世界的金融範式，要改變這個範式，是不可以一朝一夕的。二次世界大戰前，英鎊是世界的貨幣，要用了近百年才衰到如今這個樣。同樣美元要由霸，變成趴，也要相當年份。

歷史上的周朝，一直以禮樂宗室統率天下，由西周衰到東周經歷幾百年，周朝以禮樂來作管治手段，其後禮崩樂壞不是由外部引起，而是內部崩陷，才有了春秋戰國、周朝被滅的局面。今時的美元霸權要趴，也是要由內部的「禮崩樂壞」所致。



如果美國不濫發鈔，如果美國不去動不動就推翻他國，充公他國的美元資產，相信全世界都會乖乖地任從美元做霸主，向美國繳付一定的保護費，以維持可以應用美元作貿易、投資，以及以美元作外匯儲備。不過，美元一如歷史上的周朝，以為奉旨做霸主可以做N世，統治方法不與時並進，遂招滅亡。

周朝是以奴隸制度，分封諸侯，要其各嚴守禮不可犯上，以藩屏周。但隨著社會發展，各諸侯國經濟力量愈來愈大，再加上周幽王也不守禮，廢掉正后申候之女及太子宜臼，改以嬖寵美人褒姒為后，其子伯服為太子，廢嫡立庶，是謂無禮。宜臼逃奔申國，申候聯合繒國和西方的犬戎進攻幽王，幽王與伯服被犬戎殺死，西周覆亡。

史書稱幽王無道，窮奢極欲，致西周亡，西周存在約250年。哈哈，今時美國立國也200多年，美總統也是否無道，該亡了吧！

在經濟上，滅西周的，史書上是謂一頭牛和一件鐵器，牛和鐵犂提升了諸侯的生產和經濟能力，經濟基礎決定上層建築。周朝的井田制度並不為周朝帶來足夠的收益，反之耕其餘八塊田的老百姓則經濟收益愈來愈勁，民富國窮，再加上周朝統治者的窮侈極奢，致國庫空庫，怎能做大佬。做大佬，總要向啲「口靚」派福利，但如果大佬尚要掠「口靚」啲水，你叫啲「口靚」怎不反你。

歷史不會簡單重複，但卻有高度相似，昔周朝今美國，行事上，是否有不少相似處。

中國要人仔打入國際市場是被美國逼出來的，如果美國守禮，均均真真地處理國際上的貨幣金融事務，是沒有人肯棄美元的，之所以要棄美元，是因為你美國會唔Like我時就充公了我的美元資產。

以前我窮無乜美元資產（1970年時中國每月外貿順差只有10億美元，今時已是月逾千億美元），累積了的美元便乖乖買美債，如今美國興去充公唔Like的國家的資產，你叫中國、俄羅斯、巴西等諸國怎不要棄美元或少用美元？

不少評論只聚焦在人仔棄美元，但可知現今世上，已有N國就算放棄用本國貨幣時也會用其他貨幣而棄美元？（圖一）無他，各有所需而已！

不少人謂，人仔今時只佔全球儲備貨幣不足3%，點去替代美元呀！人仔又不開放其資本帳，不能自由兌換，點去美元呀！對，不過這些人可知阿爺志不在此？我都唔想娶鬼妹，你話我娶唔到鬼妹，係唔係你傻？

阿爺點唔知今時不能全替代美元（筆者認為，阿爺是不打算完全替代美元，全去美元），你以為全替代美元好㜺鬼呀！

作為世界的儲備貨幣是要付出代價的，自家貨幣政策是很難全盤自主（除非好似美國，做個不負責任的大佬）。對這點，筆者不詳談，要了解，看看歐元之父蒙代爾的文章便是。

去美元是指去貿易貨幣功能

今時環球的所謂去美元者，是指去美元的貿易貨幣功能，請細看：

巴西總統盧拉講去美元，是在貿易上不用美元。

印尼央行總裁Warjiyo：「在東協，我們還與泰國、馬來西亞、新加坡和菲律賓合作，這就是我們所說的LCT（本幣交易），這將減少美元的使用，並增加國家間貿易和投資結算中的貨幣多樣化。」

印尼央行總裁Warjiyo就正確地闡述了今時的去美元化，是甚麼樣的去美元化，在貿易以外的去美元化是想多了、想錯了、想前了。

隨著中俄貿易不用美元，中沙特石油基建交易不用美元，印尼東協、中國、日本、泰國在貿易中不用美元，巴西跟中國貿易不用美元，法國跟中國的空中巴士交易不用美元而用人民幣……在可見的一兩年內，美元在國際（起碼上述國家）上的貿易功能將被廢了一大截。因為以上這些國家的國際貿易佔比很大、很大，有幾大？等一兩年等到國際貿易數據出來後就確實了，今時有估是佔了80%，如此大佔比，唔知信唔信好。

美國是知道這個溫水煮蛙的去美元後果，因為貿易少用美元，即是財富累積也會少了些用美元，國際貨幣儲備也少了用美元，這兩者即時少了國際資金去買美債，美元在這三個貨幣功能將被蠶食，要幾多十年才可以咬跛美元隻腳？不知，但筆者只知，只要美國夠惡，仍濫印美元，仍做霸主分分鐘去充公唔Like國家的美元資產，美國就是無道的周幽王，遲早瓜。

十多年前筆者講，世上有三種貨幣，元寶、陰司紙和溪錢，美國不改其貨幣政策，肯定會變溪錢（十分高興，十多年後今天，富爸爸作者，講美元會變成衞生紙，這跟溪錢無大分別，溪錢是草紙打三個窿）。

隨著美元成為溪錢或衞生紙時，黃金見8000美元一盎斯（筆者也講了十年啦）也將可成真。

美元是否不應再持有了？筆者也呼籲過大家不喜美元可全寄予我好了，為甚麼我仍可收美元？因為隻蛙尚未死嘛！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）