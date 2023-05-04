Bing Bing Bang

前晚(2日)美股跌到Bing Bing Bang（圖一），但真箇BANG BANG BANG的，還是美國的區域性銀行，西太平洋銀行是一例（圖二），但就連大銀行也難逃一跌（圖三），為甚麼會這樣？

或許美國的議員們給出了啟示：

（istock）

當地時間周二，民主黨參議員伊麗莎白．沃倫（Elizabeth Warren）、伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）、謝爾頓．懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）等重量級議員敦促美聯儲停止加息，以免損害經濟。

議員們發出一封由10名議員簽名的信。他們在信中說，美聯儲的激進行動可能會導致數百萬人失業：「迄今為止的證據表明，在不給經濟踩煞車、不讓數百萬美國人失去工作的情況下，美聯儲控制通脹的工作也可以繼續取得進展。」

議員們在周二的信中警告稱，鮑威爾的激進行動最終對工薪家庭的傷害將超過通貨膨脹。議員們寫道：「雖然我們不質疑美聯儲的政策獨立性，但我們認為，繼續加息將放棄美聯儲實現就業最大化和物價穩定的雙重使命，而且忽視了小企業和工薪家庭，他們將被困在這場危機中。」

這10位議員講的是民生，但他們的說理是矛盾的，加息與高通脹，兩者都不是不利民生？為何今時要美儲局放棄加息遏通脹？如成功將會減低美國大眾的生活費，不也是利民。但為何今時只看重加息之劍的殺傷力，而不看遠些看到劍殺了通脹這頭惡獸，可以有獸肉食？

這10位美國會議員的信也道出了加息之害，是會使數百萬美國人失去工作，失業之人無錢但有選票，故他們只挑出加息會使美國人失業的一個害處來講而已！

對於這10位美國會議員的來函，美聯儲局怎應對？

很「鷹」的鮑威爾，是很難對美議員之求處之不理，他有3個可能做法：

1. 今次加息四分一厘，跟著講之後不加息了。（即是美聯儲局投降了。）

2. 今次加息四分一厘，跟著講之後看經濟數據來決定是否再加息。（即是美聯儲局鷹得可以。）

3. 今次不加息，跟著講如通脹在目前水平上再惡化，就會再加息。（這是縮骨之言，甚麼叫再惡化，美儲局不講，誰敢講。）

不同的應對之法，今時市場會有何反應？摩根大通做了個估計（圖四）。

加息不加息 美聯儲局兩難

今次加息周期，已加10次息，據以往加息周期的時期長短，已及得上1988年、1994年和1999年的加息期時間長度，但加息幅度則是遠高於過去5次加息周期的幅度（圖五）。

假如今天（4日）是美聯儲局在這次加息周期的最後一加，美股會如何反應？圖六是加息期最後一加之後12個月的美股表現，自74年的加息期以來只有兩次是在停止加息後，股市在12個月內下跌，而其餘7次股市在停止加息後12個月都上升，最多是升了逾35%，少少地都升了逾12%。

寫到這裏，瞌著了，夢到美聯儲局主席鮑威爾，他愁眉苦臉。我問他為何愁眉苦臉，他謂：「唉！加又死，話唔加又死，話加完唔加又死，話加完睇下加唔加都會死，點好？」

在旁的美財長耶倫話：「你無聽過甩毛石講東莞佬賣蓆的故事嗎？東莞佬賣咗張蓆，個客回來退貨，話張蓆唔夠長。」

東莞佬問：「張蓆是予死人瞓還是生人瞓？」客謂：「是予生人瞓。」東莞佬話：「唓！你叫佢縮(骨)啦！」

夢醒了，不知鮑威爾點縮（骨），不過今早大家都會知了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



