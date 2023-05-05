  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

05/05/2023

鷹式暫停

#聯儲局 #加息 #聯邦基金 #鮑威爾
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美聯儲局加息四分一厘，符合市場預期，議息聲明刪去暗示進一步加息的言詞，也是暫停加息的明確訊號。昨（4日）文提及議息結果的幾個場景，今時既得出這個「加息+暫停」，且再一談。

 

（istock）

　

　　加息導致聯邦基金利率升至5%至5.25%的新區間，是2007年9月以來的最高水平，而令華爾街反應最激的正是這個「加息+暫停」。一眾華爾街大佬對鮑威爾是次「鷹式暫停」（Hawkish Pause）並不收貨，道指收市即跌270點，跌0.8%，報33414點；標普跌28點，跌0.7%，報4090點；納指跌55點，跌0.5%，至12025點，就反映了他們的不滿。

 

　　這與昨文提及摩根大通就「加息+暫停」所做的估計：「標普會升」截然不同，來回差距更達1.2%至1.7%（圖一）。反而在筆者預估鮑威爾的3個可能做法中，他就「揀」了第二個：今次加息四分一厘，（鮑威爾）跟著講之後看經濟數據來決定是否再加息。鮑威爾留有這一手，筆者早批了：美聯儲局鷹得可以。

 

 

暫不降息　大行不忿

 

　　美聯儲局暗示「可能」暫停加息，不但未能支持美股續升，反而更全線報跌。「鷹式暫停」，華爾街不收貨，主要在「鷹」，也在「暫」，而不是華爾街所期望的「停」加息，甚或減息。

 

　　Glenmede的投資策略及研究部主管Jason Pride就說：「（美聯儲局）可能暫時收兵，但轉向並沒有到來，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可能不會，但減息似乎不在（美聯儲局）考慮。」

 

　　道富環球投資（State Street Global Advisors）的首席投資策略師Michael Arone說：「美聯儲局繼續走鋼線，企圖在對抗通脹的信譽，以及讓經濟軟著陸之間，取得平衡。」

 

鮑公死雞　仍撑飯蓋

 

　　鮑威爾不取筆者昨預估的第一個做法，即加息四分一厘之餘，還講之後不加息了。不投降，即是：「死雞撑飯蓋」，而這隻「雞」的死因又似乎是抗通脹的信譽大於讓經濟軟著陸或硬著陸？事實上，從債券掉期合約（SWAP）看，債市仍續暗示著，貨幣政策會在今年底前回復寬鬆，鮑威爾這隻「死雞」撑不了多久。

 

　　通脹和銀行危機是今時美國經濟兩座大山，筆者看來，它們就像脂肪肝與失血之於病人，治哪一個，緩急輕重，不言而喻。銀行持債，若美國債價跌，銀行只有兩個下場：一、國債割價求售，但這樣便會導致虧損，令銀行營運資本緊絀；二、銀行存戶續因高息而存款，銀行要做蝕本生意，蝕本生意誰都不會做；同樣，若流血不止，銀行也活不了多久。

 

聯儲局口術　經常錯誤

 

　　銀行於2020年前後購入的0.8%息的十年期債券，或要持有至到期日，才可免虧損。若以十年期債券論，便要到2030年才可鬆綁，以減少損失（圖二），可見這個銀行危機實難以在短期內解決。

 

 

　　不過，今時美聯儲局不但口硬兼錯用力在錯的方向上，而且「口大」，時出口術。去年3月，當美國通脹高見7%時，鮑威爾指鹿為馬，說通脹是「短暫性的」，至6月通脹峰頂的9.1%；直到9月至10月，通脹雖稍回落，但仍處高位且已連續落藥了5次，半年是否短暫，真是難以界定？今次連續第10次加息，通脹已較前回落，此前目標是遏通脹至2%；今時已改口風是「朝2%水平進發」，這又可否解讀為：不必做到百分百達標，而是遏通脹至3%、4%便可收貨了？甚或隨時可說，美聯儲局政策已取得「階段性勝利」，加息要劃上句號？不過，卻也難保他說，當通脹惡化，還是會再加息。

 

　　投資者看加息，最重要還是可準確預期美聯儲局的決定。如果能夠百分百（而不是摩通的55%）洞悉它的做法，投資者昨晨便好整以暇，開市前已早有部署了。

 

　　至於2023年餘下日子至2030年又會如何，筆者沒有水晶球，惟有繼續適時根據政、經形勢，再跟投資者分析。

 

　　大趨勢其實已很明顯，但若美儲局不是時超鴿時超鷹，筆者又哪來這麼多話題來寫？感謝鮑威爾。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#聯儲局 #加息 #聯邦基金 #鮑威爾

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk