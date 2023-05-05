美聯儲局加息四分一厘，符合市場預期，議息聲明刪去暗示進一步加息的言詞，也是暫停加息的明確訊號。昨（4日）文提及議息結果的幾個場景，今時既得出這個「加息+暫停」，且再一談。

（istock）

加息導致聯邦基金利率升至5%至5.25%的新區間，是2007年9月以來的最高水平，而令華爾街反應最激的正是這個「加息+暫停」。一眾華爾街大佬對鮑威爾是次「鷹式暫停」（Hawkish Pause）並不收貨，道指收市即跌270點，跌0.8%，報33414點；標普跌28點，跌0.7%，報4090點；納指跌55點，跌0.5%，至12025點，就反映了他們的不滿。

這與昨文提及摩根大通就「加息+暫停」所做的估計：「標普會升」截然不同，來回差距更達1.2%至1.7%（圖一）。反而在筆者預估鮑威爾的3個可能做法中，他就「揀」了第二個：今次加息四分一厘，（鮑威爾）跟著講之後看經濟數據來決定是否再加息。鮑威爾留有這一手，筆者早批了：美聯儲局鷹得可以。

暫不降息 大行不忿

美聯儲局暗示「可能」暫停加息，不但未能支持美股續升，反而更全線報跌。「鷹式暫停」，華爾街不收貨，主要在「鷹」，也在「暫」，而不是華爾街所期望的「停」加息，甚或減息。

Glenmede的投資策略及研究部主管Jason Pride就說：「（美聯儲局）可能暫時收兵，但轉向並沒有到來，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可能不會，但減息似乎不在（美聯儲局）考慮。」

道富環球投資（State Street Global Advisors）的首席投資策略師Michael Arone說：「美聯儲局繼續走鋼線，企圖在對抗通脹的信譽，以及讓經濟軟著陸之間，取得平衡。」

鮑公死雞 仍撑飯蓋

鮑威爾不取筆者昨預估的第一個做法，即加息四分一厘之餘，還講之後不加息了。不投降，即是：「死雞撑飯蓋」，而這隻「雞」的死因又似乎是抗通脹的信譽大於讓經濟軟著陸或硬著陸？事實上，從債券掉期合約（SWAP）看，債市仍續暗示著，貨幣政策會在今年底前回復寬鬆，鮑威爾這隻「死雞」撑不了多久。

通脹和銀行危機是今時美國經濟兩座大山，筆者看來，它們就像脂肪肝與失血之於病人，治哪一個，緩急輕重，不言而喻。銀行持債，若美國債價跌，銀行只有兩個下場：一、國債割價求售，但這樣便會導致虧損，令銀行營運資本緊絀；二、銀行存戶續因高息而存款，銀行要做蝕本生意，蝕本生意誰都不會做；同樣，若流血不止，銀行也活不了多久。

聯儲局口術 經常錯誤

銀行於2020年前後購入的0.8%息的十年期債券，或要持有至到期日，才可免虧損。若以十年期債券論，便要到2030年才可鬆綁，以減少損失（圖二），可見這個銀行危機實難以在短期內解決。

不過，今時美聯儲局不但口硬兼錯用力在錯的方向上，而且「口大」，時出口術。去年3月，當美國通脹高見7%時，鮑威爾指鹿為馬，說通脹是「短暫性的」，至6月通脹峰頂的9.1%；直到9月至10月，通脹雖稍回落，但仍處高位且已連續落藥了5次，半年是否短暫，真是難以界定？今次連續第10次加息，通脹已較前回落，此前目標是遏通脹至2%；今時已改口風是「朝2%水平進發」，這又可否解讀為：不必做到百分百達標，而是遏通脹至3%、4%便可收貨了？甚或隨時可說，美聯儲局政策已取得「階段性勝利」，加息要劃上句號？不過，卻也難保他說，當通脹惡化，還是會再加息。

投資者看加息，最重要還是可準確預期美聯儲局的決定。如果能夠百分百（而不是摩通的55%）洞悉它的做法，投資者昨晨便好整以暇，開市前已早有部署了。

至於2023年餘下日子至2030年又會如何，筆者沒有水晶球，惟有繼續適時根據政、經形勢，再跟投資者分析。

大趨勢其實已很明顯，但若美儲局不是時超鴿時超鷹，筆者又哪來這麼多話題來寫？感謝鮑威爾。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）