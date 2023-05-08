吓！買美債？不是話美債會違約嗎？美債違約一來，不就如瑞信的AT1債一樣，全歸零。今時買美債，靠害！？

炒嘢嘛！不買些「靠害」產品，能有大回報？甚麼叫富貴險中求，甚麼叫巴菲特講的「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」？以上講的，是或可有用的投資金句。為甚麼是「或可有用」？因為「險中」可能無富貴，「恐懼」還有更「恐懼」，投資金句能否帶來金要看時勢，看價位，當然更要看操作。

1979年，時任聯儲局主席伏爾克為遏通脹而大加息，三十年美國債價就100元跌到只能賣56元左右。那時筆者就炒賣美債期貨，24萬本金，6個月內賺了100萬，如何做到？

(istock)

1. 看勢：

當時筆者認為伏爾克已加息加到頂，三十年債息已升到15厘，3個月期債息升至21厘，而當時的通脹率是13%。經濟教科書話，息在通脹率上2%，就可以遏到通脹。三十年債息已高於通脹2%，3月期債券息更高於通脹8%，通脹有望被遏回下，通脹回下是時間問題，通脹一下就可減息，一減息，債券價就可回升。所以當時筆者的主要炒賣方向是買債券期貨價升，即是睇通脹回下。

但在數據公布之日，就又買升，又買跌，那時沒有期權可買，但就加個指令ONE CANCEL THE OTHER。

如數據是利通脹升，即債價會跌，買跌的柯打會被觸及（即沽空），但同時又會取消了買債價升的柯打。

至於定何位沽、何位揸？看市道。

這種唔知個市會升定跌的博大霧買賣策略，通常在開市後15分鐘做完，有得賺，當晚就收工，蝕了，只好磨爛蓆。

2. 看價：

一個月裏只得數天有數據公布，其他日子都是相對平淡，但由於息已加得多，通脹一定會回下，所以其他相對平靜、無數據日子就基本上買債券價升（即息跌，通脹跌），至於在乜價揸入才有機會賺，便靠技術分析。

這個債券買賣技巧和運作原則，在今時一樣用得上，但風險則大得多。

風險1：

今時美息仍在通脹率之下，而今時美息暫停加，也只是暫停，不知美聯儲局何時又再加過，這與1979年代只會減，不會加是不同的。

風險2：

有美國銀行爆煲和美國國債爆煲憂慮，這兩者都會使美債息有波動。

但今時又有另一個有利之「勢」，就是美國債務見頂，有違約可能性，所以有了一個可買美債違約，可買美債不違約的機會，做對邊，可以賺2400%！！！但如要賺這個，閣下的入市好日子可能只得兩天，今天和明天（5月8日及9日）。

美財長耶倫於5月1日去函美國國會議員，謂美財政會於6月1日無錢去支付政府支出，會出現違約（圖一）。

如耶倫所說是真，則美國債距爆煲違約日只得3星期多。

不少人會話，唓！美債見頂，見過N次啦，最終也不是提高了債務上限，無事！係，但今次有啲不同。

有甚麼不同？剩下來的提升美債上限的工作天，只得六天！而不是3星期多。

要提升美債上限，要美參議院、美眾議院和美總統3者齊拍板才成，但由於參議院、眾議院、總統開會時間不同，美總統又有外訪，這三者可以有共同時間去討論提升美債上限的日子，由今天至6月1日內，只有6天（圖二）。

拜登已邀請眾議院長麥卡錫、少數派領袖哈基姆．杰里斯、參議院多數黨領袖舒默和少數黨領袖麥康奈爾在5月9日（即明天），共商債務上限問題。有沒有機會談攏？市場認為：機會微。原因是各方立場差距大。

上周眾議院以217比215票通過了麥卡錫版本的債務上限法案，其中包括要削減聯邦政府支出，以及取消拜登立法進程的要求。這個共和黨掌控的眾議院提案，是會被民主黨掌控的參議院和拜登總統反對。

如此一來，即是極可能談不攏而散，市場就是看準了這點，而有了買美債違約（CDS）的熱潮。

一些美國國債最近交易，重現1979年的跌價幅度，即低於面值的60%。

勇者可以冒死買入這些低價債，如屆時美政府及時達成提升債務上限，則這些大減價債，可以回見面值，即賺了40%。

但怕屆時美債上限未能及時被提升，則可以買入美債CDS來對沖，今時為100萬美元美債投保一年的違約保險(CDS)為1.75萬美元，較年初時價升了約十倍。

如果不是買CDS來作對沖，而是光炒，即不持美債而買美債CDS，其可能的利潤可達2400%。

咁好賺，買啦！諗諗。

1. 閣下今天才知，即閣下對債券炒賣認識不多，貿然下海，會否危險多？

2. 美國債違約期會有多久？一天？兩天？一年？如果違約期不夠長，則市場縱有震盪，這些CDS也未必能為投資者帶來充足的收益。

那麼，又是否一旦美債違約都無事？當然不是，會出現幾大件事，要看違約期有多長，一天、兩天、一個月、三個月？還是一年？違約期愈長，「大件事」愈大，最顯而易見的是：債息會升，而息升，對金融市場一般都不會好。這點，要留回5月9日看三個party怎反枱後再論。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）