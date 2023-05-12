日前美國公布其4月CPI，周前美國公布其4月非農職位增長，但兩者除了是在公布前有些討論外，公布後已無熱議。在筆者言，這是必然之事，因筆者在4月14日文已提：《為何非農CPI已OUT》（圖一）。

簡括言：非農職位增長將不熱熾，CPI亦將逐步回落，兩者放緩，刺激不了美儲局去加息。兩者在今年以後，都應續放緩，已不再成火藥庫。

非農職位增長會放緩，是因為加了這幾厘息，再加上美國銀行業爆煲，收緊了對商業及消費者信貸後，美國經濟活動定必放緩。怎去擴充招聘人手，執笠者多，開業者少，無理由老闆會蠢到白養人嘛！

（Henry攝）

至於CPI會逐步回下，亦是必然。CPI的升跌，是與去年同月對比，如果某物價於去年勁升，今年再勁升的可能性便細。A物去年由100元升至200元，增幅便是100%，今年就算價再升100元，在高基數效應下，今年的增幅只為50%而已！這就是筆者在去年7月15日為文指出，6月的《美9.1% CPI是頂？》（圖二）之原因。今年3月29日，在《沒有消費就沒有通脹》一文中（圖三），更列出這年來美物價的變化（表）。

2021年11月與2022年11月對比，學校用餐費用增加了254.1%，今年2023年11月，學校用餐費用會再增254.1%嗎？要達此增幅，學校用餐費用今年要增4倍才可，天方夜譚了吧！因此今年6月之後的美CPI，基本上是應趨下的，通脹趨下，你美聯儲局有何原因去增息？

兩隻小丑牌可扭乾坤

要增息，尚有兩隻小丑牌可以扭乾坤，第一隻是原油價，組成美通脹有5個大項（圖四），這5大項是：

住屋、二手車及貨車、各類電油、公共交通、公用燃氣，其他。這5大項，有3項：各類電油、公共交通、公用燃氣，都是跟原油價有關。

這個原油價在整體的美CPI組成中，是個活躍份子（圖五，綠色柱），是可以時大升時大跌。亦由於原油（即能源）是今時生活中的重要支柱，有統計，原油價佔美物價組成的六成，如餐廳、交通，就算是電腦中心，能源是其重要成本之一，故能源價格高低，會牽扯美CPI，如原油價升上80元、100元，美CPI便難跌下來了。

至於另一隻影響美通脹的小丑牌，下周談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）