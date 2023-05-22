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22/05/2023

美債危機怎結局

#美債 #債務危機
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　　今早（22日），投資者可能仍未知美債危機怎結局，因為雙方都謂（話啫！你信？）在周日可解決，美國周日即是港周一，投資者可能要到中午或之後才可知解決否，在等候期怎辦？

 

　　這個等候期不一定是就在今日幾小時，而是可以拖至6月8/9日，因有謂這是耶倫的真正X日，耶倫尚有沒有其他的Y、Z日？只有他才知，今時，只要一拖至6月10日，市場會當美國會違約來辦，會牽起連串「災難」式後果。

 

（Shutterstock）

 

　　穆迪認為屆時美股要跌20%，白宮更死人報大數謂可能會跌45%，不過在上周四（18日）時美股標普已見上企4170（圖一），早數月前，華爾街人均認為標普4150/4180，是標普的生死線，當時標普之能升穿4150，是受到謂會在周日解決美債危機的利好刺激，這個利好能否成真，要看危機能否真被解決，不然標普4150仍將失守，更有投資者會將資金自股市、短債及貨幣市場基金撤出，多持現金，撇走孖展，以應對市場息口因人人搶增持現金而急升。人人搶錢是因市場預期在衰退將至，要多個錢傍身。

 

 

　　不過，筆者認為，到今周之後，才去搶錢者，是無知無覺的抵輸投資者，摩通總裁戴蒙周前謂，由於他們管的錢多，早在數月前，已成立跨部門應對小組，每月開會，再增至每周、每日開應對會，由上周起更增至每日開幾次會去處理這個可能的美債危機。摩通如是，其他大行又怎不如是去應對這個美債危機？巴菲特這些見慣危機的老手，在年前已不斷拋股票，2023年的基本策略是只沽不買（但不知何故又大買日股）儲定現金等執危機衝擊下的平貨。

 

　　由於美債危機已出現過70多次，市場會出現甚麼奇難雜症，基本上都知悉，正是有預期冇驚奇，因此如以往所見的債息抽升情況（圖二）就未必會出現，如債息不太波動，則大戶是可以憑藉搞對沖來穩坐釣魚船，唯一的黑天鵝是不知有沒有承做對沖的對家，風險計錯數，突然爆煲而掀起大浪，這個機率雖然細，但不找些「危」來刺激下、防範下，怎可安心。

 

 

　　除了大戶會拉閘防洪外，市場亦賭，以2008年雷曼爆煲事件來看，一到真有危時，美聯儲局定會QE來援，再加上之前寄泊在美聯儲局處逾20000億美元的RRP資金，屆時亦會被釋出市場，方法就是美聯儲局不再對此RRP資金付息便可。屆時，根本不用美聯儲局出手QE，由這20000億美元先來站台，唔夠，再由美聯儲局補夠。

 

　　這個RRP蓄水，能否真起救援，要看市場有多不明朗。如市場太風高浪急（怎叫風高浪急？不知喎，就是未見過便是）這批基金就會怕死不落水，龜縮一旁，那時又要到美聯儲局諗計了。

 

　　如美政客玩大，到6月10日仍解決不了，要出現政府停擺時，也沒甚麼大不了，以前也見過美政府停擺，博物館等閒署可以休息幾天，日後復工補回薪便無事。

 

　　至於窮人的救命草，社會保障、醫療保障會暫停，會有數千萬家庭受到影響，今年聯邦政府的社會保障支出約為60000億美元，每天約160億美元的支出。美國的窮人嘛！頂硬上啦！鬼叫你窮。美軍方曾警告冇錢出糧予美軍人是好唔掂。唉！這就是你美軍參謀部培訓不足之處，冇糧出就不再揸槍衛國？你估你係僱傭兵呀！至於對軍火供應商，則告知，你吔今年都賺唔少啦，挨住義氣先，債務危機一傾妥，就找數。債務危機初一不解決，到十五都解決啦！點會拖幾個月呢？

 

　　所以筆者對這個債務危機是介定為：

 

　　有早知，冇乞兒。

 

　　如真有乞兒，應是人人都早知，為何自己咁耳背？

 

　　早知道的大戶不會做乞兒，但不排除無足夠能力的中產（慘）和窮人就冇變乞兒可能，因為經此一役，美息必升，借貸成本升，債仔怎不變乞兒？

 

　　債仔，分兩類，一類是美國人的債仔，他們只用負擔高息，另類是非美國人的債仔，即國際級債仔，借了浮息美債者，除了負擔美息升之外，尚要負擔美匯升之匯兌損失。1996至98年亞洲金融風暴中，不少亞洲公司就因此倒閉，其中包括一度威猛的港百富勤，公司高管都是金融炒賣高手，但當風暴一臨，誰可苟生？要生就是要在之前減借貸，美「息」勿近。只可惜，不少聰明仔都是出事了，才嘆：身後有餘忘縮手，眼前無路怎回頭！

 

　　揸車的人都知道，只要揸車上路，就算自己百般小心，也可能防不了逆線行車會擒過線撞上你，不買美股美債，又是否安全多？不一定，因為金融市場是環環相扣，高山滾石，可能壓倒你隻腳，試就是上周五（19日），恒指跌穿19500水平說說（圖三）。

 

 

　　前數周，金管局接7.85的港元沽盤。接到手軟，但到周三／四港匯突然回強至7.811（圖四）。沽港元者都瓜一半，為甚麼港匯突然變強？因為港隔夜拆息，因美息強而終抽上至4.966（圖五）。理論上，港匯強是利港股，港息升則淡港股，而此中的牽扯因素則是周來美息強，引到不少資金沽港匯，但當港匯到7.85時，仲沽乜，博聯匯散？港匯到7.85尚沽，除非是有實際沽盤，但如是炒盤則已無利潤，隨時等反艇，結果息一升，7.85沽友即瓜。

 

 

 

　　但又因為這兩天人仔破7，亦不利港股，故港股就下瀉了。

 

　　如人仔周一時在7關企定，美債危機在周一可解，美息有緩、美匯回下（圖六）、港匯息壓力解除，是否有利港股喘定？升？不知，只知：

 

 

　　天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往，金融炒賣是零和遊戲，輸贏都一線分。看不清，不做少做便是，無人逼你落場者，此文成於上周五晚，走筆至此，美國話TALK BREAK DOWN，喎嗬！

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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