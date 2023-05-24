  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

24/05/2023

債啊債！

#違約 #美債
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今時美債出現債務上限、違約等危機，原是美國國內經濟問題，根本是美國咎由自取，但若時辰到而仍未談妥，就會擾動市場，且牽連極廣，甚至釀成災難。美債到底憑甚麼，可屢次讓美國兩黨政客互「大」對方，大玩「膽小鬼博弈」（Game of Chicken）？作為投資者，或許只有無奈奉陪，求神拜佛，自己不要陪葬。

 

　　一個政府的公共財政來源主要依靠稅收，甚至像部分香港駕駛人士戲稱，港府要靠交通罰款來出糧給公務員。美國政府除了靠稅收、罰款（包括充公不友好國家和企業的資產）等之外，還會由美國財政部發行國庫債券吸資，以支付政府開支，包括軍費、醫療保險、醫療補助，以及社會保障等支出。

 

大種乞兒配空心老倌

 

（AP）

 

　　有別於個人債務，美國債是「有價的證券」、「批發的貨幣」，最重要是它是「可以不還的債」。由於資金存入美國的銀行，只有25萬元（美元．下同）的存款保障，大企業如果存100萬元便有很大風險，所以都不傾向把資金存入銀行，而會選買債券。債券既可供大企業出售，又或作短期貸款的抵押品，即使較低息，仍是大企業投資、保值工具的首選。

 

　　如果美國財政部發行100元的國債，美聯儲局就會從「未來」「借」100元過來，向財政部買債，而美聯儲局在資產負債表上，便增加了100元的資產。這種由美財政部這個「大種乞兒」簡單寫張「欠單」，向另一個「空心老倌」美聯儲局「借」的做法，可屢試不爽，全因獲委任的美聯儲局官員必須盡量配合，以滿足美國政府的要求。

 

　　雖然美聯儲局是一家私營銀行，與美國大財團有著千絲萬縷的關係，但總不會想政府破產，故一定支持買債。不過，美聯儲局卻不可把未來的錢全「借」過來。正如巴菲特說，印鈔要很審慎，銀紙太多便會引發通脹，衍生連串難以解決的金融危機，民眾亦會對美元失去信心。

 

多發多買　新債冚舊債

 

　　此外，財政部這張「欠單」其實已變成一種資產或投資工具，需要在某段期間內（至債券到期日），連本帶利收回來。根據美國法律《公共債務》一章規定，如果債務接近上限，便需要國會修訂，從而提高債務上限，才有繼續發債的空間。於是，便造成美國兩黨政客今次又借提高債務上限為由，把國會變成政治角力場，更逼全球追看一齣又一齣政治鬧劇。

 

　　正因發國債的是美財政部，印鈔的卻是美聯儲局，只要債務上限得以提高，財政部再發新債，美聯儲局便可先「借」未來錢，繼續以新印的銀紙換舊債，以新債冚舊債而不致違約。以上述財政部已發債100元為例，若今時獲准提高債務上限至150元，美國政府便有多出來的50元可花，就像「循環貸款」概念，容許政府無限期地將債務融資，到期債務又以新發行的債款償還，即是：永遠也毋須還款，故說它是「可以不還的債」。

 

　　美聯儲局這種「乾坤借法」，便把美國政府的開支，轉嫁給美國境內、外的美債持有人。本來，當美國政府財政有盈餘，便應透過贖回債券，降低債務，同時停發新債券，或可在債券未到期時，回購債券，但現實總不會那麼美好，尤其是當有這類大種乞兒和空心老倌的存在。

 

隨時觸發債務違約

 

　　不少人以為美國QE是特別事物，其實美國透過印鈔以減財赤已多年。本來美國還可透過每年「恒常」的QE，勉強控制財赤，歲入尚可敷支，而不致爆煲，但自金融海嘯之後，加上近年疫情，拜登政府提出了1.9萬億的《美國救援計劃法案》（American Rescue Plan Act），並減免學生貸款7500億元，遂令財赤及債務俱增，美國早已債台高築。截至上周三（17日），財政部現金僅餘683億元，比前一天又少了263億元。高盛更估計至6月8日、9日，財政部現金將跌至低於300億元，即最低現金水平，隨時觸發債務違約。美國政府床頭金盡，還奢望它有盈餘可還債？

 

　　美國每年GDP約25萬億元，但美債卻達31.4萬億之多，是GDP的125.6%，還未計美國政府其他隱藏債務，例如退休支出、服務基金的支出等（圖）。而美國每年稅收總額約僅是GDP的16%，想單靠稅收還債，真是異想天開。面對今時困局和「大花筒」作風所帶來的沉重開支，美國需要：一、開源，加稅；二、節流，減政府開支；或三、借更多的錢，但這又會造成惡性循環，問題始終沒有解決。

 

 

　　筆者認為美債危機終可解決，但恐怕它還是要先違約，然後衍生連串問題之後，美國政府才施施然亡羊補牢，設立申訴賠償基金以補鑊。美國有部分基層民眾連4000元的醫療費也負擔不起，債務違約會否令美政府在醫療承擔方面出問題，那些基層便要自求多福了。總之，窮人永遠都最受苦。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#違約 #美債

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk