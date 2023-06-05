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05/06/2023

也談人匯

#人民幣
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　　近日人仔破7，市場有擔心人匯會否持續貶值。阿爺話，人匯不存在持續走貶趨勢，信不信？

 

　　任何一個國家的貨幣匯價，受三個因素影響:

 

　　1. 外圍貨幣強，自家貨幣就被比下去，這叫做被動貶值；

 

　　2. 自己衰，經濟不前，國內政局動亂，有戰事，這是主動貶值；

 

　　3. 有炒家沽，沽得狠，自然要貶。

 

　　當前人匯貶值，是何原因？

 

　　應不是有炒家沽，雖然一直有反華炒家聲大大地謂要沽人仔，但聲大大了幾年，都未見有大動作，原因？炒家能炒動的，是離岸人民幣，而離岸人民幣的數量是相對有限，可以分分鐘被阿爺數到簿，要教訓這些炒家是已有前科，N年前，外國炒家猖狂，大沽人匯，結果被阿爺迭連抽升人匯(即干預市場)每日抽700點子，連抽三天，共抽上二千多點子，乜炒家都瓜，經該役，外國炒家知道，人仔並不是好沽的。此一如近日港匯雖弱，但不見得有猖狂炒家敢落井下石來沽。因為1998年索羅斯連同逾270隻大鱷被港府抽銀根，抽息三百厘的棘手，使所有淡鱷斷手斷腳而逃，為甚麼抽息三百厘可以不損港經濟而只損淡鱷？武林高手有一招叫隔山打牛。在當年，筆者已有文談及，不贅，阿爺的抽人匯二千多點子，也是隔山打牛，也不多談了。

 

（CNS）

　

　　今次人匯破7，有被動貶的成分，是美元因加息而強，由今年4月起，美元兌日圓升值了逾4%（圖一），美元兌人仔也升了3.3%（圖二），美元兌歐、澳、紐、鎊、加幣也有不同程度升值（圖三）。

 

 

 

 

　　美元會不會一直強下去？暫不會了，美市場已估因為美國經濟走弱，美儲局在6月份可能不再加息，雖然之後美國還會不會加息，還是未知數。但一般預期是，再加也加不多了，此即人匯被動式貶值的壓力，應會逐步減壓。

 

　　當然，筆者是不排除美聯儲局近排的加息，是帶有政治成分，是想透過加息來割全球韭菜，以息誘環球資金流入美國買美債券，因為美國通過容許美國債上限提升後，便要發行逾萬億元債券去支付美政府支出。但美國近年在國際上所作所為，而使不少國家採取去美元化措施，很多人很Simple、Naive & Stupid地認為是要取代美元目前的儲備貨幣地位，謂諸國去美元化是不可能的。的確，從歷史發展上言，要去一個一度是儲備貨幣的地位，是要歷近百年，葡萄牙幣取代西班牙幣，荷蘭盾取代葡萄牙幣，英鎊取代荷蘭盾，美元取代英鎊，有那一個不是用上百年，問題是千里之行始於足下，只要這個去XX化一起步，百年之後就見真章，這點筆者在《溫水煮蛙去美元》一文已有闡釋。

 

　　今時美國有大量國債待人買，但之前的大買主，俄羅斯、中國、沙特、東盟、南美洲國家，都已減少了在貿易上用美元。這些國家的美元儲備自然少了，便沒有如以前那樣有那麼多美元去買美債，這便要靠美國人發揮愛國心去買自己國家的債，以前外國買家買去三分之一美國國債，如今減少了這些外國買家。例如只能買四分之一的美國國債時，就有多了近8%的美國國債要靠美國人自食其債，食得起嗎？不知，一兩個月內，當美國財政部推出國債去拍賣時，從債息會企甚麼水平就知了。

 

　　筆者的看法是，美國債息日後會企相對高位，這對人匯是有不利的。但那時人仔息又會否相對提高去拆這個局？要看屆時中國的經濟特別是出口和通脹情況。

 

　　人匯今時破7的一個原因是中國的經濟不給力，這從中國的PMI波動可見（圖四），經濟放緩，跟中國出口是有關連的，這從這年來的PMI變化可見。

 

 

　　人匯破7，對中國外貿出口有何積極影響？以下做文抄公。

 

　　近5年來，人民幣對美匯率三度破「7」，第一次是2019年8月，第二次是2020年2月，第三次是去年9月，前兩次用了5個月回到「7」下方，去年用了3個月。

 

　　今年1月以來，人民幣對美元匯率一度升值至6.70附近，隨後波動下跌，進入5月以來從6.90關口下跌近千點。近日，人民幣對美元匯率再次突破7整數關口。

 

　　人民銀行行長易綱曾表示，「7」不是一個心理障礙，三次破「7」，然後又回到「7」以下，整個經濟是穩定的。人民幣匯率還會在合理均衡的水平上基本穩定，有一些小的雙向浮動也是市場驅動的，而這種波動對經濟是有好處的，對我國進出口、對大家的預期都有好處。

 

　　FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正告訴記者，與過去3次一樣，人民幣匯率這一次破7再次印證「7」並非一個重要心理障礙，而是根據經濟和全球國際匯率形勢所造成的自我調整，中國央行也無意干預匯率走勢，只要人民幣匯率在合理水平上穩定，對中國經濟發展基本是帶來利好的影響。

 

　　人民幣貶值最直觀的好處，就是能夠繼續促進出口。

 

　　廣東汽車零部件出口商負責人告訴記者，正常情況下，匯率高說明本幣購買力強，有利於進口，匯率低則能獲得成本優勢，有利於出口。「作為出口企業，人民幣匯率破7，使我們以美元結算的定單利潤變高了」。

 

　　對於大型企業來說，面對匯率波動，一般會採取外匯套期保值措施降低匯率波動風險。

 

　　德藝文創(一家國內公司)近日表示，公司出口業務占主營業務收入90%以上，主要採用美元進行結算，當匯率出現較大波動時，匯兌損失對公司經營業績會造成較大影響。為了應對匯率波動風險，減少匯兌損失，增強公司財務穩健性，公司擬開展外匯套期保值業務，類似公司也會如是操作。

 

　　而對於中小企業來說，恒生中國首席經濟學家王丹認為，貿易規模小，通常不宜做風險對沖，容易受匯率浮動影響。

 

　　市場亦有認為A股升跌跟人匯升跌有關，這是個很表面似成立之論據，但試想北水，每日只流進流出幾十億，相對於每日成交萬億的A股市場是難起作用。但每日幾十億的北水相對於只得千億的港股市場言，就肯定有影響的。何日北水多來，就不是人匯的問題了。

 

　　待到今年第三季，又或明年，人匯就會相對穩定了，亦會離7見6，原因？阿爺怎不會穩定人匯呢？怎去穩，以後談。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

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