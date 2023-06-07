中港股市一度彈高，又再回軟下來，使不少好友氣餒，今文就給好友們打打氣，頂住、頂住，不要洩氣。

人有三衰六旺，股有升有跌。俗語有講:英雄被困筲箕灣，未知何日到中環。在洩氣話後，尚有句:終須有日龍穿鳳，唔通日日褲穿窿，樂觀面對逆境，是應對困境之良策。

（CNS）

今時投資者得承認，今時中國經濟和中港股市是:英雄被困筲箕灣，不接受這點，而硬求中港股市升、升、升，是發夢。故到第三季前，(9月前)中港股市應是有反彈，未必能組織牛步。原因？中國5月份製造業採購經理指數(PMI)仍是48.8%，低於50的盛衰分界線（圖一）。但48.8%的悲歎聲中，怎找曙光？看具體數據。

從企業規模看，大型企業PMI為50.0%，比上月上升0.7個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新定單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

(1)生產指數為49.6%，比上月下降0.6個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。

(2)新定單指數為48.3%，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求繼續回落。

(3)原材料庫存指數為47.6%，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存降幅有所擴大。

(4)從業人員指數為48.4%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。

(5)供應商配送時間指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

筆者將5個分項各冠號碼以便下方解說。

PMI 5個範疇，只得供應商配送時間指數上升，高於50的盛衰分界。

出貨(5)快了，才可以去庫存(3)，才可以產生新定單(2)，才可以請人(4)，才可以使生產指數(1)上升。

如出貨快可以帶動正向轉向，則在6、7、8月的PMI指數，應可望跨過50的盛衰分界。

今時中國的PMI低於50盛衰分界，不是光中國才衰，而是全球的PMI指數已連續低於50%，而5月份PMI指數為48.3%，創自2020年6月以來最低。

中國物流與採購聯合會指出，指數持續在50%以下，並創出階段新低，意味著全球經濟波動下行趨勢沒有改變。地緣政治衝突、通脹壓力、銀行危機等因素使得全球需求增長動力持續不足，全球經濟繼續弱復甦態勢。從各個區域走勢看，歐美主要國家的製造業走勢趨弱，導致全球製造業呈現波動下行趨勢，亞洲和非洲主要國家製造業走勢相對穩定成為當前穩定製造業運行的主要力量。

製造業以外，非製造業商務活動指數又如何？據中國國家統計局官網:

5月份，非製造業商務活動指數為54.5%，低於上月1.9個百分點，今年以來始終保持在54.0%以上景氣區間，非製造業延續恢復性增長（圖二）。

(一)服務業穩步恢復。受消費需求加快恢復等因素帶動，今年2至4月份服務業商務活動指數連續3個月位於較高景氣區間，本月指數雖回調1.3個百分點至53.8%，仍高於上年同期6.7個百分點，服務業繼續保持較快恢復態勢。從行業看，在「五一」節日效應帶動下，旅遊出行、線下消費等較為活躍，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；服務業新動能行業發展向好，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，持續高於服務業總體水平。同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均位於收縮區間，行業景氣水平下降。從市場預期看，業務活動預期指數為60.1%，今年以來始終保持在高位景氣區間，且調查的全部行業均位於擴張區間，服務業企業對市場恢復發展持續看好。

(二)建築業高位回調。建築業商務活動指數為58.2%，低於上月5.7個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為62.1%，低於上月2.0個百分點，持續位於60.0%以上高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景較為樂觀。

(三)綜合PMI產出指數持續擴張。5月份，綜合PMI產出指數為52.9%，低於上月1.5個百分點，繼續保持在景氣區間，表明中國企業生產經營總體延續恢復發展態勢。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.6%和54.5%。

中港股市箱體形態

中國的製造業和非製造業活動比上不足比下有餘，所以中港股市也只能橫行走箱體形態，何時可以破箱而出？看人匯（圖三、圖四）。

今周一文:《也談人匯》最末結語:待到今年第三季，又或明年，人匯就會相對穩定了，亦會離7見6，原因？阿爺怎不會穩定人匯呢？怎去穩，以後談。

結果，中金6月6日有報告:預計年底人民幣兌美元匯率或回至6.7（圖五）。

人匯離7見6，英雄可望到中環。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





