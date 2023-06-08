  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

08/06/2023

難兄難弟抗通脹

#美國 #英國 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國下周將公布5月份的CPI（圖一）。不過，CPI這類冰冷的表面數字，未必就能如實反映民眾生活之難，何況還有核心CPI(見下文)可能會因美國住房租金上升，再為市場添不明朗因素。屆時便不要奢望鮑威爾對加息再來個「鷹式暫停」，甚或「鴿式暫停」了。

 

 

　　去年4月，美國公布3月份CPI按年升8.5%，破了自1981年12月，即40年以來的最高紀錄。於是，美聯儲局年內連續加息，加得既急且猛，直至近月才「鷹式稍歇」。今時美元利率期貨雖反映6月中加息機會降，但美聯儲局不少成員仍覺得，美國通脹依然高企，加息不能停。

 

　　「覺得」真是可圈可點。不如先看看美國CPI最近兩個月(3月及4月份)的CPI數據:分別是5%及4.9%，都低於預期。不過，正如筆者說:

 

　　「CPI會逐步回下，亦是必然。CPI的升跌，是與去年同月對比，如果某物價於去年勁升，今年再勁升的可能性變細。A物去年由$100升至$200，增幅便是100%，今年就算價再升$100，在高基數效應下，今年的增幅只為50%而已！」(詳見5月12日《CPI OUT了？》)

 

（istock）

　

美牛肉價9年高

 

　　對於美國通脹急升，一眾經濟及投資的專家都有其分析，包括俄烏戰爭、全球供應鏈、油價、QE、工資等。若看這些分析，還不如直接看看美國CPI中，佔比僅次於房屋的「食物」一項。民眾解決兩餐是民生基本，也是一地通脹對普羅大眾的切膚之痛，就正如天文台公布的氣溫會與市民的體感溫度有差別一樣。美國人好食牛，也愛炸雞，早餐食雞蛋，但美國牛隻數量在幾個月前，曾跌至半世紀以來的低點，導致美國牛價創9年來新高，情況與當時CPI的「報喜」，可謂是「平行宇宙」，兩個世界。

 

　　當時有報道指肉店或超市的牛肉價格仍很高，肉價一度升至每100磅165美元--那是自2014年紀錄以來的最高水平。美國農業部報告也顯示，美國肉牛數量已降至1962年以來的最低水平:截至今年1月1日，用於屠宰和肉類銷售的肉牛存欄量是2890萬頭--比1年前的總量少了近4%，那是自1962年以來的最低紀錄。

 

　　1962年，美國有1.84億人，但今時美國人口已增至3.31億，是60年前的1.8倍。而養牛需時，預計今年內美國內牛肉供應將持續短缺，不易紓緩，你認為美國牛肉價會升得有多癲？

 

雞打疫苗　美有猶豫

 

　　日本曾因禽流感一度導致在港日本蛋價勁升，嗜吃日本蛋的港人大呻蛋貴。香港還好，有多個蛋源，大不了食其他蛋。但美國呢？美國早前因禽流感肆虐，已造成數百萬隻禽鳥死亡，並導致雞蛋和家禽的價格齊升。

 

　　本來應對禽流感持續爆發，對家禽進行大規模疫苗注射是好辦法，但美國農業部並不確定疫苗是否對H5N1病毒株有效，令拜登政府難下決定。不過，在未積極參與疫苗接種計劃前，美國許多雞農便已宰殺了數以百萬計的家禽。去年，全美便銷毀逾5230萬隻家禽。

 

　　雖然疫苗或可遏禽流感，但它也可能引發進口國家或地區頒布貿易禁令，因為美國貿易夥伴未必都會接受美國家禽或相關產品有疫苗成分，這恐怕才是美政府對疫苗計劃猶豫的真正原因。

 

英蔬果配給　民生倒退

 

　　抗通脹，美、英真是難兄難弟。據全美廣播公司商業頻道(CNBC)報道，英國最大連鎖超市樂購(Tesco)竟曾「配給」水果及蔬菜，每名顧客限購3件番茄、辣椒和黃瓜！英國零售商協會(BRC)表示，南歐及北非的天氣曾影響蔬果收成。BRC資料顯示，英國在冬季進口番茄比例高達約95%。

 

　　其實，英國全年都高度依賴新鮮農產品進口，其中歐盟就佔大部分。如果歐盟的產量不足，歐盟生產商便會先滿足當地需求，便導致出口到英國的農產品減少了，難怪超市要實施「配給」了。

 

　　美、英等西方國家遏通脹，傾向採用財金政策，例如緊縮加息，卻不從供應入手。以上反映出美、英在CPI「食物」一項中，牛肉、雞、蔬果供應短缺的事實，恐怕只是冰山一角。中國在穩定豬肉、雞、蔬果等的供應及價格方面，包括透過釋放豬肉儲備，補貼雞農疫苗、保險等措施，以平抑物價，都有豐富經驗，卻不知美、英等一眾自詡「先進」的國家，有沒有胸襟效法一、二？至於在通脹問題上，美儲局另一看重的個人消費支出物價指數(PCE Index)，便須留待數據公布了再談。

 

-------------------------------

 

【數據解讀】美國CPI與核心CPI

 

　　美國的消費者物價指數(CPI)主要組成項目及佔比:1。食品飲料(13%~15%)；2。房屋(30%~40%，包括房租)；3。衣飾(2%~3%)；4。醫療(7%~9%)；5。能源(6%~8%)；6。新車(3%~5%)；7。二手車(2%~3%)；8。交通服務(5%~6%)；9。休閒娛樂(3%~5%)；10。教育通訊(6%~7%)。

 

　　美國的核心CPI(Core CPI)則扣除了對物價較為敏感的能源及食物兩個項目，以求更精準表達物價水平。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美國 #英國 #通脹

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk