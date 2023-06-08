美國下周將公布5月份的CPI（圖一）。不過，CPI這類冰冷的表面數字，未必就能如實反映民眾生活之難，何況還有核心CPI(見下文)可能會因美國住房租金上升，再為市場添不明朗因素。屆時便不要奢望鮑威爾對加息再來個「鷹式暫停」，甚或「鴿式暫停」了。

去年4月，美國公布3月份CPI按年升8.5%，破了自1981年12月，即40年以來的最高紀錄。於是，美聯儲局年內連續加息，加得既急且猛，直至近月才「鷹式稍歇」。今時美元利率期貨雖反映6月中加息機會降，但美聯儲局不少成員仍覺得，美國通脹依然高企，加息不能停。

「覺得」真是可圈可點。不如先看看美國CPI最近兩個月(3月及4月份)的CPI數據:分別是5%及4.9%，都低於預期。不過，正如筆者說:

「CPI會逐步回下，亦是必然。CPI的升跌，是與去年同月對比，如果某物價於去年勁升，今年再勁升的可能性變細。A物去年由$100升至$200，增幅便是100%，今年就算價再升$100，在高基數效應下，今年的增幅只為50%而已！」(詳見5月12日《CPI OUT了？》)

（istock）

美牛肉價9年高

對於美國通脹急升，一眾經濟及投資的專家都有其分析，包括俄烏戰爭、全球供應鏈、油價、QE、工資等。若看這些分析，還不如直接看看美國CPI中，佔比僅次於房屋的「食物」一項。民眾解決兩餐是民生基本，也是一地通脹對普羅大眾的切膚之痛，就正如天文台公布的氣溫會與市民的體感溫度有差別一樣。美國人好食牛，也愛炸雞，早餐食雞蛋，但美國牛隻數量在幾個月前，曾跌至半世紀以來的低點，導致美國牛價創9年來新高，情況與當時CPI的「報喜」，可謂是「平行宇宙」，兩個世界。

當時有報道指肉店或超市的牛肉價格仍很高，肉價一度升至每100磅165美元--那是自2014年紀錄以來的最高水平。美國農業部報告也顯示，美國肉牛數量已降至1962年以來的最低水平:截至今年1月1日，用於屠宰和肉類銷售的肉牛存欄量是2890萬頭--比1年前的總量少了近4%，那是自1962年以來的最低紀錄。

1962年，美國有1.84億人，但今時美國人口已增至3.31億，是60年前的1.8倍。而養牛需時，預計今年內美國內牛肉供應將持續短缺，不易紓緩，你認為美國牛肉價會升得有多癲？

雞打疫苗 美有猶豫

日本曾因禽流感一度導致在港日本蛋價勁升，嗜吃日本蛋的港人大呻蛋貴。香港還好，有多個蛋源，大不了食其他蛋。但美國呢？美國早前因禽流感肆虐，已造成數百萬隻禽鳥死亡，並導致雞蛋和家禽的價格齊升。

本來應對禽流感持續爆發，對家禽進行大規模疫苗注射是好辦法，但美國農業部並不確定疫苗是否對H5N1病毒株有效，令拜登政府難下決定。不過，在未積極參與疫苗接種計劃前，美國許多雞農便已宰殺了數以百萬計的家禽。去年，全美便銷毀逾5230萬隻家禽。

雖然疫苗或可遏禽流感，但它也可能引發進口國家或地區頒布貿易禁令，因為美國貿易夥伴未必都會接受美國家禽或相關產品有疫苗成分，這恐怕才是美政府對疫苗計劃猶豫的真正原因。

英蔬果配給 民生倒退

抗通脹，美、英真是難兄難弟。據全美廣播公司商業頻道(CNBC)報道，英國最大連鎖超市樂購(Tesco)竟曾「配給」水果及蔬菜，每名顧客限購3件番茄、辣椒和黃瓜！英國零售商協會(BRC)表示，南歐及北非的天氣曾影響蔬果收成。BRC資料顯示，英國在冬季進口番茄比例高達約95%。

其實，英國全年都高度依賴新鮮農產品進口，其中歐盟就佔大部分。如果歐盟的產量不足，歐盟生產商便會先滿足當地需求，便導致出口到英國的農產品減少了，難怪超市要實施「配給」了。

美、英等西方國家遏通脹，傾向採用財金政策，例如緊縮加息，卻不從供應入手。以上反映出美、英在CPI「食物」一項中，牛肉、雞、蔬果供應短缺的事實，恐怕只是冰山一角。中國在穩定豬肉、雞、蔬果等的供應及價格方面，包括透過釋放豬肉儲備，補貼雞農疫苗、保險等措施，以平抑物價，都有豐富經驗，卻不知美、英等一眾自詡「先進」的國家，有沒有胸襟效法一、二？至於在通脹問題上，美儲局另一看重的個人消費支出物價指數(PCE Index)，便須留待數據公布了再談。

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【數據解讀】美國CPI與核心CPI

美國的消費者物價指數(CPI)主要組成項目及佔比:1。食品飲料(13%~15%)；2。房屋(30%~40%，包括房租)；3。衣飾(2%~3%)；4。醫療(7%~9%)；5。能源(6%~8%)；6。新車(3%~5%)；7。二手車(2%~3%)；8。交通服務(5%~6%)；9。休閒娛樂(3%~5%)；10。教育通訊(6%~7%)。

美國的核心CPI(Core CPI)則扣除了對物價較為敏感的能源及食物兩個項目，以求更精準表達物價水平。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



