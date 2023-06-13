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13/06/2023

解債還須新債王

#美國經濟 #岡拉克 #新債王
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　　雖說美國債務上限危機已解，但仍有人驚魂未定，懷疑真的「解」了沒有；有人也指逃得過債務危機，流動性問題又將接踵而來，恐全球經濟及金融市場「劫數難逃」，如此形勢怎投資？有謂「解鈴還須繫鈴人」，即使解除不了此「命中劫數」，也望有「債中人」可拆一拆當前之局，解一解衰退之畫。

 

　　DoubleLine Capital的創辦人兼行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)雖被譽為「新債王」，但他近日看好黃金，哪怕金價企於2000美元之上，他卻認為金才是「真正的貨幣」。不管你覺得「債王」說得對不對，但最令人憂慮的是，他也認為美國經濟在今年稍後或2024年，將陷入衰退。

 

　　岡拉克早前以「裂縫中藏污納垢」，比喻美國債務愈積愈多，並警告美國脆弱的金融和以債務來維持的聯邦赤字預算，將導致市場「騷動」(dust -up)。他說對比於過去多個衰退，即將來臨的衰退應會很嚇人(scary)。

 

　　他又指美政府在應對經濟衰退的財政措施上已經失控:「在預算赤字不斷增加，美聯儲局又加息了一段時間……在利率上升了這麼多的情況下，如果繼續沿著這條路走下去，未來幾年的稅收將被利息支出吞噬。」他預視美國有財政改革的需要，包括加稅或改革福利制度，但這又將變成了明年總統大選政治議題的一部分。

 

領先指標:衰退全開

 

　　在評估美國出現衰退的可能性方面，岡拉克看過了一系列的指標。消費者對未來的預期是他看重的其中一個指標，像其他經濟指標一樣，這指標已閃著紅燈，而領先經濟指數都「充滿衰退性」(full-on recessionary)。另一衰退性指標是美國債孳息曲線倒掛，正顯示衰退很大機會就在前面，且已迫在眉睫。「很明顯，我們很快就會處於衰退的前沿。」岡拉克說。

 

　　不過，這並不是岡拉克第一次警告美國經濟衰退即將到來。今年3月，他在接受CNBC訪問時也曾說過:「經濟逆風正在加劇，我認為經濟衰退將在幾個月後到來，真正須看的是失業率。」今時已是「幾個月後」，但他仍繼續發警告。即使他現已發現，美國失業率已稍高於它12個月移動平均線（圖一），他指若以36個月及3個月的移動平均線複檢，指標則仍是綠色，但他再強調要重視美國失業率。

 

 

美國人財務狀況惡化

 

（istock）

　

　　岡拉克另一個會看的指標是美國人的財務狀況（圖二）。美聯儲局一項大規模的調查顯示，美國大部分成年人聲稱他們的財務狀況正在惡化。美銀一項研究亦指出，美國家庭接受失業救濟的數據顯示失業率正急劇上升，而在較高收入群組或中產階層財務狀況正在惡化。美銀的調查也顯示，較高收入群組正在經歷負工資增長。

 

 

　　此外，銀行一直收緊企業借貸的標準（圖三），這將箝制了銀行借貸的增長而導致衰退。小企業的短期貸款利率支出，是2020年的1倍！（圖四）這也是近期銀行倒閉的其中一個主要原因。岡拉克指出，銀行收緊小企業的借貸及加短期息，都拜美聯儲局所賜。今年銀行倒閉，雖說「只是幾家銀行」(only a couple of banks)，但其實已牽連到多間大型金融機構，所涉及的資產總值已稍微多於美國GDP的2%。

 

 

 

大蕭條前奏

 

　　過去百年歷史，當美國的銀行倒閉，它們的資產總值超過GDP 2%這個水平的話，便是「大蕭條」(Great Depression)的序幕，「大蕭條」會遠比衰退的情況慘烈。80年代末及90年代初的儲蓄及債務(S &L)危機，都會引發全球金融危機。岡拉克認為，今時已極接近該水平，就像那兩次的危機演變成金融災難，以及連串衰退的情況一樣，這位在債券固定收益方面稱王的專家就忠告投資者，需要為經濟低迷做好準備。

 

　　岡拉克自己的投資組合就有60%是債券，股票佔30%，餘下10%是實物資產。他認為，黃金會升逾2000美元，並會維持一段很短時間。至於大宗商品，由於經濟很快就會陷入衰退，衰退期間大宗商品價格不會上升。

 

　　喊「衰退」是「狼來了」式的警告，還是噩夢的呼喚，相信投資者都會希望，岡拉克說的「幾個月後」，又再有「幾個月後」，如美債一樣，沒有上限，也不用還。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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