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19/06/2023

直通車2號

#雙幣櫃台 #雙櫃台 #港股直通車
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　　如你有逾10年股齡，你應知道在2007年港股有趟直通車，不過那趟車開不出。但今天直通車2號開出了，對港股有何影響？

 

 

　　2007年那趟直通車是於當年8月15日，有位外匯管理局官員謂國家會容許大陸同胞買港股，嘩！北水湧港，港股立升，由19000點升呀升，升到10月底的31000點，就被時任國務院總理溫家寶於11月3日出訪越南時謂：直通車不來了，港股就由天堂跌到地獄底約11000點。

 

　　這趟直通車為甚麼會來？有人謂是炒家炒作，但這應不是。如是炒家炒作，怎用溫家寶在兩個半月後講直通車不來？找證監或外匯管理局發個聲明，話直通車是假，便是。

 

　　當時的直通車應是阿爺想將人民幣推出境外的一招。這個人民幣流港買股，不是你買了、賺了，便將人民幣滙出香港以外地。當時的安排是密封直通車，國內資金流港買股，無論賺蝕最終都是要整筆錢匯回入國內，這個操作很簡單，經紀把關，匯到港的錢，最終要滙回國內。但至於為甚麼最後是直通車不來了，原因不知。當時的直通車只知是密封式安排，但是由哪些經紀行可作買賣，哪些股可被買賣，都不知的，只知是密封運作。

 

　　今天起的雙幣櫃台買賣，可視為直通車2號，就有齊細節：

 

　　(1)可被國內股民買的港股共有24隻，見表一，其中有些是有A股的。

 

 

 

　　(2)能作買賣的經紀是要事前被批准的，這些被批核的經紀，也不是可以一個經紀牌可為這24隻港股提供買賣服務，而是有限制的。簡單言，是A經紀，只可以買賣甲、乙、丙港股，而B經紀只可以買賣丙、丁、戊港股（表二）。為甚麼不是個個經紀都可以買賣這24隻港股？估計是試點，及要方便管理，特別是要防範有資金跳車。如果沒有跳車，估計中港證監會安排更多港股可供國內同胞去買賣。

 

 

　　(3)至於在港人民幣可以買賣哪些A股，筆者無資料，要看日後公布。

 

　　講到這裏，大家一定會問，即是炒啫。

 

　　1. 如AH股價差大的(A貴H平)，國內基金、投資者應會沽A買H。例如長城汽車(02333) AH股價差逾二百多巴仙，中移動(00941)AH股價差逾三十巴仙，好歹都會吸引國內資金棄貴買平。以前是蜑家雞，見水無得飲，今時是合法地飲，點會唔飲呢？但如中國平安(02318)其AH股價相若，就不會有乜得益了。

 

　　2. 有些H股是無A股，但H股質好，兼是只H一家別無分號，就會吸引到國內資金，特別是基金資金，來港買貨。港交所(00388)(哎呀！上周五(16日)升見月高添)、新鴻基地產(00016)、恒生銀行(00011)、騰訊(00700)(上周五又月高)阿里巴巴(09988)(上周五又月高)、美團　03690)。

 

　　當然，在港的人民幣持有者，是不會用港人民幣去買貴價中移動A股。但如果茅台可以被買賣呢？由於茅台只在A股有「專買櫃」，你在港要買茅台股，便只有用港人民幣去買茅台股了。再聲明，港人民幣可以買賣甚麼A股，筆者仍未有料。

 

　　雙幣櫃台(直通車2號)會為港股帶來多少資金？暫時不知，待觀察。但有盼頭，是否好還無盼頭；有夢發，是否好過無夢發？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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