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03/07/2023

Bidenomics

#美國經濟 #拜登 #Bidenomics
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　　拜登為競選連任，日前鋪路用逾40分鐘，講他的「拜登經濟」(Bidenomics)有多好（圖一）。但《華爾街日報》不買帳，一招將了拜登。

 

 

　　先看拜登怎自誇（圖二），拜登講他上任後創造了2000萬個職位。但從另個角度看這2000萬個職位是疫後復常所致（圖三）。有疫，失業率急升(即職位少了)；疫後失業率急跌，因為可以返工了。這好比學校食堂暑假完畢，全食堂坐滿人，你可以講是食堂廚師廚藝好，招徠多了食客？

 

 

 

　　美對俄實施這樣那樣制裁，拜登又對國內派這樣那樣福利，到下來，普京在俄羅斯失業率方面，勝拜登在美國的失業率(即俄低美高)（圖四）。這個跨國比較，打臉拜登。

 

 

　　在國內，《華爾街日報》亦對拜登死穴將了一軍，就是工資實質上下降了3.16%（圖五）。實質工資下降，即是有汗出無糧出或出唔夠糧，再加上近年通脹上升，你叫選民點有興趣重選拜登吖！

 

 

　　拜登自誇之後，美政府又公布將美國第一季的GDP年化按季增長上調至2%。這較第一次公布的增長1.1%上調幾近一倍，較第二修訂的增1.3%再上調近50%。上調幅度之大使市場咋舌，但市場信不信？

 

　　細看第一季GDP增長（圖六），推動增長主推手是消費，及出口，出口增，連市場都感意外（圖七）。但亦可以理解，如計入送物資予烏克蘭都有排計。至於消費增，能否持續，就要看另組數據。

 

 

 

　　以前大家會看消費信貸，但今次筆者拿中產消費來看，勞力士錶價格（圖八）和Diamond Index（圖九）。貴價錶與鑽石價均跌，是否反映中產變仲慘？

 

 

 

　　一言括之，拜登自誇，是黃婆賣瓜，如真誇啦啦，鮑威爾便要加息，咁就美股、美樓會瓜。如拜登自誇是「跨」不是誇，則美國經濟在今年第三、四季起會出現衰退，是怎樣的一個衰退，屆時看。但中港股市怕在美國經濟未見衰象之前，怕還要捱一段，除非阿爺大力救內地經濟。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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