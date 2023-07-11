美企業破產數，創13年來新高

筆者昨文（10日）謂，經濟數據有N樣解釋和可能性，彭博的宏觀策略師懷特（Simon White）也引美國臨時職位數據，指美國僱主繼續削減臨時職位和工時，是經濟衰退先兆。不過，美聯儲局優先考慮的似乎是通脹而不是經濟有沒有增長，甚至不惜衰退，如此不理民生，真是死不悔改。

（AP）

臨時職位是美國就業報告中，其中一個最重要的組成部分。懷特指出，僱主往往會在經濟放緩下，先裁臨時工，再炒全職工。如圖一所示，6月份臨時工再次下降，並且持續幾個月按年收縮，預計今年情況未許樂觀，就業人數將持續減少；至年底，就業人數或會相應按年收縮。

美國的企業不僅裁臨時工，還減工時（圖二），所有員工的平均每周工時一直下降。莫以為工時減少是搞work-life balance，有別於香港普遍的月薪制，美國大部分打工仔都是時薪制，減少工時即代表打工仔少賺了錢，而這也是企業開始炒人的先兆。

美經濟數據不妙，豈獨彭博宣言。另一家權威機構──標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）的數據也顯示，今年上半年，已有340家企業申請破產（bankruptcy filings），數量是13年來同期之冠（圖三），也比去年同期增長了93%，而且高於2020年，新冠疫情初期的企業破產高峰。

名牌企業 都要破產

美國上月有54家企業申請破產，雖與5月份的企業破產數量相同，但仍顯著高於2021年和2022年大多數月份，而且其中不乏知名企業，包括與電子製造商鴻海精密（即「富士康」）有訴訟的洛茲敦汽車（Lordstown Motors）、屹立逾半個世紀的鞋履製造商Rockport，還有旗下擁有康寧餐具（CORELLE）和百麗耐熱玻璃（Pyrex）等知名品牌的Instant Brands等。

今年截至6月，已有15家負債超過10億美元的公司申請破產，其中包括Cyxtera Technologies、Diebold Holding、Bed Bath & Beyond、Diamond Sports Group和Party City。

曾幾何時，這些名牌企業都十分風光，也是不少打工仔的飯碗保證，但今時或因疫情影響，令供應鏈斷裂，或因美儲局不斷加息，使還債更為吃力；又或因市場需求減少，營業額持續下滑等不利因素，而宣布破產。這些破產企業又影響了多少個打工仔及其家庭的飯碗？

美國破產申請數據提供機構Epiq Bankruptcy也確認，今年上半年，企業破產總數比去年同期增加68%！

企業做生意需要資金，利率上升是企業破產數量增加的主因。許多企業要維持巨額債務貸款，便需要再融資，需要更多流動性來維持營運。如果美儲局7月和11月再加息兩次，哪怕只是各四分一厘，企業破產的情況定會更為嚴峻。

違約率升 再融資難

企業即使暫或未至於破產，但若仍要靠債冚債，或要靠借來維持日常營運，始終是死路一條。惠譽最近預計，今年美國企業的債務違約率將攀升至4.5%，高於之前預測的2.5%。

惠譽5月上調了美國企業機構槓桿貸款（LL）（表一）及高收益（HY）（表二）債券違約預測，反映出銀行業壓力，導致貸款條件和資本准入收緊和通脹的不確定性。這些因素加上較高的借貸成本，對實力較弱的發債企業，解決再融資和流動性需求的能力，便造成重大挑戰。

企業借了債，無力還債固然要執笠；它們借不到債，同樣不能生存下來。原本企業破產最嚴重的情況會在經濟衰退一兩年後才出現，但銀行不放貸，企業一樣無運行。

自今年3月矽谷銀行倒閉後，美儲局就推出銀行定期融資計劃（BTFP），支援金融機構。不過，有人就批評，銀行坐擁這筆支援的資金而不放水。有些企業家直指銀行緊縮信貸，會令企業像處於衰退般破產。他們就像碰上一堵貸款牆，被人關上了讓企業財務健康之門，無論是老闆、打工仔，都會齊齊失業。

企業融資 信心迥異

高盛最近的一項調查發現，銀行收緊信貸，令逾四分之三（75%）受訪的小企業家擔心企業的融資能力，但在一年前，同樣的調查卻有77%的受訪者表示，對融資充滿信心，今時卻恰恰相反。

美國上至政府，下至企業、民眾均以借債度日，是為「以債務驅動」的經濟，但可持久嗎？鮑威爾無視社會臨時職位下跌、企業或因債務違約，或因融資無門，而破產倒閉等數據與現實，執意加息。只要利息續升，股便應聲再跌。

鮑威爾執迷不悟，還不及拜登「深度夢遊」。打仗，在在需財，拜登不搞好美國內經濟民生，國窮卻仍一味黷武，支持烏克蘭。2100多年前，即使坐擁文、景兩朝累積身家之厚的漢武帝，也要後悔派兵北伐匈奴，下詔罪己。漢武帝那番「禁苛暴，止擅賦，力本農」──「不打仗，不輕言加稅，搞好經濟」的簡單道理，不知道可有美國的「中國通」，對拜登曉之一二？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）