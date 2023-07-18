對投資者和關注全球經濟發展的人來說，美國氣候特使克里訪華，自然不及之前耶倫和布林肯訪華那麼吸引他們的眼球，尤其是耶倫到訪時，更曾向國務院副總理何立峰三鞠躬，如此卑躬屈膝，難免引人聯想，她此行的主要目的是游說中國買債，但美國一邊打壓中國，一邊又要游說中國買美債，豈不精神分裂？。

美元「陰司紙化」

美債是美元資產，筆者曾以「陰司紙」來形容QE後美元的性質。有人就主張，既然美元是陰司紙，便要盡快賣光美債。其實，甚麼時候買，甚麼時候賣；要怎樣買和怎樣賣；長債及短債怎樣配置等，這關乎國家戰略利益及國計民生，不要盲目以「愛國心態」去決定，更不要意氣用事。

今時美元是國際貨幣，當然不會已是「陰司紙」。美元由美國的國家信用支持，雖然美國不斷濫發貨幣，已損害了美國國家及美元的信用，但美國並不會即時衰落，美元也不會立變成「陰司紙」。不過，各國去美元化樂此不疲，不歡迎美元，也不會增持美元，這就確實有美元「陰司紙化」的趨勢。

只要以下兩個條件有任何一個出現，美元才會變成「陰司紙」：一、美國崩潰、亡國；或二、美元被另一種貨幣所取代。美國固然不會消失，美元暫時也不見得會被其他貨幣取代。

買美債 增儲備

至於買債，中國有其歷史原因。改革開放初期，中國沒有美元外匯儲備，也缺乏先進技術及生產力，連農業用的化肥也缺乏，務農人均生產力極低。但自改革開放40年以來，與國際接軌的國家經濟快速發展，內地貧困率已從1978年的97.5%，降至2017年的3.1%。

中國經濟與西方國家經濟接軌後，出口快速增長。尤其是自2001年加入世貿，出口暴增，中國外匯增加，遂令外匯儲備增長：2001年，2100億(美元．下同)；直至2009年，2.4萬億元，8年增長超過10倍！2013年，3.82萬億增至2014年3.84萬億出口，年增200億元！

美元仍是外匯儲備的重要資產，並以央行資產形式存在，為免閒置，便需要買外匯資產。美國國債風險低、收益穩定是最佳投資，適合長期、大手買入。為甚麼不買黃金？原因：一、黃金不會生息；雖說黃金保值，畢竟仍有風險，而且央行不能參與炒賣；二、全世界沒有太多黃金可讓中國央行去買。

2022年，全球黃金產量只有3,620噸，折合約2267億元，而中國貿易順差一年卻有幾千億元。中國是全球黃金消費大國，過去10年、20年，每年平均進口黃金過千噸，去年便進口了1343噸黃金。如果買黃金作為外匯儲備，勢必會影響金價，令到全球金價上升。

買美債，賺高息過去一直是央行資產保值、增值的手段。當然，為了保值增值，外匯資產也有歐元。2007年，持有國債4776億美元。隨著中國出口持續增長，2013年最高峰達1.27萬億元，其後逐年回落，2022年拋售2029億，讓美債回落至1萬億元以下。

持美債3原因

中國持有美債，有3大原因：一、為外匯儲備增值、保值；二、穩定人民幣匯率；三、穩定中美關係。2013年以後，中國一直減持美債，去年更加速減持。中國為甚麼要減持美債？一、3萬多億元外匯儲備，已可穩定人民幣匯率，而毋須外債資產；二、2008年金融海嘯後，美國量化寬鬆，溝淡了其他國家持有的美元資產價值。中國為免美元資產續跌，自然會減持美元儲備。三、豐富外匯資產配置多元化，減少對美元的依賴，而美國不友好，甚至敵對的態度，中國又怎會再增持太多美元資產，益了敵人？四、俄烏戰爭。美國對俄外匯資產的處理，讓中國意識到了風險，而這亦是去年減持美債的主因。

中國必須保持一定的外匯儲備規模，視乎國家金融安全及經濟發展的需要而決定。長遠還是要走人民幣國際化的路，積極推動各國本幣結算增加。今年4月，巴西總統盧拉(Lula da Silva)訪華時說：

「每晚我都會問自己，為甚麼所有國家都必須以美元為基礎進行貿易？為甚麼我們不能以自己的貨幣為基礎進行交易？在金本位制度消失後，是誰決定美元是國際貨幣？」這一番說話，值得深思。

如果美國取消中國貨的關稅，多了出口，便需要增加美元資產，這類來自貿易順差的技術性增持，實屬無可厚非，「愛國者」也毋須抗拒。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



