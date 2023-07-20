繼宣布不再延續黑海糧食出口協議後，俄羅斯即對烏克蘭位於黑海的重要貿易港敖德薩(Odesa)發動導彈攻擊，破壞了港口的基礎設施。全球糧荒再響警號，估計將有數以億計民眾瀕臨飢餓。一個國家的經濟發展須看GDP，但若老百姓的溫飽問題未得到解決，空談GDP都是嘥氣。疫情以來，中國在溫「飽」這問題上，做了份怎樣的答卷？

為甚麼要鎖定中國在「疫情以來」回應溫飽問題上的表現？那就須從2020年11月，中國宣布800多個貧困縣全部脫貧說起，那是歷史上首次讓中國所有人都能溫飽，而2020年正是新冠病毒在內地肆虐期間。

中國的「溫飽」問題就是中國人穿衣和吃飯的問題。目前中國糧食的自給率雖達70%，但今時俄烏戰爭再導致全球糧食危機，中國更需要在這個千百年來的問題上，提出更多富創意的解決方案，才可一石二鳥：既讓民眾繼續吃得「飽」，同時讓GDP也有進帳。

提升農業增加值

中國的工業增加值(約佔中國GDP三成)近年一直高踞世界首位(表)。據國家統計局的數據顯示，4月份全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，較預期增10.9%為低，雖比3月份升1.7%，但按月則下降了0.47%；5月份規模以上工業增加值按年增長3.5%，符合預期，按月也增長了0.63%；6月則按年增長了4.4%（圖）。

這些數據一兩個月份的高低起跌，原本也不影響中國工業增加值的整體趨勢，但有些分析員卻總覺得工業增加值的數據低了，甚或較預期低了，對國家經濟來說，都是「大件事」。筆者則想，如果國家農業在GDP的增加值得以迅速提高，尤其是在應對全球糧荒的前提下，更顯得極其重要。

自20世紀第三次工業革命以後，各國經濟重點進一步放在工業製造的領域上，反而忘了人有逾2萬年「以農穩糧」的歷史。全球工業化以後，農業和農民的地位被大大貶低，但在中國傳統觀念裏，「農」還在工、商之上。今時中國有8億農民，如能將超過人口一半的農民變成可以有GDP價值和生產力的人，是國家經濟的一大挑戰。

改善土質3例子

中國有18萬億畝農地，這18萬億畝是國家農業的紅線，即不可以改變其農業用途，不可逾越的底線；另有15萬億畝沙漠化的鹽鹼地，那是乾旱、缺水，不適宜種植的土地。千百年來，中國普遍農民仍是那麼窮，主因是可供耕作的農地少，農民獲分配到的耕地也不多，如果能完全利用這些鹽鹼地，可供種植的農地便得以增逾八成(83.3%)。幾十年來，中國的農業學科研人員，一直埋頭苦幹於此，以下是其中3個例子：

一、中國首創「無水種植」技術，成為沙漠剋星，令到2萬畝沙漠變成綠洲。當技術甫公開，中東國家驚為天人，紛紛搶購技術；

二、中國科學家發現「吃鹽植物」，在鹽鹼地遍植這類植物便可短期內改良土壤，而改良1,000畝鹽鹼地土質，成本只3萬元(人民幣．下同)，每畝成本僅30元！新疆有10億畝鹽鹼地，或可望從此改善土質，可供種植；

三、農民種植1萬畝櫻桃樹，以櫻桃樹防土地沙漠化，從而成功脫貧。由於櫻桃樹有「治沙」的特性，令到沙漠倒退500公里，每年可令農民增加收入5000萬元！

端穩飯碗在己手

以上只是中國的農業科研人員眾多研究成果的其中3個，如果國家能廣泛推廣這些技術和經驗，便可善用那15萬億畝的土地，糧食產量便得以提升，亦可使到農民成為「有GDP價值」的人。所謂「有GDP價值」，不是農民自耕自食，個人自給自足的生產與生活模式，而是配合善用土地，配合創新技術，使產量達到可市場化，增加農業產出的經濟活動。就正如自己洗衣服不會有助GDP增長，但把髒衣服交洗衣店代勞就有助GDP的道理一樣。

先進國家如美國，初以工業化驅動經濟增長，現更以債務驅動經濟；近年先進國家的經濟引擎又標榜創科。筆者認為，AI更大機會令更多人失業，對GDP的裨益有待觀察。而俄烏戰爭引發的糧食危機，正好讓我們回歸基本：我們可以沒有手機、沒有汽車，但不可以沒有蕃薯，惟有把飯碗穩端在自己手，才不會受別國控制。美國前國務卿基辛格曾說，控制糧食，便可控制世界。中國在糧食上不想被人控制，農業就必須進行工業化、科技化。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



