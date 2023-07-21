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21/07/2023

看圖識CPI

#CPI #經濟數據
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　　CPI--消費物價指數，是投資者與經濟學家常掛在嘴邊的經濟數據，十分重視之。因為美儲局加息否，是要看CPI升或跌，當大家嚴肅地討論CPI升跌時，可知我們是否被物價騙了？

 

　　物價怎騙人？

 

　　一年前10元買到四個橙，今年10元買到五個橙，物價是否平了，CPI可降了？

 

 

　　慢，一年前的四個橙是每個300克，今年的橙是每個200克。撳計數機，一年前10元買到1200克的橙(4個x300克)，今年的10元只是買到1000克的橙(5個x200克)。結果？以等量計算今年的橙價是貴了20%，而不是平了。

 

　　筆者每周都去街市買餸，以前有20元三小盆菜，今年也可以有20元三小盆菜，但更多時是20元只有兩小盆菜。20元三盤與20元兩盤對比，自然是20元兩盤的貴了。那麼之前的20元三小盆菜與今時的20元三小盆菜又是否菜價沒有貴到？不是。以前一小盆菜可以有三株生菜，但今時只有兩株生菜，今年菜價是平了還是貴了？

 

　　做統計，尤其是統計CPI消費物價，不單不能橙與蘋果比，亦不能將不同的橙來比。

 

　　講了以上一大堆，希望大家明白，以下資料，會將大家每月嚴陣以待，嚴肅討論的CPI數據，變成開玩笑。

 

　　看完圖片的價格後（圖一至圖十三）大家以後討論CPI時，是否無必要那麼嚴肅？但筆者不是叫大家不要認真。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美儲不揭穿廠家將貨就價

 

　　各位以為美儲局是否不知悉這些將貨就價的物價的存在？當然不。但美儲局是樂意不去揭穿廠家的將貨就價行為，因為這可以幫助美儲局去「平抑物價」加少些息。

 

　　同樣的造假事件，在每月的非農職位增長也見到。這一兩年來，不少新增職位都是兼職工、臨時工。這是因為今時不少打工人士(不論老、中、青)都希望有Work Life Balance，故不肯打長工，打朝九晚五的辦公室工，而求打「住家工」(Work From Home)。近月就有求職者肯付銀3000美元與招聘公司去揾Work From Home的工。問題來了，這些增長了的職位，其薪酬與福利，會跟之前的長工相若？

 

　　這即是同樣一包牛肉，一包是一磅重(長工)，一包是12oz重(散工、兼職工)。這些臨時工，可以因為人手需求而時薪較高，但就可以是一天捕魚三天曬網，在總收入計是較少的。

 

　　或許這就解釋了為甚麼職位增長勢頭看似好，但美國人的家庭存款見下滑，而家庭債務和未能及時償還信用卡欠款的數額則見轉高。因為雖有工做，但份糧縮水了。

 

　　以前筆者是十分重視公布的經濟數據，亦十分嚴肅地討論其中所可能的啟示。但今時考慮到今年個橙已不是去年個橙，已是變成個桔時，就只能好好應對、認清、分野，不要分析來、分析去都得個桔。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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