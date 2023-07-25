美國經濟儘管不妙，但美儲局仍堅持下半年繼續加息兩次。市場普遍預期，全球經濟將進一步低迷，要到明年下半年才會有起色。有人說，美儲局今輪加息，不但要讓美元回流美國，而且要令到某些國家的經濟捱不住而崩潰，好讓華爾街趁機掃「平貨」，就像前蘇聯解體時一樣。此話當真？

看來，21世紀世界的政、經形勢，仍照弱肉強食的森林定律來發展。「弱肉強食」不單是指中、美兩國近年在政、經方面爭鋒，以決雌雄。更有可能發生的是，當某個國家在今次即將來臨的經濟危機中倒下時，其他國家必會「趁病攞命」，掠奪那個國家的資源、資產等，就像非洲草原上的鬣狗般，牠們未必會直接參與戰鬥，但戰敗垂死的野獸，甚至牠們的腐肉，已足可讓他們飽餐一頓。

在今次經濟危機中率先倒下的，一定不會是中、美，反而可能是一些之前在傳統工業生產表現出色的國家，例如日、韓。今時全球經濟普遍以創科驅動，全球經濟形勢不妙，其中一個主要原因是技術發展停滯。各國的半導體產業形勢都不好，包括擁有三星的南韓。三星第二季度營業利潤暴跌96%！原因一、三星在顯示屏、記憶體等市場，不夠中國競爭；原因二、全球消費市場低迷，隨著手機銷量下降，半導體需求也跌。這不單是三星，台灣的台積電芯片賣不出去，業績也不見得好。

經濟好壞看手機市道？

全球經濟怎樣衰，其實大家可從手上的智能手機得到答案。今年上半年全球智能手機出貨量共計5.25億台（圖一），預測全年出貨量約為10.5億台，但2012年手機出貨量卻有17.5億台；2013年18.5億台；2014年19.5億台。今年手機出貨量還不及10年前六成，而且市場還在逐年萎縮中。

流動網絡約於2010年興起，當時趨勢是幾乎人手一部智能手機，那是超過50億人的市場，需求何其龐大。2010至2016年間，智能手機每兩年便是一代，迅速的換代、更新，令到整個供應鏈，無論上、中、下游的生產都得以蓬勃發展。那些年的資金投入、初創企業都多不勝數，其中如有硬件升級，又會引發軟件應用技術上的突破，例如SaaS。創新及軟件企業的機會不但眾多，而且不斷湧現，包括外賣軟件、短視頻和Call車的平台等，都造成投資、就業，乃至消費總量，互相拉扯著向上趨升。

不過，好景不常，自2016年以後，手機需求下降，市場逐漸萎縮。還記得那個配置超解像鏡頭，可讓你拍到月球表面的手機廣告嗎？曾幾何時，手機配備30萬像素的鏡頭是稀有的，但兩、三年後，莫說是30萬，300萬，甚至3000萬像素可能也out了！這些人類肉眼看不出分別的「潮流體驗」，對絕大部分非科技迷的普通消費者來說，並沒有意義，也難以說服他們不斷買手機「升級」。

市場沒有換手機的動力，就不能刺激相關的消費。2017年手機出貨量下降至15.11億台。直至3年前，2020年的13.06億台；至2021年11.2億台，以及去年及今年上半年各品牌比較（表），手機出貨量都在跌。

手機製造商當然不會坐以待斃，他們或會選擇減產，導致裁員或減少招聘，造成失業或就業不足等問題。

手機可讓大家窺見全球經濟差得怎樣，是因為這不單是手機產業的情況，連其他家電及設備，包括：電視機、雪櫃、冷氣機、電腦等，近年都沒有革命性的科技突破，導致需求萎縮，企業產能下降，市場出現悲觀情緒，經濟遂陷惡性循環。

僅中美GDP有實質增長

近20年來，全球其實只有中、美經濟在發展，大部分國家都只陷衰退或吃老本。美國經濟靠的是「金融手段」，搶掠盟友；中國經濟則以電子製造業為其中一個主要引擎，賺得了全球市場，而日本反而就丟失了原本在中國，乃至歐美的市場。

2010年，全球GDP總量是66萬億(美元．下同)，至2022年100萬億，增加了34萬億。這34萬億元中，中國與美國合共進帳了23.2萬億，其餘200多個國家及地區共只增加了10.8萬億，即是這12年間，每個國家的GDP平均僅增加了約500億元。若扣除QE所帶來的通脹，她們的GDP其實並沒有增長，甚至倒退了。

日、韓產業落後於中國

跟中國競爭下，日本、韓國已相繼失去了家電、造船、鋼鐵、顯示屏、手機、高鐵、電腦等產業領先地位之餘，在一些新興產業，例如空中巴士、新能源、AI、互聯網等領域上，日、韓似乎都沒有發展動力，遂也失去了位置。今年日本把汽車產業王國的地位拱手讓予中國；上半年中國造船業定單佔全球六成(59%)，反觀造船大國南韓卻只能拿到三成(29%)定單。預計3年之後，中國造船將佔全球市場7成，而汽車則有一半或以上。

有人指中國經濟不好，那是他們只看到今時中國經濟沒有那麼好，而沒看到其他大部分國家，例如日、韓的經濟（圖二及圖三）更不好而已。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



