美聯儲局又再加息，記招上，鮑威爾講明今年內不會減息，而9月還可能加息。投資者對美聯儲局減息盼望，應要死心。

鮑威爾對經濟前景樂觀

要死心，是因為：

1. 鮑威爾認為經濟前景樂觀，記招會上他表明「美聯儲不再預測經濟衰退」。

2. 美國CPI會由2022年的高基數向低基數轉變，會使美通脹出現反彈，美儲局便不能在此時刻減息。

2022年上半年，美國CPI環比均值為1.02%，下半年環比均值為0.03%。7月是分界，以2023年6月CPI環比增速為0.3%計，當高基數轉入到低基數後，美CPI可能出現統計上的反彈。

3. 美提升了財赤上限，政府花錢。美國提高了財赤上限，由32萬億提升至2025年的52萬億，即是美政府在兩年內可以多了20萬億去花費。這會使美國的GDP有所提升，二季度GDP預估為2.4%，高於一季度的1.8%。

4. 美聯儲局6月份點陣圖看利率升，估計聯邦基金利率會提高至5.25%至5.5%（圖一）。

5. 運費會升。

亞洲至美國的船公司減少載量，使到運費連升三星期，回至2023年初及2022年末水平。中國廠家是以離岸價定價，由美入口商付船運費及保險。船運費升了，即是美入口商的入口價升了，到美國的貨價便難跌，使到美市場商品價持平至趨升（圖二至圖四）。

6. 昨天(27日)本欄文《遏通脹先睇糧》，怎料那邊便來個印度禁大米出口（圖五），立引來美國人的搶白米潮（圖六）。吓，美國人食白米，不是食麵包？美國有不少非白皮膚人士，他們是食米的，另外也有些農場是拿米來餵豬，如印度真長期禁止白米出口，世界糧價遲早全被扯高，無米食就食麥、食粟米嘛（圖七、圖八）。

至於印度為何要限制白米出口，幾時會放寬？不知道。

在上述的壓力下，市場亦開始轉口風，對減息的企盼低了下來（圖九）。市場叫這做Slow Death of the Fed Pivot Narrative，譯過來是估美聯儲局轉軚(減息)的故事收工。

但果真如是？筆者認為不，因為美聯儲局用了移形轉換招。以後談。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





