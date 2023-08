對A股近周之升,中港投資者仍問:真的嗎?但老外已得出結論,認為北京這次是來真的(圖一),不是口號叫升。

老外有三個觀察:

(1) It looks like China's markets may be on an inflection point, finally.

看來A股是在轉捩點。老外察覺到近日A股是價量齊升的(圖二)。

(2) With signs of stress plagaing some developers once considered safe, investors may need to brace for more volatility in credit markets.

有些以前認為是安全的地產股,也出現壓力,故投資者要準備信貸市場會有波動,這是很必然的。地產債務問題是中國經濟的主要制約,有此顧慮可以理解,看好中帶個警醒也是應該。

(3) There are growing indicators that authorities are taking concrete action to address some of the biggest market concerns.

愈來愈多指標證明北京對市場關注的問題採確切解困行動。

已供完按揭者 當是首次置業

中國房建部要求監管機構和信貸者(銀行)加強力度去刺激房產業,其中一項是,凡是已供完按揭者,再買樓,會當是第一次置業者,可享相關旳信貸優惠。這個政策的變化,相信不少港投資者都不知道,但這就是北京出策去刺激地產業者。成效要看之後的樓房銷售情(圖三)。

老外評完近周A股後,看看同胞又怎評A股。

知名經濟學家洪灝在昨早盤前的宏觀策略中,直接簡單一個字:買!!!

筆者沒有洪灝這麼好功力,明確的叫買,昨文「今周A股升?」,還是打了個問號的。

截至昨日(31日)午間收盤,A股有43隻股票漲停。深圳成指、創業板指數在昨午時已升1%,半日成交額超7400億元(人民幣.下同),較上個交易日增了2206億元。到全日,雖然上證3300點得而復失,收3291點,就見成交再逾萬億元,但為7月以來第二次。

昨日A股的表現見圖四,而熱點板塊是:房地產、零售,而市場情緒見有所上升(圖五)。

促成昨日零售股大升的原因之一是中央推出了:恢復和擴大消費20條措施。這20條,明天再講,但市場就有聲音謂這不就是「掏空國人錢包」、「透支需求」?

中央對市場這疑慮昨日3時就舉行新聞發布會,請國家發改委副主任李春臨、工信部消費品工業司司長何亞琼、商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒、文化和旅遊部產業發展司司長繆沐陽、市場監管總局執法稽查局局長況旭介紹恢復和擴大消費的措施有關情況並答記者問。筆者錄下各人名銜是想大家了解到中央的促消費政策應是有一套方案,看所涉的部門就知道。

記招上問答暫不一一錄下,只看兩個重點就知,要促消費,就要有錢,但錢從何來?

國家發改委:促消費政策不是所謂的「掏空錢包」、「透支需求」

國家發改委副主任李春臨31日在國務院政策例行吹風會上表示,居民消費是滿足居民美好生活願望的關鍵環節。許多領域,沒有消費就沒有居民生活質量的提升,居民不消費,很多願望、需求就得不到滿足。讓居民開心花錢、買到心儀的商品和服務,本身就是利民生的好事。促消費政策不是所謂的「掏空錢包」、「透支需求」,恰恰相反,促消費政策的出發點是幫助居民節約開支,買到物美價廉的商品,買到更有科技含量、更符合需求的新產品、新服務,避免不法「套路」、假冒偽劣等產品。政府施策更有效、更惠民,老百姓消費和福利就能同步得到提升。

國家發改委:推動居民收入增長與經濟增長基本同步,通過消費能力提升提高居民消費意願

國家發改委副主任李春臨31日在國務院政策例行吹風會上表示,我們將深入貫徹落實黨中央決策部署,聚焦重點、精準施策、激發活力,落實就業優先政策,加強困難群體就業兜底幫扶,堅持多勞多得,鼓勵勤勞致富,推動更多低收入群體邁入中等收入行列,完善按要素分配的政策制度,多渠道增加中低收入群眾要素收入,多渠道增加城鄉居民財產性收入,推動居民收入增長與經濟增長基本同步,通過消費能力提升,提高居民消費意願。

是黨八股,還是好策略?一兩個季度後便知曉。至於對今個升市,閣下信不信,自決。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)