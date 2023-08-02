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02/08/2023

一哥．一代宗師．一路走好

#朝陽貫一方 #一哥 #阿一鮑魚 #國際馳名 #楊貫一
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　　「阿一鮑魚」的一哥，可稱為一代宗師，前日(31日)安然辭世，享年90。願一哥一路走好。

 

　　很多人對一哥的認識是：

 

　　楊貫一，1932年於中山出生，十多歲隻身來港，憑著勤快好學，由初期的飯店小雜工，一步步晉升為酒樓部長。

 

　　1967年，決意到當時全港頂尖級的告羅士打酒樓做部長，嘗遍了人生的甘苦。

 

　　1974年，股市大跌，樓市也隨即崩塌，租金下瀉，楊貫一遂與友人合作創辦了「富臨飯店」，以乳鴿作招徠。艱苦經營數年後，開始著手研製鮑魚，生意明顯改善，「富臨」得以逐步脫離困境。

 

　　「阿一鮑魚」漸漸為人所賞識，後更跳出香港，在海內外贏得名聲。1985年，新加坡舉辦美食節，阿一與多位名廚組成香港代表團赴獅城示範廚藝。其後更獲邀前往北京，為當時的國家領導人鄧小平獻技。

 

　　「阿一鮑魚」於香港成名，重新加坡揚威海外，再由北京傳遍中國。香港旅遊協會、香港貿易發展局和其他機構紛紛邀請阿一前往世界各地獻技，爾後，楊貫一獲各地廚藝機構頒予大大小小的獎項，成為世界級御廚中的御廚，為國為港爭光。

 

一哥為國為港爭光

 

　　一哥的為國為港爭光，是有段古。

 

　　已故國寶級書法兼國學大師，為一哥提聯，擬就三副：「阿一鮑魚」、「國際馳名」、「為國爭光」。一哥揀了「為國爭光」，此聯曾掛在舊駱克道富臨梯間（圖一）。

 

 

　　阿一從個小工，怎做到鮑魚大師？

 

　　兩句：嚴於求己，不斷學習。

 

　　在做小工期間，一哥志在做部長，所以不斷學習做部長之儀，學英文、練字(要寫菜單)，亦戒煙、戒酒、戒賭、戒貪，這在五、六十年代的飲食業行頭，是個異類，但亦因他這樣嚴於求己，終被賞識，可以做到告羅士打酒樓的部長。一哥十分注重儀容，出樓面，必然是西裝革履，一哥言，尊重人客，先尊重自己。

 

　　樓面部長，又怎轉做廚房？原因是谷鬼氣，知恥近乎勇。

 

　　一哥在辭去樓面部長後，曾與人合作辦飯店，也是在駱克道，當時只以乳鴿招徠，生意淡薄。

 

　　一次他往銀行借錢給夥計出糧，回來時已經又累又餓，便跟廚師說：「我還未吃飯，很辛苦啊，給我炒一碟飯吧！」萬料不到廚師竟然一口拒絕：「你自己炒啦！」連自己的夥計都作反了！我拼死盡心為夥計著想，忍受旁人訕笑看扁，夥計不但沒有感動，反而往我身上狠狠踩一腳！我很憤怒，立即捲起衣袖走廚房，跟他比一比炒飯。才兩三下手勢，我已炒好兩碟，他才一碟飯上來，無話可說。我吃著自己親手炒的飯，心裏怪責上天為何不同情我、憐憫我？我氣得眼下都濕了。其他夥計見狀，以為是汗，問道：「你很熱吧？」那些並不是汗水，而是我的眼淚，我悲憤交加，委屈得滴出眼淚來。我把炒飯和淚水吞進肚子裏，突然奇怪了，為何我炒的飯這麼好吃的呢？我忽有所悟，我已不能走回頭，我無能力再次打工，更加不能再受氣了。若把事情倒轉來看的話，若我不親自拿起鑊鏟掌廚，到頭來必然要離開這一行。

 

　　就是夥計那一句「你自己炒啦！」，從此改變了我的一生。

 

　　要掌廚，煮乜？小菜利錢微薄，看到當時的貴價飯店都是煮鮑參翅肚，一哥便從這些貴價食材著手，鑽研煮鮑魚之道（圖二），圖中一哥穿上白廚師服，戴上勳章，是拍照用，真正工作是頂著大熱太陽，煮足幾天才成。

 

 

　　一哥有不少徒弟，一哥授徒，從不留一手，但求傳揚中華廚藝，但亦要求，不煙、不酒、不賭，故不少徒弟都叫一哥做「爹」，此中包括富嘉閣的基哥，現在富臨掌廚韜哥，和國內一些大廚，如麥廣帆（圖三）。

 

 

　　2008年，筆者找一哥作採訪，採訪下來，覺得可以成書，於是便擴大訪談範疇，寫就了《朝陽貫一方》一書（圖四、圖五）。

 

 

 

　　採訪寫《朝陽貫一方》這書最不能忘懷的，是與一哥回他故鄉尋故居，尋故友。在一哥故居地兜轉了兩天，終找到一哥故居及舊親友，最難忘的是：老人家見面先是茫然的表情，跟著是熱情握手、擁抱，再跟著是呼朋引友來相認，五、六十年互斷音信，不知生死，今始知大家安好，那種釋懷，是真不可以筆墨形容（圖六）。

 

 

　　其後一哥再找回其以前唸書的小學地，校前的榕樹今仍在（圖七），此樹頭不單是一哥被罰淋雨之地，也是他妹妹餓死之地，一哥對此樹凝視良久，吐言：「我今日煮鮑魚予客，但我妹卻是在此樹下餓死。」言畢，筆者無言以對。

 

 

　　《朝陽貫一方》書的最後兩句是：「人生苦短，做好本份就是了」。一哥一生敬業樂業，做足本份，願一哥一路走好。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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