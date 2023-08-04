  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

04/08/2023

美國也缺油？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國前國務卿基辛格曾說：誰控制了糧食，就控制了人類；誰控制了石油，就控制了所有國家。意味著：誰能控制能源，誰就能控制世界。美國很想控制世界，但在石油這問題上，卻做錯了許多，搞到內外沸騰，搞垮美國經濟事小，令全球經濟陪葬事大。

 

　　美國戰略石油儲備（SPR）少，拜登卻置國家安全於不顧。過去3個多月，為降通脹，他一直動用美國SPR以遏油價，但抽油後卻不及時回補。美國石油協會（API）上周公布的數據就顯示，美國所有油品的庫存量均減少，汽油價應聲急升至今年高位，批發價同步急升，汽油零售價勢將急升（圖一），不難預見，美國的經濟民生將受困。

 

 

不補SPR 政治先於戰略

 

　　API數據顯示，截至上周五（7月28日），美國原油庫存按周減少1540萬桶，遠超過市場預期減少的90萬桶；汽油庫存連降3星期，按周續減少168.2萬桶，減幅同樣超過市場預期；蒸餾油庫存則意外地也減少51.2萬桶，而庫欣原油庫存更是連減4周。總之，美國缺油。

 

　　可是，拜登不從「戰略」去考慮SPR，反而先以政治考慮。他不填補石油儲備，很大可能是估算，大選在即，只要捱到任期屆滿不出亂子，就交由下任政府再搞，今時「過咗海就神仙」，反正下屆自己能否連任也充滿著變數。

 

　　因此，即使拜登曾承諾會補回SPR，但全都是空頭支票（圖二）。原本美國能源部說會購買「巨額」600萬桶含硫原油，數量也只相當於SPR每兩周的消耗量，但3星期後，拜登政府又「縮沙」，指因預計油價續升，故撤回買油提案。其實，美國去年已從SPR中，動用了創紀錄的1.8億桶原油，即使真的買600萬桶，都是杯水車薪，做下門面工夫。

 

 

OPEC+減產　市場缺油

 

　　美國官員嘗試為買油「縮沙」的舉措解畫，說是根據「市場情況」來做決定。近幾星期，石油供應緊張確實導致全球油價升至每桶80美元以上，這不單是石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布減產所致，也因俄羅斯原油突破了西方國家禁運的上限，烏拉爾原油價躍升所致。拜登拖延，甚至不補回SPR，當有真正需要時，美國必將被迫以超高價買油，要捱貴油。

 

　　先說OPEC+減產。沙特阿拉伯宣布，從7月開始每天減產100萬桶石油，加上8個OPEC+國家在4月宣布減產後，預計未來幾個月，油價將續升。當石油在數周，甚至數天內，升逾100美元時，美儲局便會進一步加息。

 

俄油價破G7上限

 

　　俄羅斯同樣減少了原油出口。西方國家原本因俄烏戰爭而制裁俄羅斯，迫使俄以折扣價銷售原油，俄油遂轉輸往亞洲（圖三），其中印度在過去1年，已成為俄油的主要買家（圖四），但整體上，俄持續減少對國際市場的供應。截至7月30日的4個星期內，俄羅斯海運原油量跌至1月初以來的最低水平。俄4周平均原油發貨量每天減少15.4萬桶，至約210萬桶，較5月中的高位每天減少了90.5萬桶，也比俄油減產的基準月2月份減少了40萬桶（圖三）。

 

 

 

　　雖說印度是俄油主要買家，但相信未來印度買俄油會收收手。除因印度煉油廠有基礎設施限制等問題之外，印度也憂心若長期買俄油，會損害與中東油的供應關係。同時要顧及來自美國的壓力，因美制裁俄就是要打擊俄經濟，印不宜買俄油。

 

　　其實，不但印度不願買，俄羅斯又何嘗願賣？俄就沒想到印度會轉售油予「不友好」陣營嗎？在印不願買，俄不願賣的情況下，俄油對印度的供應量急跌（圖四），而對亞洲「未知國家」的供油量卻有所增加。俄油不流向美歐，也減少輸往以西方國家為主的市場，導致俄國烏拉爾原油平均價在7月份急升16.4%至每桶64.37美元，遠高於七國集團（G7）對俄羅斯油價設定的60美元上限。減低了不買俄油的制裁成效之餘，反增因油價而帶來的經濟壓力及困局。

 

　　美國缺油，油價又貴，拜登點算？繼續打SPR的主意？以拜登這個只顧眼前的大花筒（big spender）作風，先花盡美國財政部的錢，再先使未來「油」絕不出奇，但另一答案恐怕是距美國幾千里之外的敘利亞。

 

美在敘國搶油

 

　　美國2014年以反恐為名，出兵敘利亞；至2018年底，美國雖已宣布從敘利亞撤軍，但至今依然在敘國駐軍，為的是甚麼？敘利亞外交部資料顯示，美軍及其支持的武裝對敘國造成259億美元的直接損失，其中石油、天然氣和礦產被盜，損失達198億美元。

 

　　去年12月僅10餘天內，美軍及其保護下的反政府武裝就3次在敘利亞盜運石油資源，運往伊拉克。去年上半年，敘利亞石油產量便有八成以上遭美軍及其支持的武裝勢力掠奪。

 

　　英國前首席科學顧問金爵士（Sir David King）曾預言，20年前的美伊戰爭（2003至2010年）是新世紀首場爭奪資源的戰爭，當年美國出兵是為了搶奪能源。昨日伊拉克，今天敘利亞，命運不也相同？

 

　　搶歸搶，敘利亞的油產量是不足以支持美國這隻食油巨獸的。誰可想到，「缺油」會是本來油資源豐富的美國未來的噩夢？但現實就是如此。

 

　　油價難下，港股的「三桶油」有得諗。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk