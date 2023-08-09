惠譽(Fitch)在事前通知了美財政部後，把美國信用評級由「AAA」下調至「AA+」，因惠譽預期未來3年，美國財政將會惡化，美政府總體債務負擔將更沉重。市場關注美信用評級下調的利淡影響之際，巴菲特卻繼續買美國國債。眼見股市無大作為，投資者不如就跟股神買美債？

巴菲特日前表示，巴郡已分別買入100億(美元．下同)的美國債，但當被問到是買3個月期，還是6個月期短債時（圖一及二），他卻諱莫如深，只說：「有些事情人們不應該擔心。」即是不要問，只要信--跟他買？

答案是：巴菲特買的並非長期債，而是短期債，它最多就像6個月的定存賺息，甚至視之為「現金」也可，但若以為他買短債是看好美債，其實想錯了方向，投資者不要搞錯。

美財政仍要關注

那投資者要不要擔心美國財政？雖然美國早前已提升國債上限，暫時解除債務上限危機，但面對人口老化所導致的社保及醫保成本上升，及稅入可能減少，美國對其中期財政卻一籌莫展，仍靠借度日。

資料顯示，兩年後(2025年)，美債將佔美國GDP的118%，而其他AAA評級國家，例如德、澳、荷、新加坡等國佔比則不足四成(39.3%)。換言之，美債與GDP的佔比是其他一等評級的3倍！

此外，美國債利息負擔非常沉重。美財政總收入4.7萬億元，但是國債利息支出是1.3萬億元，佔28%。有分析認為，當一個國家債息支出超過收入20%時，便會由盛轉衰，而美國最近兩年財赤，也由去年的3.7%，勁升至今年的6.3%，赤字增幅高達76%！加上未來並沒有迹象可改善，美財政勢將持續惡化，大家認為投資者要不要擔心呢？

日央行改YCC政策

近日有人指「毫無預警的」不單是惠譽，日本央行比惠譽更早殺個市場措手不及。上月底，日央行也在被指為「毫無預警」下，改變了孳息曲綫控制(Yield Curve Control，YCC)政策：日本10年期債息仍維持在0.5%，而日央行會在0.5%至1%之間買債，但確保利率不會超過1%。

日央行解畫，這不是改變貨幣寬鬆政策，而是預防未來YCC產生的副作用。日央行相信，寬鬆的貨幣政策可確保日本出現溫和的通脹，帶動日本民眾的工資逐年往上升，從而帶動日本國內消費，讓失落了30年的日本經濟恢復過來。「未來」副作用未出現，但日本債、股就隨即波動。日本10年期國債息率曾升至0.65%，並創9年高位。

由於過去日本推行了多年超寬鬆貨幣政策，日債息長期偏低，甚至曾出現負利率，令套息交易盛行：借日圓平錢換美元、歐元或英鎊等，投資各國債股，總額超過3.6萬億億元。日債息升，可能會令投資者加快沽售海外資產，並班「資」回日，這便對環球股、債及滙市均造成衝擊，尤其是美債市場，而日央行宣布改變YCC政策當天，美股也由升轉跌。市場戲稱，日央行對美股的影響力比美聯儲局還要大。

美長債例不虛「發」

雖然美財政內憂，加上日央行改YCC政策外患，但也不會影響美財政部將繼續發行長期債券。自6月初債務上限開綠燈後，美國大量發行短期國債，但國債有比例限制，短債僅佔約20%，如比例太高，其利息支出恐會失控。今時短債發行量亦已接近上限，預計美國會開始增發中長期債6000億元，明年則增發是17000億元。

不過，美國「發」者自「發」，有沒有人捧場卻是另一回事。外國持有美債的比例，從2014年的33%，下降至今年的24%，10年來跌近10%，而持有美債的外國央行，包括中國、日本、英國等都持續沽美債，美長債滯銷，走勢真不妙。

對外滯銷，美國本地的機構又可有買家？美國的銀行買債，原本希望穩定收益，但2022至2023年，不少銀行卻因長債跌價，而致倒閉，矽谷銀行便是一例。因此，游說曾被蛇咬的銀行再大手買入長債這條草繩，實在難過登天。美債的最大買家似乎只有美聯儲局。美聯儲局今時還在「縮表」，並持續以每個月950億元的規模減債，但會有效嗎？

結構性通脹無倖免

美聯儲局一直以加息遏通脹，但全球通脹已成為結構性的長期困局。美國現遏通脹至3%，實是假象未來仍會升。因為美國號召「去中國化」，導致全球化合作破滅，也增加了生產成本。企業之前或只有中國一個生產基地、一條生產鏈，但「去中國化」後，便可能要在美、日、歐洲分別設廠，成本怎不會上升？而這些新增成本又怎不會在產品價格，即物價上反映出來？

美國10年期債息自80年代中開始呈下降趨勢，但至2020年卻觸底回升，並突破了下降趨勢轉向上5%（圖三）。不過，今時買美債，賺息容易賺價難，要財、息兼收並不容易，帳面隨時會蝕。此外，全球通脹已成趨勢，如美聯儲局執意要以高息遏通脹，除非「冧市」或出現類似金融海嘯等危機，否則美聯儲局將長期維持高息環境，投資者便無運行。

但美國債息不高，又如何可以吸引好「息」之徒將資金泊於美債？當美債息高企是為求資金買其債時，美債息已淪為政治上的招財工具，信用不佳者要借貸，是否應付多些息？故求美息會回下是緣木求魚，因為美債和美元信用已不再，到穆迪也降美債評級時，美債、美元喪鐘便會敲響。跟巴菲特的買美債法，可，但看清楚巴菲特是買哪些年期的美債，是買「拍散拖」般短債，而不是買「白頭老」的長債。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



