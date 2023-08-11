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11/08/2023

CPI：中國蘋果美國橙

#(CPI #消費者物價指數 #美國 #生產物價指數 #PPI #中國
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　　美國公布7月份消費者物價指數(CPI)為3.2%，而中國7月份的CPI則按年下降0.3%，加上中國的生產物價指數(PPI)亦按年跌4.4%，有分析便認為，中國通脹低至負數是通縮的迹象，反映經濟不好，但類似觀點有待商榷。

 

 

　　中、美的CPI就像蘋果和橙，實不可完全比較，筆者已屢次撰文討論，一國經濟的好壞不宜看單一數據，例如CPI，中國如是，美國亦如是。至於美國的通脹是否靠加息便可遏下來，答案是「不可」，美聯儲局一直刻意「捉錯用神」。

 

　　表面上，中國7月份的CPI錄得自2021年1月以來最低的水平，而7月的PPI更是連續第十個月下跌，也是自2020年11月以來CPI與PPI兩個數據同告下跌，有人就說中國正瀕通縮。這種以過去西方經濟標準，量今時中國經濟表現，並非首次。

 

中美CPI組成有分別

 

　　曾幾何時，後疫情時代、疫情退卻之初，全球主要經濟體的通脹相繼飆高，美通脹更一度飆至9.1%。去年1月，美國CPI仍報7.5%，而中國CPI則回落至0.9%，並持續低迷。中、美CPI有如此大的差別，實因中美CPI的組成及回應經濟民生的政策有別。

 

　　美國的能源相關和食品(21%，主要為能源)，以及核心CPI(CCPI)中的住屋，佔CCPI 42%（圖一），是美國CPI兩大主要項目，近年這兩項的升幅最大。有別於美國，中國CPI中與能源直接相關項目佔比較小，反而食品及煙酒佔比最大（圖二），其中的豬肉價格（圖三）更是影響CPI的重要因素。

 

 

 

 

　　中國之前肉價一度急升，民間遂戲稱「二師兄(即豬八戒，指肉價貴)打劫了中國的GDP」，可見肉價在普羅民眾的心目中，對一般經濟民生的影響力。自此以後，國家更重視穩定豬肉的市場供需及價格，並想方設法，努力養豬，中國最新的CPI低見負數，相信也是國家打壓好吃懶做、愛說是非的「二師兄」日子有功吧！

 

　　豬肉再加上「服務」等價格回落，也有助壓低CPI水平。雖然「住屋」在中國CPI中的比重也不小，但在「房住不炒」的前提下，價格變動非常小，影響便顯得微不足道。

 

應對民生　政策各異

 

　　不像美國的GDP有78%來自消費、服務，中國暫時還不是消費型經濟，CPI仍以「(糧)食、住、行」為主(比重共逾7成)：肉價對中國CPI重要，政府就支援豬農發展，以增豬肉供應，穩定肉價；樓價被炒起，便「提醒」市場，中央有房住不炒的原則。中國以保民生和生產為優先，消費便受到需求下降所影響。此外，內地在用電、天然氣等能源價格方面都有嚴格限制，也影響了中國CPI(通脹率)的升跌。

 

　　反觀美國，疫前疫後一直沿用印鈔、提高債務上限；再印鈔，賣債、付息這個套路，在向民眾派錢的措施刺激下，美國人的收入迅速修復，帶動商品消費反彈，而且更勝疫前。

 

　　因此，如有人認為，中國CPI跌主要源於內需低迷，可能未看到「二師兄」的因素。有基金公司的策略師更指出，從中國的CCPI按年升0.8%，創年初以來新高，加上「服務」保持穩健，按年升1.2%來看，核心通脹將向好並持續加速，中國即使真的出現通縮，也會短暫。

 

高基數效應　CPI跌

 

　　中國7月份CPI跌也受上年高基數效應的影響。CPI的升跌是與去年同月對比，如果某物價於去年勁升，今年再勁升的可能性就變小。A物去年由100元升至200元，增幅便是100%；今年就算價再升100元，在高基數效應下，今年的增幅只為50%而已。當高基數效應逐步減退，CPI可望回升，何況中央已宣布未來幾個季度，將推出多項刺激措施，相信通脹亦將再提速。

 

　　市場有人憂慮中國通縮，有人則擔心美國通脹數據，促使美儲局9月續加息。筆者重申：對抗通脹，不靠加息，因加息只對金融產品有效果，而美國之前的通脹最主要源自去全球化(去中國化)，導致供應鏈斷裂，那是由疫情、中美爭拗、俄烏戰爭等外圍因素，造成貨品積壓港口、缺運所致，貨運不暢通，市場缺貨，物價怎不會升？見附表。

 

 

內外交侵　美通脹再漲？

 

　　直至2022年11月，美國港壓得紓，貨暢其流，物價便趨下。不過，美國通脹於2021年7月起步升（圖四），1年後變成高基數，即使其後物價不再升，但CPI仍會持續高企，加上貿易制裁令貨品變得比以前稀有，筆者預期，今年11月美通脹將回升。

 

 

　　美國最大的運輸物流公司Yellow旗下貨車司機日前發動罷工，令到美國境內物流供應鏈出現斷裂的變數。若境內或海外的貨品及物資不能及時供應市場，正是內憂外患，美聯儲局加息又可遏由此而來的通脹嗎？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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