環對球投資者企盼的美7月消費物價指數(CPI)於港上周四(10日)公布了，一如市場預期，是續下跌了，但下跌幅度未如預期之多，但市場仍以美儲局9月將難加息視之，果如是？

美去年6月CPI(於7月公布)，報9.1%，當時筆者有文，CPI可能已頂了。結果CPI 9.1%，果真是頂，但美聯儲局並沒有對加息收手，仍是月月加，這使到筆者不得不考慮，美聯儲局今次啟動加息潮，目的不是遏通脹，而是藉美國相對高息，而去誘使環球資金流向美國，目的是匯天下之財去買美債。若筆者這估測是真的話，則美聯儲局是不會理會美通脹是否回落，而硬將美息托在目前的高水平。

稱目前美息是處高水平，並非亂講，而是美息確高。經濟理論，只要息在通脹上2%至2.5%，便已可把通脹遏下來。今時美通脹是3.2%，而美儲局息已是5%至5.25%，息已高於通脹2%，息是已高得足可遏通脹，但美聯儲局長鮑威爾仍信誓旦旦不排除仍加息。

除了美息已高於美通脹2%上外，亦可見到上周美新申領失業救濟人數回升上24.8萬人（圖一），其中以俄亥俄州(Ohio)、加州(California)及德州(Texas)的新申領失業救濟者特多（圖二），此中或許有紀錄上的錯誤，但錯也不會錯得這麼離譜的。

美政府對持續申領失業救濟人數也是有個季節性調整的，高盛也作了個相若的調整，但美政府調整後的數據是見於今年4月許回下，但高盛的則調來調去，仍是見上升（圖三）。美聯儲局數據與市場數據有差異也不單見於這數月的申領失業救濟人數上，就算是在新增職位上也有大差異，至於閣下選擇信乜，由你。

美國有個領先指標Leading Economic Index，由獨立的美國經濟諮商局作統計，其近月指標是下，從趨勢看，未來兩三個月均仍是朝下（圖四），重要的是，有個權威的唯一個可以，決定美國經濟是衰退還是擴張的機構，美國全國經濟研究所(NBER)，在決定美國經濟興衰時，是幾乎以諮商局的領先經濟指標來定美國是否陷入衰退者（圖四的灰色區），今時美國的領先指標已在零下，是陷入衰退了，但仍未可稱之為衰退，是因為NBER未發話，不過從圖四所見，不過NBER發話美經濟興衰，都是在事後發話的，尤其是衰退未過，怎能定出衰退期呢？NBER是不會先以衰退已啟，但又未見衰退已至時，就發話的，美經濟今時已陷衰退是明顯的（圖五），諮商局所統計的經濟領先指標，是用上三個金融指標，七個非金融指標來造成的（圖六）。由於讀者大多不是搞經濟的，也不用細意跟進其中細節，只用信。美國經濟領先指標已啟示今時美經濟已出現衰退迹象，已不用等到NBER的事後蓋棺定論的。

按理，美聯儲局是不會不知道諮商局這個經濟領指標的存在。亦無從質疑今時美經濟已有衰退跡象，理論上，是不可能再勇於加息的。如美聯儲局仍要堅執在衰退迹象已現的情況下仍加息，則美聯儲局加息之意圖就可能是在經濟/通脹考量之外，而是有其政治性。一碰上這個，則任何以CPI，就業數據等等的經濟方面去討論美息應加否都是徒然的。

會如何？日後有分曉，但在分曉未來前，應是炒美停加息以至減息過分了點時，就應收一收手，一方面是免搭錯車。另方面，如衰退真來了，公司業績是會受壓的，股市好極亦有限了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



