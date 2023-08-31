巴菲特：賺錢就是這麼簡單

昨(30日)市略跌，散戶可照跟好友繼續買貨，博其彈成「N日升」？在此心大心細之時，尤其是正準備日後退休財務的投資者，不妨向「股神」問卜。

股神巴菲特早前接受CNBC訪問，分享了退休儲蓄的「蹺妙」，就是持續買入標普500指數的基金：「無論市況好壞，都要堅持買入，尤其是市差不好的時候。」

巴菲特覺得這最簡單不過。他認為標普500是美國500大的傑出企業，「美國企業長期表現出色，這會反映在投資領域上。」他又說買股致富的秘訣並不在於選對公司，何況大部分人都不能做到，而買入標普500指數基金，並長期持有，便是以非常、非常低的成本獲利（圖一）。

不過，巴菲特提醒投資者須留意基金管理費：「即使回報率有7%或8%，哪怕是要付1%管理費，也會影響實際回報。」如果不買標普指數基金，仿巴菲特做法，買本地的指數基金，例如盈富基金(02800)又如何？看看盈富多年來的表現，便可知它能否令你滿意（圖二）。

煙頭買股法

那麼，買本地藍籌如何？如果不幸買了近日那些「傷杰」股中任何一隻，就……因此，雖然巴菲特說很多人都不能選對公司，但似乎還是精心挑選公司較為上算。他也曾提過，不宜再用「煙頭(Cigar Butt)買股法」來挑公司。

所謂「煙頭買股法」是巴菲特的師父格雷厄姆(Benjamin Graham)早於1949至1950年間教他的。格雷厄姆強調要以數據、量化為基礎(quantitative basis)，買價低而有價值(即「抵買」)的股票。

用這方法買股票，巴菲特形容，就像在街邊四處找一些外觀難看、濕漉漉的煙頭，哪怕煙頭短得只剩一口，也要爭取抽最後一口！雖然噁心，但它是免費的(就如那些抵買得像免費的股一樣)，然後找另一截煙頭，再抽一口……。他後來發現，這樣買股並不能賺大錢。因此，他建議投資者，寧願以合理的價錢(fair price)去買優質企業(wonderful company)的股票，也不要以好價錢(wonderful price)去買質素一般的公司(fair company)。

尋內在價值

巴菲特說的「fair」或「wonderful」涉及「價值投資法」中「內在價值」的概念(見下文)。在巴菲特眼中，內在價值是個數字，憑它可預測從現在到「審判日」(埋單計數的期限)，那間公司(股票)將給你的所有現金。買股票、債券，賺錢是目標，巴菲特說債券會顯示現金流，例如投資者會在甚麼時候收到利息，在甚麼時候取回本金等，但股票卻不會顯示，故他十分強調，買股的前提是不要令自己輸錢。

巴菲特指股票分析員會把股票變成債券，從而計算股票未來所得到的回報。若可口可樂(NYSE:KO)今天值2600多億美元，那是預視未來200年至300年內，它可為投資者提供的價值，時間愈久，折讓愈沒有太大分別。他建議投資者要想，自己買的股會給你多少現金？

分析股價走勢，我們會看成交量、股價圖如何等，巴菲特則認為，股票將給你多少現金才最實際。農場、樓、石油或任何一項金融資產，今天雖令你花了不少現金，但日後它會讓你賺更多現金。問題是：一、股票日後可讓你取回多少現金；二、你甚麼時候能夠取回，以及三、你多大信心能夠取回現金。

巴菲特自言，他買的往往是整家企業而不是企業的一小部分，他會問自己：我從企業可得到甚麼，以及何時得到甚麼，並確保公司繼續營運，以賺取更高的回報。巴菲特以巴郡(NYSE:BRK)為例，指隨著它持有的公司價值增長，它的價值就會愈高，股東回報也愈大。

不熟不「買」

不少人都知道，巴菲特有個「不熟不買」的原則，他說買股，不懂便不買，例如之前的科網股。他說只會投資於自己懂得的事情上，才會賺錢，他要預視到，10年、20年後，他投資企業的經營環境及情況，例如它們會做甚麼業務、它可能會變得如何等。

不過，巴菲特卻於2016年第一季，透過巴郡，買入了第一批蘋果(Apple, AAPL)股票，並於2018年繼續增持。繼2020年沽出部分股票後，去年他又再買。截至去年中，蘋果已佔巴郡股票組合中逾四成，佔巴郡市值的22.5%，並使巴郡成為蘋果第三大股東。買股何曾有「絕不」？

巴菲特除了對自己挑選的股很有信心之外，還向投資者強調要有耐性，長期持股：「我從不預測股市升跌，也不設止蝕位，我只看10年之後……如果你不想持有一隻股票10年，那你連一分鐘都不要持有它。」可樂、吉列(Gillette)、華盛頓郵報(Washington Post)等都是他長期持股的好例子。他曾說除非企業犯上大錯，否則都不會沽出，又說即使有人出3倍價，買時思糖果(See's Candies)、水牛城新聞(Baffalo News)等，他也不會沽售。

股神業績傳奇難以複製，但他的投資智慧，特別是這一條就很可能適合今時的港股散戶：投資不要基於情感，而是建基於事實。升市不但會令投資者興奮，也往往會令他們用「倒後鏡」去看事情，例如過去買的股讓他們賺錢，便會令他們相信那間公司將會繼續賺錢；又或者，連鄰居那樣蠢的人也能夠從炒股中賺錢，何況「聰明」如自己呢？

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計內在價值3法

股票內在價值可反映公司的財務狀況、盈利前景及其他影響公司經營等因素所真正代表的價值。計算股票的內在價值有許多方法，但都是以未來的收入折成現值來計算，同一間公司的內在價值在不同的計法中，可以有很大差別。

評量內在價值一般有3種方法：

一、市盈率(PE)法--這是最普遍的方法，高於股市平均市盈率的股票，其價值就被高估；相反，價值就被低估。

二、資產估值法--這是把公司的資產扣除負債，然後除以總股本，得出的每股價值。如果股票現價小於這個價值，它便被低估；相反，價值就被高估。

三、銷售收入法--這是以上市公司的年銷售收入除以股票總市值，如果大於1，該股票價值被低估；否則，價值就被高估。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





