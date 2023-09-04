  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

04/09/2023

唉！明知假都炒？

#就業數據 #美國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　上周五(1日)，筆者文沒有談造假的美就業數據，今日(4日)講。筆者於去年12月8日已有文指出美就業數據造假（圖一），但市場仍煞有介事地每月都把這個造假的就業數據當真來炒。

 

(Shutterstock)

 

 

　　到3月6日，筆者為文：《假可成真？》（圖二），文中有謂：

 

 

誤差：270 萬職位？

 

　　直至去年11月，機構調查和家庭調查之間的數據差距更達270萬個職位！數據有誤，至去年12月才獲一個區域儲局--費城聯儲局側面證實了。當時費城儲局公布了一份比美國勞工統計局(BLS)「更全面、更準確」的就業估計，指出那段期間只增加了約1萬個職位，而不是各州估計的總和--逾110萬個(112.15萬個)職位！而美國最新就業統計(CES)也估計在那段期間，淨增長逾100萬個職位！眾多調查，信哪個好？所謂孤證不立，要看事實。

 

事實一：JOLTS 數據不妥

 

　　瑞銀(UBS)數據顯示，自去年第二季起，美國職位空缺已有下降趨勢，但美國官方的空缺及勞工變動調查(Job Openings and Labor Turnover Survey，JOLTS)卻未有下降。數據既與事實不符，又有刻意誇大空缺數量之嫌。

 

事實二：官方數據與事實不符

 

　　美國最新的勞工數據顯示，去年12月份有1100萬個職位空缺及570萬失業人口，工資有上調壓力。因為每個失業者會有近2個(1.92個)職位空缺供選擇，公司要成功搶到合適人才，人工、待遇便要有競爭力。

 

　　《華爾街日報》編輯Hilsenrath，他一直是美政府的代言人，卻引述了兩家大型在綫招聘公司ZipRecruiter和Recruit Holdings的數據，指出職位空缺數量減少的幅度，超過了勞工部公布的職位空缺的下降幅度。果然是假的真不了。

 

事實三：裁員人數有誤

 

　　美媒Zerohedge從美國政府發予各大州份的《勞工調整及再培訓通知》(Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN)中，發現企業裁員人數並不如官方公布的樂觀。

 

事實四：首季科企裁員勁

 

　　美國勞工統計局上月報告稱，隨著餐館、醫院、療養院和託兒中心的職位增加，1月份的招聘人數激增，抵銷了亞馬遜、微軟公司等科企的裁員人數。不過，據layoffs.fyi資料顯示，第一季度科企裁員已創歷史新高。

 

　　想知道實際就業情況，最好問問招聘公司，他們會看到打工仔求職有多難。ZipRecruiter的CEO就指出，求職者不斷激增。因職位減少了，求職者便需要更長的時間，才可找到工作；Recruit Holdings的CEO則說，即使勞動力短缺，但許多行業僱主的招聘意慾下降，因美國有經濟衰退風險，僱主招聘，變得愈來愈謹慎。

 

破產：海嘯以來之最

 

　　以上只描述了就業市場中，勞工(即打工仔)的部分，但私人機構(即老闆們)的情況又如何？可能更令人憂慮。今年1月，美國已有20家負債超過5,000萬美元的公司申請破產，而公司申請破產之數比13年來任何一年的1月份都要多。

 

　　彭博數據顯示，截至2月底，美國最少有39家大公司申請破產，行業涵蓋製藥、新冠檢測棒製造、節日零售、床褥製造等行業，而破產申請數量增速之快，也是自金融海嘯以來之最。正是：皮之不存，毛將焉附？公司破產、倒閉，老闆生意做不下去，打工仔還有甚麼工可打？

 

　　美聯儲局側重看就業數據，指美國內經濟表現還不錯。誰知有意或無意，就業數據與經濟現實有大段距離，但鮑威爾仍口硬加息。還想沿一條錯的路，繼續走下去？何時醜婦見家翁，是硬加息至爆煲時！

 

　　到3月8日，筆者再引摩通之分析：《摩通都話美數據假》（圖三）。

 

 

　　但市場仍一樣將假數據當真來炒，筆者認真谷氣，於8月8日為文：《好到你唔信和慘得過你信》（圖四）。文中主要提出，美國勞工部知道再假不了，便將過往的強勁就業增長數據修訂下調（圖五及圖六）。

 

 

 

 

　　見到啦！我今時坦白(因為再呃不下去了)洗底，日後可以再假過嘛！

 

　　美聯儲局的加減息話是看數據，又一直以來謂就業好，可以續加息。好嘞，今時美勞工部話我呃你噃，美聯儲局點好？加息？減息？唔加唔減，死不認錯，死攬假數據？

 

　　必然的，因為加息是有政治目的，要吸引全球資金流美去買美債嘛！再加息啦！看美國的中小型銀行點死，矽谷銀行有辦你見啦！

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#就業數據 #美國經濟

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk