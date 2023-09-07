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07/09/2023

估你唔到

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　　近日有不少估你唔到的事，且談談。

 

　　(1)瑞幸賣醬香咖啡

 

　　瑞幸(LKNCY.US)在國內賣咖啡，與星巴克搶市場，但不久瑞幸被對沖基金揭帳目造假，股價由天堂跌落地獄，在美國ADR價跌至一美元下。但估唔到近日瑞幸股價回升上30美元上，怎做到？

 

　　你估唔到，瑞幸應是偷了香港鴛鴦這條蹺，將咖啡溝奶茶。這是香港獨有的，原因簡單，港人較多嗜奶茶，較少嗜咖啡，咖啡加了奶茶，就合了顧客的口味，賣得出了。

 

　　同樣，月餅一直是以傳統形式賣了上百年，但近年就將陳皮加入月餅內，加的不是一、二年的陳皮，而是號稱八十年的陳皮。話之是不是真的八十年陳皮，但這個陳皮月餅賣價就拋開了傳統月餅好幾條街。

 

　　中國人口14億人，人人口味各不同，只要有10%的人有某個口味，已是1.4億的市場，乜貨都可以支撑到。不似美國的三、四億人市場，10%人的市場，也只是三、四千萬人的市場能撑起多大的銷售量，有數計。

 

　　瑞幸可能在這個細分市場上想通了，先是推出椰香咖啡，椰子加咖啡一如椰子雪糕加凍咖啡，OK不？

 

咖啡加茅台　首日賣億元

 

　　之不過今次推出醬香咖啡，就真是認真估佢唔到。醬香味是來自合作夥伴茅台酒，茅台是貴價品，加了相對平價咖啡，怎也應賣貴過普通的咖啡。不過今次初推廣，連同用上優惠券，竟只賣十九個人仔，平過三十多個人仔的星巴克咖啡。由於咖啡加入了茅台，首日賣出一億人仔。瑞幸沿著這個「溝」路前進，30美元的瑞幸，不可能是止步價，至於會升上多少？大家估好了。

 

　　瑞幸這個「溝」的變身，在飲食界不是估不到，是叫做Fusion。中國人口多，市場大，顧客口味可以多樣化，起碼中國就有八大菜系，口味、烹飪手法各不同。這對股票投資者有何啟示？

 

　　要估下，上市的飲食股，有沒有推出可賣得火紅的新菜系或有效的配餐系統。民以食為天，14億人的市場，是值得投資者多點考慮的。

 

　　(2)阿爺救內房

 

　　大家可估到阿爺會咁救法？這個要較多篇幅，下周一(11日)談。

 

　　(3)華為推出Mate 60

 

　　這個近日多人談了，但有一個範疇少人談，明天(8日)談。

 

　　(4)騰訊(00700)今天成主談

 

為甚麼騰訊今天會成主談？

 

　　騰訊文檔2023年度新品發布會將於9月7日11:30舉行，屆時將分享騰訊文檔發展方向並發布全新產品。此外，騰訊全球數字生態大會也將於9月7日同步開啟。

 

　　騰訊昨天先晒冷：聊天機器人(混元大模型？)的自問自答，見圖。

 

 

　　IT之家附騰訊文檔2023年度新品發布會議程：

 

　　11:30-11:35開場，騰訊文檔專場議程介紹；

 

　　11:35-11:50，「雲智一體，協創未來」主題演講；

 

　　11:50-12:15，騰訊文檔2023年度新品發布；

 

　　12:15-12:20，結束，騰訊文檔企業版視頻介紹。

 

　　你估唔估到筆者可能失業嗎？因為騰訊的聊天機器人可以寫得好過筆者囉。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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