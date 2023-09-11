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11/09/2023

9月市道

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　　在9月份投資市場最關注的，是鮑威爾會加息嗎？

 

　　鮑威爾一直話，加息與否，要看數據，以下就給些數據看。

 

　　1. 美領先經濟指標謂美經濟會衰退。

 

　　8月14日，筆者有文：「圖說美加息」文中有謂：

 

　　美國有個領先指標Leading Economic Index，由獨立的美國經濟諮商局作統計，其近月指標是下，從趨勢看，未來兩三個月均仍是朝下（圖一），重要的是，有個權威的唯一個可以，決定美國經濟是衰退還是擴張的機構，美國全國經濟研究所(NBER)，在決定美國經濟興衰時，是幾乎以諮商局的領先經濟指標來定美國是否陷入衰退者（圖一的灰色區），今時美國的領先指標已在零下，是陷入衰退了，但仍未可稱之為衰退，是因為NBER未發話，不過NBER發話美經濟興衰，都是在事後發話的，尤其是衰退未過，怎能定出衰退期呢？NBER是不會先以衰退已啟，但又未見衰退已至時，就發話的，不過從圖二所見，美經濟今時已陷衰退是明顯的，諮商局所統計的經濟領先指標，是用上三個金融指標，七個非金融指標來造成的（圖三）。由於讀者大多不是搞經濟的，也不用細意跟進其中細節，只用信。美國經濟領先指標已啟示今時美經濟已出現衰退迹象，已不用等到NBER的事後蓋棺定論的。

 

 

 

 

　　按理，美聯儲局是不會不知道諮商局這個經濟領先指標的存在。亦無從質疑今時美經濟已有衰退迹象，理論上，是不可能再勇於加息的。如美聯儲局仍要堅執在衰退迹象已現的情況下仍加息，則美聯儲局加息之意圖就可能是在經濟/通脹考量之外，而是有其政治性。一碰上這個，則任何以CPI、就業數據等等的經濟方面去討論美息應加否都是徒然的。

 

　　2. 美聯儲局自己的經濟調查「褐皮書」(Beige Book)謂美經濟在放緩。

 

　　9月初美聯儲局「褐皮書」指出，勞動力市場降溫及通脹放緩。

 

　　差不多所有地區的企業預期工資增長將近期廣泛放緩，12家地區美聯儲局反映愈來愈多家庭用盡疫情間累積的儲蓄，只能轉向借貸度日，和有迹象顯示愈來愈多家庭還債有困難。

 

　　美股研究公司Yardeni Research的Edward Yardeni表示，美股在9月會面臨賣壓。

 

　　不少人認為10月有股災，但股災不是年年有，但每年9月是美股表現最差的一個月，自1928年以來，55%的9月都如是差。

 

　　CRFA Research的統計顯示，自1945年以來，標普500指數9月平均回報率是負0.73%，是一年中表現最差月份。

 

　　對今年9月股市，Yardeni列出幾項利淡因素。近期油價升，如果加速了美通脹上升，市場會估美聯儲局要加息。

 

　　今周三(13日)美國公布CPI數據，是跌還是回升，已會帶動市場情緒。

 

　　美國汽車工人聯合會(UAW)正與通用、福特、Stellantis開展勞資商談，如破局，會罷工，定會影響美經濟增長，但又會因汽車產量少了，而帶來車價上升，增加了美經濟陷入滯脹的風險。

 

　　華為推出有競爭力的Mate 60 Pro，阿爺指令政府官員不得上班用iPhone，國企亦謂會跟從，兩者都會削弱蘋果在華銷量，蘋果股價近日受壓。

 

　　科大訊飛謂會連同華為，開發AI(人工智能)芯片，效能媲美英偉達(Nvidia；美：NVDA)的A100，英偉達股價近日亦見受壓，英偉達創辦人亦見高位出貨。

 

　　光蘋果(美：AAPL)與英偉達的股價下跌，已在近日拖低了納指表現（圖四至七）。

 

 

 

 

 

　　在A股方面也有壞消息，白宮被華為的Mate 60 Pro打臉，一定會狂報復，會祭出發癲的制裁，這些制裁遲早會來，因為美國不接受中國的崛起。但中國崛起就是要改善人民生活水平，不能美國人吃牛排，中國人要吃豬糠，為求打殘中國，美國一定會挖空心思，打擊中國的科技發展，中國的出口市場，外國人往中國的投資等等。

 

　　為應對美國在華的禁投資，高瓴資本於日前宣布，會成立個逾千億基金，去吸納價低殘的中資股。所以：

 

　　1. 在美的中概股，在華為Mate 60 Pro發布後，回港作第二以至第一上市會多。

 

　　2. 投資者，可以留意高瓴日後買乜股就跟之哉，有「高」人「領」跑，點都有兩飯一茶啩。如果你想領跑過高瓴，就看有
哪些實業股(嗱，是實業股)市盈率在7倍之下，而派息有6厘者，就算高瓴唔領，都可吼。

 

　　9月及之後，趁中港美股市都回下，趁美資出貨，在11月7日前後(即起碼貝萊德出清其在中國投資時，就揸番啲中概股，點解要偏向「苦」山行？你睇下中移動(00941)被特朗普叫沽，低見40多元時，如當時偏向「苦」山行，今時都執咗50%啦！

 

　　感謝特朗普，感謝美國佬打壓，因為我揸咗中移動！！！

 

　　9月7日，貝萊德(BlackRock)公布會於2023年11月7日關閉其中國靈活股票基金(China Flexible Equity Fund)今時其資產約2,230萬美元，要關閉的原因是「缺乏新的投資者興趣」是乎？

 

　　8月9日，拜登簽署了一項行政命令，限制美國資金在未來對中國某些科技行業的投資。在7月底，眾議院中共特別委員會指摘貝萊德投資中國公司損害美國利益，要被調查，如此一來，貝萊德便不尋求發展中國市場，而是關閉其在中國的投資了。

 

　　這個不許投資中國，會涉及多少美資沽盤？據彭博數據，美國共同基金和ETF投資於中國股票和債券近2940億美元。

 

　　禁美資在中國投資，不是始於拜登，而是始於特朗普，他曾指令美資不許投資於中移動、聯通(00762)、中電信(00728)等。

 

　　美國已經凍結過，充公過一些他們認為對美國會構成威脅的人士、國家在美國或美國長臂管轄地區下的資產，唔好畀我估死，美國發窮惡，會向一些在美的華裔資產採凍結、充公，信不信由你。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

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