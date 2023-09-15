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15/09/2023

美CPI的半杯水

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　　美國日前公布了8月CPI，華爾街覺得今次通脹數據還是陰陽怪氣，當它「半杯水」看。不過，CPI是趨空的半杯，抑或是趨滿的半杯？依筆者看，恐怕還是後者。這個觀點，在昨(14日)文已提出過了。

 

　　美國上月CPI按年升幅3.7%，不但高於7月的3.2%，也較市場預期的3.6%高出0.1%，而且連升兩個月並加快（圖一）；按月則升0.6%，符合預期，卻創逾1年來最大升幅。這是趨滿的半杯。

 

 

　　不過，若看撇除了食品及能源項目的核心CPI，似乎又是另一景象：美國8月核心CPI按年升幅放緩至4.3%，不但符合預期，也是近兩年來最小升幅；按月則升0.3%，稍高於預期，是為趨空的半杯。

 

美通脹繫於中國貨

 

　　1980年代之前，美國的CPI一直只反映自己國內的生產消費需求；至80年代以後，CPI元素便從美國當地的、本土生產，擴展至地區性的，乃至全球性的。更直接的說，美國的CPI變成受中國的經濟活動，主要是受中國出口貨價的影響。

 

　　1993年，美聯儲局時任主席格蘭斯班卻看不到中國貨的因素，而只看大宗商品價格升，便要消滅通脹於「萌芽狀態」，於是接連加了多次息，其中兩次更加息半厘，共加了3厘半。最後美國通脹沒有再升，並一直跌至年前，但這不是格老加息的功勞，而是自當年起，有大量廉宜的中國貨源源不絕，供銷美國所致。

 

　　單以民生衣食住行的「衣」為例，美國人愛穿牛仔褲，牛仔布主要原材料是棉花。棉花屬大宗商品，要著褲，最終必會推高棉花價，即商品指數，但中國由於工資、能源、土地等生產成本價廉，棉花需求雖沒減少，但褲價就平了，因此中國貨價將影響到美國通脹。鮑威爾遏通脹而不考慮中美貿易，是眼盲還是刻意心盲？

 

三藩市聯儲局：通脹3因素

 

　　美國自93年開始遏通脹，大致得心應手；直至疫情前約2%水平反彈至今，這30年間，美CPI通脹成因發生了不少變化。根據美國三藩市聯儲局的分析，造成通脹的驅動因素有：一、需求；二、供應，以及三、其他因素。

 

　　人類對基本生活的需求其實相對穩定且恒久，「衣」穿兩條褲；「食」吃兩碗飯，只要人類的生活方式沒有太大改變，市場需求便會相對穩定；當生活方式轉變了，消費者對不同產品的需求才會驟增或減，即使是最近華為、蘋果手機之爭，市場實際需求並沒有太大改變，只是華為與蘋果市場佔比變化而已（圖二紅色區）！

 

 

供應鏈斷裂導致通脹

 

　　再說通脹由供應驅動一事。市場供應增不會推高通脹，反而供應少就會令價格上升。疫情期間，美通脹受此影響特別明顯。中國因疫情封城，影響了出口美國的貨品供應，而中國商品輸美的供應鏈斷裂，便導致市場貨品稀缺，物價怎會不升？另一方面，美商見市場缺貨，同時亦增訂貨，加大了單量。這令筆者記起多年前做電子錶廠經驗。

 

　　當年做廠，如筆者接了1000隻錶的定單，而又感到市場會缺零件，便會向上游不同的供應商，加大零件定單量，例如會分別向A、B、C供應商要求加大供貨量，那是預算萬一個別供應商交不到貨，還有另外兩間補上。

 

　　這就與疫情前後，美商訂貨情況相似。洛杉磯貨櫃碼頭疫後出現「港壓」，入口貨積壓未及應市，故在大批進口貨未交付之前，美國物價續升，但這情況不會長久，當貨物正常交付、應市，定單便會收縮，物價亦會平順。

 

　　同樣情況，俄烏去年2、3月爆發戰爭，不少廠家怕缺貨，便急增單，但這個搶購通常維持不到3個月，暴增定單增量至同年6月便會告一段落。所以當去年6月美國CPI升上9.1%，筆者便謂見頂（圖三），乃是以根據當年做廠的經驗去看美通脹問題。

 

 

　　不過，今時美國面對的通脹，主因恐怕還有三藩市聯儲局所說的「其他因素」。其他因素可包括天災，例如水災、旱災，往往會影響肉類價格，但影響短暫，而油價和罷工就可能更加「致命」。

 

　　油價升不單影響美國車主，更加重能源成本，例如電力及運輸等生產成本，影響美國商品的生產。筆者認為，美國的核心CPI剔除食物及能源項目是自欺欺人的做法。當你要看醫生，醫院、診所不用燃油所發的電嗎？麵包舖、餐廳、家中取暖等，都不用到燃油嗎（圖四）？

 

 

　　早前拜登動用了戰略石油儲備，已被沙特、俄羅斯看通了：光棍的家底並不厚，美國難補油，而且是床頭「油」竭，美國始終要從外國輸入石油，油價終升（圖五）。若有人還說能源價格可以動用美國儲備石油來調節，目前日趨上升的油價，這支歌仔將不再唱得響。另一個「其他因素」是罷工，工人罷工無非是想加人工，這對美國企業便會造成壓力，不加價難以將成本轉嫁消費者，怎行？

 

 

　　美遏止通脹，並不能靠加息，因為加息遏止不了美國民生基本需求，也解決不了油價及工資上升所帶來的通脹壓力。美國其實可以減少中國貨的關稅。但拜登延續特朗普的做法，徵收中國貨關稅。由於中國廠家是用FOB付運，不承擔入口美關稅，續向華貨徵關稅，只會加重美國企業，例如沃爾瑪、亞馬遜等美企的入貨成本，徒添它們加價的壓力。雖然美企可尋求中國以外的入口商，但美國目前仍有不少貨品來自中國，兩三年間，未能完全取代華貨。

 

　　因此，8月美國通脹不是趨空的半杯水，反是趨滿的半杯水。在工資、能源上升的趨勢下，如不減中國貨的入口稅，美國將要自食其果。美國應該知道問題所在，只是鮑威爾視而不見，至今堅持加息以增加美元、美債的吸引力，引全球資金繼續買美債，以支撑美經濟。筆者估計，明年第一季度美經濟就會不「濟」，並將被迫減息，但美國通脹仍升。那時美聯儲局會否又再搬出「通脹會是短暫的」之類的說法，且再放長雙眼。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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