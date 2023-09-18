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18/09/2023

鮑威爾真敢加息？

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　　美國聯儲局又屆議息，美8月通脹又升了，但聯儲局主席鮑威爾真敢加息？試從一件歷史事件看看。

 

　　這件歷史事件是2007年的5年期美債的實質利率(real yield)。2006至2007年初，其時美5年期美債的實質利率高於2厘（圖一）。實質利率是名義利率減通脹率，上周五（15日）的5年期美債息約4.465厘，通脹為3.7%，即是謂5年期美債息的實質利率為0.765厘。這與2007年的2厘實質利率仍有一定差距，但對市場上所起的影響是相若，只是程度有所差距。

 

 

　　實質利率高，對大額存款者言，是利好，因為資金不被通脹蠶食之餘，尚有實質性收益。當然對小額存款者言，多那一兩個百分點的利率收益，是得啖笑。2厘的實質利率收益，存100萬元，就一年賺實了2萬元。能做到甚麼？但對於企業經營者言，就大不同了。

 

　　對一個小老闆言，利息支出多2萬元，就可能是要不要請多個工人的分別。大企業，不用考慮這2萬元的支出，因為他們可以發債，一攬入來便是億計的資金，但一些中小企就不一樣。

 

　　Barron有報道，就算一些能發行投資級別債去籌資金的企業，要付5.75厘債息。而信貸評級稍次的企業，則要付8.5厘的垃圾債級的債息。更次一級信貸評級企業，則要付更高的CCC級（不具投資級）的13.7厘息。而有接受調查的35%中小企業是要付這個13.7厘息去籌措營運資金。

 

　　這個調查可從美股的不同指數表現中反映出來。

 

　　美股的升升升，主要是由納指100帶頭，今時納指100與今年3月對比是升了約30%，這主要是由納指七雄領升。

 

　　標普500，其中也包括有納指七雄，與今年3月相比，是升了約12%。

 

　　而沒有納指七雄撑場的羅素2000指數，今時水平與今年3月時相若，即是無升跌。

 

　　反之反映美國中小型銀行表現的KBW銀行指數，與今年3月相比，是大挫約3成（圖二）。

 

 

　　不少美中小企，如規模不夠大，根本發不了債，只能向銀行貸款，故銀行有百業之母之稱。但如銀行也自身難保，怎能拆出資金去支撑企業的信貸需求？隨著美國家庭在今年底起便床頭金盡（圖三），美中小型銀行的存款會被流走，銀行流動資金減少，一出亂子便有擠提。

 

 

　　美聯儲局是知道這危機，故月前就知會美國的中小型銀行要補充流動資金量（圖四），要補充銀行資金有三個途徑：

 

 

　　(1)發債：但這要先公布自己的資產負債表，一個資金流動緊絀的銀行，其資產負債表有幾好？

 

　　(2)發股：矽谷銀行就是因銀行資金不足而招股，用這招，亦要公布自己的醜婦資產負債表，一公布之後，集資不成存戶走資，股東沽股，結果矽谷銀行集資未成，身先卒。

 

　　(3)由於前(1)、(2)途徑不成，便只好向美聯儲局拆入資金。在3月矽谷銀行倒閉後，美聯儲局推出了個Bank Term Funding Program(BTFP)，即是變相QE，向有資金需要銀行拆出資金。今時這個BTFP拆出的資金日日新高（圖五），但這項目只維持一年，到明年第一、二季如不延期，而美中小型銀行仍有資金需求時，美中小型銀行會有資金不足危機了。

 

 

　　美通脹確是遏不下至2%水平的，如仍要加加加息，但美中小企銀行危機不退，美中小企借貸無門，又多了結業時，鮑威爾真敢加、加、加嗎？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

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