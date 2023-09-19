美國議息前夕，CPI報3.7%，相信美聯儲局更加有大條道理謂，通脹還處高位，上行風險仍高，不會放鬆利率政策。今時港通脹雖維持在1.8%水平，但復常後港人普遍覺得百物騰貴，人工總是追不上物價升幅，怎辦？

且不必深究為何港通脹較美國低，市民卻感生活逼人的原因，反正全球通脹已是眼前趨勢。無論是由美國帶頭印鈔所導致的貨幣貶值，還是由俄烏戰爭、中美關係惡化分別造成的糧食和能源危機，以及供應鏈斷裂與物資短缺等問題，如何應對通脹，從來都是生活的「大哉問」。

日夫婦失預算 負債而終

早前有日媒報道，一對日籍夫婦因聽信儲到「2000萬日圓（約106萬港元）便夠退休」的說法，於是退休前便以此為目標，也不投資；到退休後才發現，生活成本日高，積蓄花得比他們預期的還要快，退休僅5年就已花掉近三分一的積蓄。到積蓄少於一半時，他們家居又因漏水，再花去了一大筆錢維修，夫婦倆只好進一步節衣縮食；到他們年逾80時，已經花光了所有積蓄，但仍要支付醫療、護老院等費用。到他倆90多歲去世，反欠債1500萬日圓（約80萬港元），更須由子女日後代為清還。

這對老人家錯估通脹之猛值得警惕，另外，日常省吃儉用來儲蓄，外國也有許多「慳錢錦囊」，令人大開眼界：

以優惠買食材 自煮生活

(1)港年輕人歎置業難，南韓卻有24歲女子在當地的一個電視節目聲稱，她每個月僅花8400韓圜（約50港元）在伙食上，加上每天步行2小時以省交通費等方式，在4年內儲了1億韓圜（約58.5萬港元），並抽到公寓認購權，成功「上車」。

這名韓版「慳妹」月薪約1.2萬港元，但她會透過多個手機應用程式(App)儲積分，或以折扣優惠價買食材自己做飯，例如她曾以900韓圜，買到原價8900韓圜的食物回家做飯；她又會收集即溶咖啡盒來儲分，每個盒可以換相當於50韓圜或300韓圜的積分，用積分購物。

她又會透過二手交易平台，轉售贈品，如瓶裝水等，增加儲蓄。

難以想像？其實，韓版「慳妹」說的具體數字有多真或多假並不太重要，最重要還是她刻苦儲蓄的態度與決心，但這類誇張的做法原來也不只是來自普通家庭的韓女專利：

(2)美國有個女富豪，即使擁有相當於4134萬港元的身家，卻極為節儉。她每餐為慳約2港元，竟吃貓吃的吞拿魚罐頭，就連請客也會以貓罐頭奉客！

食貓罐頭當飯 預熱精準

女富豪雖住豪宅，但她聲稱每月開支會控制在1000美元（約7800港元）之內，例如每次洗澡前22分鐘，才開熱水器，但時間一到就關掉，這樣精準計算預熱時間，每月讓她可慳80美元（約624港元，即每天慳約21元）；她的廚房只有一柄水果刀，務求「物盡其用」，而洗碗用的百潔布也要待綠色部分完全損耗，至海綿破爛才會更換，女富豪真是慳得極致。

面對通脹，雖然大部分人都無法做到上述韓版「慳妹」或美國女富豪的「境界」，但有心慳錢的儲蓄者還有許多辦法，例如有人就建議，每月節省20%的收入作儲蓄，並從年輕便養成「先儲蓄，後消費」的習慣；打工仔隨著年資、晉升，收入會愈多，儲蓄的比例便須相應提高，卻不應花得更多。

儲蓄消費宜忌 理財導航

有志儲蓄者在理財上（包括「儲」錢和「花」錢），「宜」與「忌」各有2個。

宜一：「第一桶金」須能力可及兼有執行路線圖。不少人儲蓄會以「第一桶金」為目標，但每個人對人生「第一桶金」的理解都不大相同。如以某個金額為目標，例如100萬、50萬元等，並不適合所有人，反而要視乎個別儲蓄者的財力，並有清晰達到儲蓄目標的具體執行計劃才最重要。哪怕是10萬、5萬、1萬元都要更貼近實際，不然說「第一桶金」是多少都無大意義。

宜二：更加精明地運用信用卡。用信用卡可讓你用錢更靈活，有彈性，周轉更容易；如能配合自己的消費習慣，善用信用卡，便可賺取更多的現金或積分回贈，就像上文韓女做法，長遠也可慳到一筆錢。

當然，信用卡在懂得理財的人手中，才會如虎添翼，否則就變成負債之源，須知「借定唔借，還得到先至好借」！

忌一：消費只看價錢，愛買平卻不耐用的物品。買平貨似乎可省錢，但真正價廉物美其實很考消費者眼光，更多的情況是，買回來的平價品質素低劣，用不了多久就需要再買新的置換，到頭來得不償失。

忌二：無意義的消費，包括花錢「紓壓」發洩、無謂的社交應酬等。有時對自己適當的獎勵固然有助自己做得更好，跑得更遠，例如當短期儲蓄目標已達，就不妨「開倉」獎勵下自己，但若經常這樣做，或將獎勵當發洩，哪怕「第一桶金」目標是1000元，也難以達到。

在生活上和心態上，大家須盡快為通脹、為與日俱升的物價做好準備。「大富由天，小富由儉」，慳錢、儲蓄，精明消費等貼士，任何時候都可為大家生活導航。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



